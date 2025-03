Reportaje a Ileana Pilar Mombru, escritora

Además, es ex bailarina clásica. “De mayor fui maestra de ballet y a causa de un accidente automovilístico dejé de dar clases. Hoy soy jubilada”, nos contó la entrevistada.

Por: Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Cómo surgió empezar a escribir?

– De muy chiquita. Me encantaba inventar aventuras.

– ¿Qué libros has publicado?

– Por orden de nacimiento: Cuentos Breves, Historias de un Reloj de Arena; Cartas desde la Capilla y La Duquesa (una historia novelada); Juguemos; Cual Paleta de Pintor; Recuerdos Olvidados; TACHO (Mi vida de perro); La Última Ventana e Intermezzo.

– ¿Has participado en ferias?

– Feria del Libro (Predio La Rural) en varias oportunidades. Feria de Olivos en dos oportunidades

– ¿Cómo difundís tus libros?

– Doy a conocer mis libros en presentaciones. En la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca de Martínez. Casa de la Cultura Colonia Caroya…

– ¿Cómo es el proceso de escritura?

– Un tema cualquiera. Imaginar la situación. Bosquejar y luego, de a poco, ampliar cada momento.

– ¿Qué temática te gusta escribir?

– La vida, por la vida misma.

– ¿Dispones página web o redes sociales?

– A veces “aparezco ” en Facebook, me encuentan como: Ileana Pilar Mombru.

– ¿Qué te faltaría escribir y con qué frecuencia lo haces?

– Despedirme dejándo un ejemplo útil. Estamos llenos de ejemplos y ejemplares inútiles. Que también merecerían un cuento breve.

Escribo algo todos los días. Mi ordenador es mi máquina de escribir. No me pidan tecnicismos. La cibernética y yo no somos hermanos, ni siquiera parientes lejanos.

– ¿Qué le dirías a los jóvenes escritores?

– Escriban. Dejen reposar y vuelvan a leer lo escrito. Antes de nacer a satisfacción de su autor, un libro sufre muchas “cirujías”.