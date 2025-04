Julio Zamora: “El silencio del Gobierno nacional nos duele, tiene que haber una respuesta del ministro de Salud”

Lo remarcó el intendente de Tigre en la reunión que mantuvo en el auditorio del Museo de la Reconquista con referentes de instituciones privadas de discapacidad que brindan servicios en el Municipio. Las entidades atraviesan una emergencia económica proveniente del recorte y congelamiento del valor de las prestaciones que no se actualizan hace más de seis meses.

Debido a la crisis económica por el desfinanciamiento que la Agencia Nacional de Discapacidad aplica sobre las instituciones del sector, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, se reunieron con representantes del área en el auditorio del Museo de la Reconquista. Allí, reafirmaron el acompañamiento del Municipio de Tigre con el reclamo y resaltaron el cruel recorte del ministerio de Salud.

“Estamos muy preocupados. Se trata de las personas más vulnerables de Tigre que asisten a establecimientos que no están recibiendo un aumento en el nomenclador dado que no está actualizado para poder sostener su funcionamiento. Esto también implica el riesgo de pérdida de trabajo para profesionales y docentes. Hay un silencio del Gobierno nacional que nos duele, tiene que haber una respuesta por parte del ministro de Salud”, enfatizó el jefe de la comuna.

Y cerró: “No puede ser que tengamos un atraso en la actualización del nomenclador nacional que cubre las prestaciones, esto atenta contra el funcionamiento de las instituciones y repercute en la comunidad de Tigre. Acompañamos el reclamo de estas entidades y también el proyecto de ley del diputado Daniel Arroyo que apunta a modificar las pensiones y la revisión de los aranceles. Nosotros estamos para colaborar y acompañar en sanar esta emergencia”.

Durante el encuentro, Zamora y su equipo de trabajo dialogaron con los referentes de las instituciones, quienes expusieron las problemáticas actuales y los efectos inmediatos y futuros del desfinanciamiento debido al congelamiento de las prestaciones. El sostenimiento económico de estas entidades depende de lo que la Agencia Nacional de Discapacidad les otorgue, este monto no se actualiza desde hace más de seis meses.

La directora general de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Marcela Jáuregui, destacó: “Las instituciones están llevando adelante una lucha con respecto al ajuste, hay un desfasaje enorme entre el aumento de los sueldos y las prestaciones que brinda el Gobierno nacional. No se está escuchando a las entidades y sus familias, eso es muy grave”.

En la reunión estuvieron directivos y representantes de hogares; escuelas para personas con discapacidad; centros de formación; centros de día para adultos e instituciones dedicadas a la rehabilitación de pacientes. Los presentes también agradecieron la predisposición y las gestiones del Gobierno de la comuna.

“El intendente Julio Zamora tiene la capacidad de escuchar las problemáticas de los vecinos y vecinas. Nos manifestaron su realidad que está rodeada de políticas económicas negativas. En caso de cerrar estas instituciones muchas personas quedarían a la deriva. El objetivo de este encuentro fue agendar un trabajo articulado para que estas instituciones continúen con su labor“, expresó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

Por su parte, Agustín Piuzzi, representante de la escuela El Sembrador de El Talar, señaló que su centro atiende a más de 130 alumnos. A su vez, resaltó que el sector de discapacidad en todo el país está en “una situación gravísima” y destacó la importancia del trabajo mancomunado entre el sector privado y la gestión estatal del intendente Julio Zamora.