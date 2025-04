Entrevista a Tatiana Frascarelli, Terapeuta Holística

Trabaja con Terapias Alternativas para ayudar a las personas de manera espiritual. Es Maestra de Reiki, Registros Akáshicos, Biodescodificación, Coach y Tarotista.

Por: Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Cómo surgió tu emprendimiento?

– Surgió en la Pandemia, año 2020, donde mi Reikista me enviaba sanación a distancia y un día me ofreció aprenderlo. Me convertí en Maestra de Reiki y desde ahí entonces, no pude dejar de leer y estudiar sobre este mundo maravilloso.

– ¿Hace mucho que lo haces?

– Lo realizo hace 4 años, donde la pandemia fue un puntapié para que me lanzara con toda mi Energía en este camino que tanto soñé. Poder conectarme con las personas desde un lado amoroso donde compartir con ellos y verlos crecer me llenaba el alma y me inspiraba a seguir por este camino.

– ¿Qué servicios brindas?

Realizo Lecturas de Tarot Personalizadas, Apertura de Registros Akáshicos, Sesiones de Biodescodificación y Reiki, tanto presencial como a distancia.

– ¿Cómo explicarías sobre las bondades de los servicios?

– Los servicios que realizo desde una Lectura de Tarot, hasta enseñar Reiki, los realizo con todo el amor hacia los demás, para dejarles un mensaje lindo de crecimiento y transmutación. Produciendo tanto cambios físicos y mentales como espirituales.

Abrazar siempre nuestras debilidades, para poder aceptarlas y así crecer.

– ¿Has participado en exposiciones?

Si, en el 2024 participé en la Expo Astrología y Armonía en La Rural, dando una charla sobre Reiki y Las Energías. Fue una experiencia única y maravillosa que me ha dejado muchas enseñanzas y crecimiento personal.

– ¿Realizás talleres sobre tu actividad?

– Enseño la Formación Online de Terapeuta Holístico cada cuatro meses, que es lo que dura la misma. Doy Clases Online de diferentes Cursos o Sanaciones. También hago encuentros presenciales de Meditación y Sanación de Linajes.

– ¿Qué es lo que más te ha gustado acerca de lo que haces?

Conocer a diferentes personas, de diferentes edades y poder ayudarlas a sanar dolencias emocionales y así sentirse mejor, nunca dejando de lado los tratamientos médicos.

Cruzarme con personas con una luz especial, con Guías y Maestros. Porque siempre nuestros alumnos y consultantes son nuestros Maestros también.

Nunca olvidar, la vida es un intercambio de energías, y lo que importa, es lo que hagas con amor.

– ¿Cómo pueden seguirte en redes sociales?

Instagram: @terapeuta_ _reiki

@terapeuta_holistica_sanar

YouTube: @tatusanar

Cel: (11) 4044-1818