Ecos de la Semana Santa en la Zona Norte Bonaerense

Resumen de actividades en San Fernando, José C. Paz y Malvinas Argentinas

(*) Más de 300 personas participaron en Semana Santa de la Visita de 7 Iglesias de San Fernando

Coincidiendo con la celebración del Viernes Santo, San Fernando realizó una visita guiada gratuita por siete tradicionales iglesias de la ciudad: los templos Nuestra Señora de Aránzazu, Santa Teresita del Niño Jesús, San Antonio Abad, Santiago Apóstol, Santa Lucía, Señor de los Milagros de Mailín y Nuestra Señora de Itatí.

Al respecto, el Coordinador de Cultura y Turismo, Mariano Madero, explicó: “Como todos los años, se realizó este clásico recorrido por las 7 iglesias; desde el área de Turismo del Municipio estamos muy contentos por poder lograr que este tipo de evento cada vez tenga más repercusión; este año con un número récord de más de 300 participantes inscriptos”.

“Es importante remarcar que esta visita siempre es gratuita y para toda la familia, y que requiere inscripción previa. Además, contamos con las chicas de Turismo que acompañan el recorrido como guías, y en cada templo cuentan la historia de cada uno de ellos para información de los visitantes”, finalizó el funcionario.

(*) La Municipalidad de José C. Paz acompañó el tradicional Via Crucis en Semana Santa

Reafirmando su compromiso permanente con los vecinos, la Municipalidad de José C. Paz, encabezada por el intendente municipal de José C. Paz y Secretario Ejecutivo por la Argentina en la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica UNESCO, Dr. H. C. Mario Alberto Ishii, acompañó la emotiva solemnidad del Vía Crucis de Semana Santa.

En representación del jefe comunal, el Director General de Cultos de la Secretaría de Gobierno, Jorge Sánchez, estuvo presente junto a cientos de feligreses paceños que participaron de la conmovedora procesión realizada en la plaza del Cristo, ubicada en ruta ex 197 y Artigas. El evento, organizado por la Parroquia San José Obrero, contó con la guía espiritual del Párroco Rvdo. P. Loacir Luvizon de los Misioneros de la Sagrada Familia (MSF).

Durante la celebración, el párroco expresó su agradecimiento por la valiosa colaboración brindada por diferentes áreas municipales, con la Secretaría de Seguridad garantizando la protección de los asistentes, a través de la Dirección de Tránsito con el corte de la ruta y la secretaría de gobierno proporcionó el equipamiento de sonido necesario para que esta representación simbólica pudiera desarrollarse con éxito.

A continuación, se detallan los lugares donde se realizó la procesión:

18 horas: Salida de la Parroquia Nuestra Señora de América (Crucero La Argentina 960) caminando por esta calle hasta José Antonio Páez, Avenida Croacia, Charcas, Corbeta Uruguay, regresando por Santa Marta hacia la parroquia para su conclusión.

19 horas: Salida de la parroquia San Antonio de Padua (Félix Iglesias 815) recorriendo las calles adyacentes a la plaza ubicada frente a esa parroquia.

18,30 horas: Salida de la Parroquia San José Obrero (Presidente Roque Sáenz Peña 4951), caminando por la Avenida Altube hasta la calle Monteagudo, para concluir ante la imagen de Cristo que está ubicada en la Ruta 197 y, junto con los grupos provenientes de las capillas de los diversos barrios, realizar la celebración litúrgica conmemorando la Pasión y Muerte de Jesús.

(*) En Malvinas Argentinas…

“Días atrás, abrimos la Semana Santa con una tarde fe, unión y comunidad. Compartimos el Viacrucis Viviente junto a cientos de vecinos y vecinas.

Gracias al enorme trabajo de la comunidad cristiana de nuestro distrito y la región, fuimos parte de una puesta en escena conmovedora que nos permitió revivir los últimos pasos de Jesús, y al mismo tiempo, encontrarnos en un profundo momento de oración y reflexión colectiva.

Es fundamental seguir generando espacios que nos unan, que fortalezcan nuestra fe y que nos recuerden que somos una gran familia”, sostuvo el intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini.