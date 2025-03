Entrevista a Juan Avelino, escritor, dibujante y vecino de Villa Adelina

Por: Raúl Ezquiel Poletti

– ¿Cómo surgió escribir y dibujar?

– Dibujo desde tan chico que no sabría decir cómo surgió. Evocando la memoria hasta los cinco, seis años me veo dibujando personajes de Disney como el pato Donald o el Ratón Mickey, en el suelo con una piedrita o con un carbón en cualquier superficie. Y a los siete cuando empecé a ir a la escuela y descubrí la magia del lápiz ya no me paró nadie, dibujaba en mis cuadernos, en las hojas en blanco de libros y revistas, estaba atento a que mi madre descartara un envase vacío de arroz, de leche en polvo u otro que fuera de cartón para apropiármelos y llenarlos con mis monigotes, ya a esa edad comencé a crear mis propias criaturas que representaban personas o animales.

En cuanto a escribir, es una vocación que me fue despertando más hacia la adolescencia y juventud, cuando comencé a leer todo libro que anduviera cerca y también a comprarlos.

Comencé a trabajar en dibujo a los 16 años como ayudante en una agencia de publicidad. Creo que dibujar por encargo y de manera comercial me mató un poco mi pasión por el dibujo al par que los conocimientos que iba adquiriendo me impulsaban a intentar expresar más inquietudes y sentimientos.

Lo que con el dibujo ni con los colores no podía decir comencé a descubrir que con la poesía sí se podía decir todo. Crónicas, historias, experiencias, sentires y todo lo emocional y sensorial es posible expresarlo en la poesía.

– ¿Cómo fue organizar una feria Itinerante?

– Yo no organicé la Feria Itinerante de Quipus, me sumé al proyecto en el año 1988. Era su segundo año. Sus creadores fueron Estéban tomaz y María Rosa Zucarini. Cuando sacamos personería jurídica fui elegido como su primer presidente.

La entidad se llamó Asociación de Escritores Independientes Quipus y su principal objetivo organizar la feria itinerante de libros artesanales y ediciones de autor.

Recorríamos los municipios de la provincia de Buenos Aires, algunos del conurbano y otros de la costa atlántica. También viajamos a otras provincias y a la República Oriental del Uruguay. Yo estuve desde el 88 hasta el 95 del siglo veinte.

– ¿Cuántos libros llevas auto publicados?

– Son seis entre artesanales y de imprenta. Hay tres títulos que se repiten. Porque primero fueron artesanales. Los Verbos Conjugosos, primero una edición de cien ejemplares numerados y luego una edición de tres mil ejemplares por la Editorial Argenta Sarlep, Tareas Para Mañana y Juguemos a la Vida, tuvieron ediciones artesanales para la Feria de Quipus y luego auto editados e impresos en la Imprenta Digital.

– ¿Cómo es auto publicarse?

– Es algo muy común en los últimos tiempos, sobretodo en nuestro país, ya que las posibilidades que ofrece el circuito editorial comercial, sólo comprende a una pequeña cantidad de autores.

Lo más difícil es el libro propio. Pero las nuevas tecnologías y la comunicación a través de las redes virtuales han abierto un campo a la difusión de los escritores noveles o desconocidos.

– ¿Hace cuánto realizas los encuentros literarios?

– Desde el 2019 comenzamos con Claudio Cruces, María Rosa Avila y Víctor Longo en el Club Haedo de San Isidro, En el 2020 estábamos por continuar la Tertulia de los Poetas del Mundo en la Sociedad Fomento Manuel Belgrano de Munro, pero se debió posponer hasta el final de las medidas de aislamiento dos años después. Fue reemplazada por una Tertulia Virtual todos los domingos y se convirtió en internacional. A finales de 2024 regresamos al Club Haedo donde (sin fechas todavía) tenemos programado continuarla durante 2025.

– ¿Hace cuánto estas realizando radio?

– De manera continuada comenzamos con Che Sur en los primeros meses del 2021. Pero ya había participado en un programa del círculo de Poetas de Boulogne. Ese programa se llamaba Entre Agonías y Luces y se emitía por FM Santa Rita de Boulogne en el año 2002. Actualmente Che Sur se emite desde el lunes 13 de enero por Radio Consciencia Top News, todos los lunes y sábados a las 17 hs.

– ¿Cómo pueden seguir tus videos?

– Mi canal en Youtube se accede googliando: @videosdeavelino. También en mi Blog: Avelino.com están tanto los videos de poemas como los de cuentos de humor.