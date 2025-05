Con el corazón marrón y blanco

Escribe: Oscar Tineo

En un futbol bastante parejo el obtener un triunfo impensado (¿No te parece Gimnasia?) no esta tan alejado de la realidad, por eso toda opinión es relativa, ya que lo absoluto en este deporte, esta descartado.

Ya nadie se asombra de un resultado sorprendente, nada es 100% bueno o malo y el encuentro frente a Gimnasia y Esgrima en La Plata no fue la excepción.

Esta claro que somos de los mas “pobres” de la categoría, por lógica, ningún jugador de Platense es estrella, ninguno cotiza para emigrar a Europa, pero la gran mayoría tiene un futbol interesante para confrontar los rivales que nos ha tocado en suerte en el torneo local.

Eso si, el viaje a La Plata nos regaló un baño de realidad, pues tomamos conciencia que era un cruce abierto, donde el local es un elenco muy limitado y ganar era factible.

Sin embargo, nuestro equipo no fue “nuestro equipo”, 6 bajas no son poca cosa y la diferencia entre los habitualmente titulares y los alternativos se hizo notar bastante.

Todo se empezó a definir en Junin, San Lorenzo perdía hasta el minuto 87 y pasó lo que nadie deseaba. Gol en contra de Sarmiento y el azulgrana con el cuarto lugar asegurado para el reducido y la localía en el Gasometro.

Podemos sacar algo en limpio tras una ajustada derrota (¿?).

El cambio de planes no se hizo esperar, había 3 jugadores con 4 amarillas y otros considerados piezas importantes para resguardar y así lo decidió la dupla. Pero 6 bajas fueron demasiada ventaja para un Gimnasia que fue abucheado casi todo el encuentro y se agudizó post partido a pesar del gol que le dio un triunfo inmerecido.

En limpio, tenemos un equipo y no mucho mas. Los cambios no suelen ser la solución en los encuentros y en esta oportunidad saltaron al campo como titulares y no movieron el amperímetro ante un conjunto limitado.

Eso nos sirve para entender que Platense no podría jugar 2 competencias. No estamos para copas pues no hay recambio. Menos cantidad y mas calidad diría un entendido en la materia, y algo de razón debe tener.

Quizás les sirva a quienes contratan como experiencia para el próximo libro de pases. También entender que los ciclos se cumplen y no se debe insistir con jugadores que dieron lo máximo y no alcanzó.

Habra que pensar en grande, no ser conformistas y apuntar a nuestras divisiones inferiores para no hacer debutar a un juvenil que hizo toda su carrera en otro club.

Platense necesita imperiosamente un golpe de timón en el manejo de juveniles pues llenarnos de mediocres a préstamo no nos lleva a buen puerto.

Que este traspié sirva para algo pues Platense esta ante todo… lo demás es cotillón.