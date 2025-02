No hubo ilicito en un local comercial paceño

La Municipalidad de José C. Paz, conducida por el Intendente Municipal, Mario Alberto Ishii, a través de la Secretaría de Seguridad, emitió el siguiente comunicado:

“Habiéndose recepcionado varios llamados telefónicos sobre los hechos acaecidos acerca del supuesto ilícito cometido en el local comercial de helados, ubicado en Ruta ex 197 y Polonia, la Secretaría de Seguridad comunica que habiendo consultado con la Jefatura Distrital de José C. Paz, la misma informa que no se produjo ningún ilícito, a su vez notifican que no se recibió ninguna denuncia sobre el hecho.

El área de seguridad municipal, en diálogo con los responsables del comercio, los mismos informan que no fueron víctimas de ningún ilícito, solamente se indica que las dos personas se desplazaron en un moto vehículo evitando el control policial de la zona. La Jefatura de Estación Policía Departamental de Seguridad José C. Paz inició un sumario por averiguación de ilícito”, Secretaría de Seguridad, Secretario Com. Insp. (R.A.E.) Marcelo Escobar.