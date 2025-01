El ‘Pepe Soriano’ dio apertura a la temporada de verano 2025 

La gestión local ofrecerá durante enero y febrero shows gratuitos para la comunidad. En el espacio cultural se presentarán obras de teatro, danza, música, magia, comedia, entre las propuestas artísticas.

El Municipio de Tigre inició la temporada de verano 2025 en el Teatro Pepe Soriano, para que los vecinos y vecinas disfruten de espectáculos de primer nivel de forma gratuita y sin moverse del distrito. Con la sala completa, el primer show del año lo brindó el cantante local Leo Ríos, quien realizó un repertorio de folclore y cumbia. Además, durante el fin de semana la comunidad disfrutó de la obra teatral “La Noche de los Perros” y la presentación de “Los Ludic: Show Lúdico Circense”.

La directora de los Teatros Municipales de Tigre, Victoria Soriano, sostuvo: “Estamos regresando con la programación de verano. Vamos a tener cine, música, teatro y espectáculos infantiles para los chicos. La gestión del intendente Julio Zamora brinda a todos los vecinos shows gratuitos y estamos muy felices de abrir las puertas del teatro para que la comunidad pueda venir a disfrutar un rato. En esta oportunidad tenemos a Leo Ríos, quien va hacer folclore y cumbia para los presentes”.

Para adquirir entradas, los vecinos podrán acercarse a la boletería de la sala del teatro ubicada en Ituzaingó 2950, Benavídez, de 10 a 18hs. Se entregarán dos localidades por persona al presentar ambos DNI con residencia en Tigre.

El artista Leo Ríos, dijo: “Arrancando con todo el 2025, con linda música argentina, haciendo un espectáculo de folclore y cumbia. Le vamos a poner onda como siempre y es un gusto volver a este escenario que nos abrió tantas puertas. Es satisfactorio para todos los artistas tigrenses porque llegamos a muchos vecinos con este teatro. Estoy contento con que el intendente Julio Zamora y su equipo hagan más espacios culturales para la gente y que nosotros podamos seguir trabajando con lo que amamos hacemos”.

La vecina de Don Torcuato, Susana, expresó: “Esta idea de poner un teatro municipal me parece fantástica porque podemos disfrutar de muy buenos espectáculos. El Municipio nos tiene muy en cuenta a los adultos mayores para que disfrutemos, como esta noche que vamos a escuchar música de la mano de Leo Ríos. Hoy en día no es fácil asistir a un show por la situación que estamos viviendo, entonces que nos den la oportunidad de venir a un lugar como éste me parece una acción hermosa”.

La cartelera de enero continúa con los siguiente espectáculos:

– Show de humor del Chiqui Abecasis / viernes 24 a las 21 hs

– Obra teatral “Televisivamente” / sábado 25 a las 21 hs

– Obra teatral infantil “Los Tres Chanchitos” / domingo 26 a las 17 hs

– Show musical de “Re Kuarteteros” / viernes 31 a las 21 hs

Para más información, consultar las redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.