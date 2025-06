Triunfo arrasador del peronismo en la UNPAZ

La Lista 2, encabezada por Descamisados UNPAZ, se impuso en los tres departamentos que disputaban la conducción del Centro de Estudiantes.

Durante esta semana, la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) celebró las elecciones de sus centros de estudiantes. Estos comicios marcaron un hecho histórico ya que por primera vez la representación estudiantil fue elegida por departamento: Ciencias de la Salud y el Deporte, Ciencias Jurídicas y Sociales, y Economía, Producción e Innovación Tecnológica.

Los resultados fueron categóricos: la Lista 2 se alzó con la victoria en los tres departamentos. En Salud y Deporte y en Jurídicas y Sociales se presentó bajo el nombre “La Gloriosa”, mientras que en Economía, Producción e Innovación Tecnológica lo hizo como “Hacer”. En todos los casos, fue liderada por la organización Descamisados José C. Paz.

En el Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte, la Lista 2 obtuvo el 41% de los votos, seguida por la Lista 17, que quedó segunda. En Ciencias Jurídicas y Sociales, “La Gloriosa” se impuso con 61% de los votos, mientras que su principal competidora, la Lista 23, obtuvo apenas el 16% de los sufragios. En Economía, Producción e Innovación Tecnológica, “Hacer” cosechó el 65% de los votos, superando a la Lista 10 integrada por sectores de izquierda, que reunió un 35% del total.

Pablo “Pali” Greco, conducción de Descamisados José C. Paz, felicitó a la militancia estudiantil y expresó: “Estoy muy orgulloso de lo que construimos, porque no fue fácil. Empezamos desde abajo y crecimos a fuerza de mucho trabajo y dedicación. En una semana difícil para la militancia, marcada por la proscripción de Cristina, en la UNPAZ demostramos que el peronismo sigue vigente y representa las demandas de diversos sectores de la sociedad”. Y agregó: “En cada uno de los espacios donde disputamos ideas y promovimos propuestas, formamos dirigentes comprometidos con la realidad y con la firme convicción de que lo hacemos para la felicidad del pueblo paceño”.

Por su parte, Mariela Fernández, referente de Descamisados UNPAZ, destacó: “En una semana movida para el peronismo, el triunfo en la UNPAZ demuestra que no solo no nos han vencido, sino que tenemos mucho más para dar. Estos logros se deben a que estuvimos siempre junto a los estudiantes, poniendo el cuerpo en cada marcha y en cada reclamo ante el Ministerio de Capital Humano, exigiendo lo que por ley y por derecho nos corresponde”. Y concluyó: “Algunas listas aparecieron hace un mes y ese fue el resultado que obtuvieron. Nosotros llevamos más de diez años en la UNPAZ. No venimos a especular con la política, venimos a transformarla, garantizando el derecho a estudiar”.

Descamisados José C. Paz es la organización juvenil más numerosa del distrito que conduce Mario Ishii. Con presencia en diferentes barrios del municipio, se consolidaron como un actor clave dentro de la comunidad universitaria de la UNPAZ. Una vez conocidos los resultados, no faltaron los festejos de la lista ganadora ni las caras largas en los sectores derrotados. Ni la lluvia ni el frío impidieron que las y los militantes de la Lista 2 cantaran con fuerza: “¡No nos han vencido!”.