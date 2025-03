Hace 70 años, brillaba el mejor Tigre del Siglo XX

El equipazo de 1955 protagonizó una gira inolvidable en América entre enero y febrero de 1956. Conocé este dato curioso en ésta nota.

Por: Claudio Omar Antunovich

En el año 1955, hace 70 años, el Club A. Tigre produjo una excelente campaña en Primera “A”, alcanzando el sexto puesto, con una segunda rueda formidable y donde por todo concepto obtuvo 30 puntos, con 12 triunfos, 6 empates y 12 derrotas.

Entre las victorias más resonantes se destacan: Tigre 2 vs Huracán 1; Tigre 2 vs Platense 0 (en el clásico); San Lorenzo 1 vs Tigre 2; Tigre 3 vs Velez Sársfield 2; Tigre 4 vs Newell’s 1; Tigre 5 vs Ferro 3; Tigre 2 vs Independiente 0; Tigre 2 vs Estudiantes de La Plata 1; Rosario Central 2 v Tigre 3; Tigre 3 vs Boca 0; Racing 1 vs Tigre 2. También empató 0 a 0 con River (en Victoria) y con Boca (de visitante).

Este acontecimiento originó que, en una nota de la época, escrita por el periodista Osvaldo Ardizzone para la revista El Gráfico, se nombrara por primera vez en el futbol nacional al conjunto tigrense como ‘El Matador’.

Como ‘frutilla del postre’, en la mejor campaña de Tigre hasta entonces en Primera ‘A’, Platense descendió por primera vez en su historia.

Al año siguiente, entre el mes de enero y marzo, ese mismo equipo brindó a lo largo Sud y Centro América la mejor gira protagonizada por un club argentino en el exterior en laera profesional. De 26 partidos jugados, ganó 16, empató 7 y solo perdió 3. Con 81 goles a favor y 37 en contra.

Ese equipo estaba integrado por Miguel Rugilo (el famoso ‘León de Wembley’), Oscar Gaggino, Rodolfo Bores, Norberto Ravecca, Fernando Gianserra, Enrique Brunetti, Jorge Hidalgo, Eduardo Yacuzzio, Juan Carlos Burgos, Ricardo L. Druziuk, Héctor De Bourgoing, Norberto ‘Tucho’ Méndez, Luis Cesáreo, Eugenio Aguilar, Jorge Sánchez García y Miguel Alcabin, entre otros notables e inolvidables jugadores.

El DT era Alfredo Obertello.

(*) Resultados de la Gira

Tigre 4 vs Emelec de Ecuador 2. Tigre 2 vs Barcelona de Ecuador 1. Tigre 2 vs América de Cali (Colombia) 1. Tigre 2 vs Santa Fe de Bogotá (Colombia) 1. Tigre 4 vs Tolima (Colombia) 1. Tigre 5 vs Boca de Cali (Colombia) 0. Tigre 6 vs Selección de Cali (Colombia) 0. Tigre 2 vs Selección de Medellín (Colombia) 1. Tigre 3 vs Dep. Municipal de Perú 1.

Con la Selección de Haití, Tigre jugó tres partidos. Ganó los tres: 4 a 2; 2 a 1; y 8 a 1.

Con la Selección de Jamaica jugó tres partidos. Ganó los tres: 5 a 1; 6 a 1 y 7 a 1. Con la Selección de Curazao (Antillas) jugó dos partidos. Ganó 2 a 0 y empató 1 a 1.

Empató con la Selección de Medellín (Colombia) 1 a 1 y 2 a 2. Con Atahualpa (de Ecuador) 2 a 2. Con la Selección de Aruba 3 a 3. Y con Huracán, de Bs As (que también estaba de gira): 2 a 2.

Perdió con Barcelona de Ecuador: 3 a 1. Con América de Cali 4 a 2. Y con la Selección de Curazao: 4 a 3.

(*) Con ese mismo equipo posteriormente hubo otra gira por el interior del país, con los siguientes resultados:

Tigre 1 vs Andes Talleres de Mendoza 2

Tigre 1 vs Juventud de San Juan 1

Tigre 7 vs San Martín de Mendoza 1

Tigre 5 vs Liga Esperancina (de Santa Fé) 0

Tigre 3 vs C. A. Baradero 2

Tigre 4 vs Liga Sanjustina 0

Tigre 3 vs Defensores (Entre Ríos) 1

Tigre 2 vs Combinado de Mar del Plata 1

Tigre 1 vs Seleccionado de Mar del Plata 2

(*) Encuentro internacional

Tigre 3 vs Liverpool de Uruguay 3. Jugado en Uruguay, en mayo de 1956.

(*) Datos: ‘La Historia del Club A. Tigre’, de Nazareno Scialpini. Fotos: Wikipedia.