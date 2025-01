Finalizaron más de 70 obras en calles y veredas de San Isidro

En el marco del Plan de Reparación de calles y veredas que comenzó en 2024, ya se terminaron los trabajos en 74 puntos de distintas localidades del distrito.

El Municipio de San Isidro continúa con el Plan de Reparación de Calles y Veredas en distintas calles de todo el distrito, a través de su Secretaría de Ambiente y Espacio Público. Los trabajos comenzaron priorizando las trazas más críticas y continúan con las de complejidad media y baja en los próximos meses. Además, hay un equipo específico haciendo trabajos pequeños de bacheo continuamente en todo el territorio. Desde que comenzó el Plan el año pasado, ya se terminaron 74 obras, entre repavimentación, bacheo y reparación de veredas. Actualmente hay 15 obras en ejecución.

“A diferencia de los trabajos en gestiones anteriores, priorizamos la calidad para garantizar reparaciones que duren en el tiempo: obras bien hechas y no más parches. Estamos recuperando el espacio público para mejorar la calidad de vida de los vecinos en todas las localidades de San Isidro”, sostuvo el intendente Ramón Lanús.

El Plan de Reparación de Calles y Veredas es un proyecto integral que abarca arreglos de calles, veredas y pluviales en todo el territorio de San Isidro. Este plan avanza de manera uniforme y coordinada en tres zonas del municipio: todos los días hay cuadrillas trabajando en Beccar/San Isidro, Boulogne/Villa Adelina, y Martínez/Acassuso. En total trabajan alrededor de 15 equipos en simultáneo.

* Las obras ya finalizadas son:

MARTÍNEZ/ACASSUSO: Libertad 699, Libertad 724; Edison entre Habana 2659 y Puerto Rico; Edison entre Puerto Rico y Santo Domingo; Edison y Merou; Sarmiento 1399; Talcahuano entre Entre Ríos y Catamarca; Yrigoyen y Talcahuano; Cuyo 400; Cuyo 799; Cuyo 3091; Castelli y Vélez Sarsfield; Dardo Rocha 500/600/1000; Dardo Rocha 1200; Dardo Rocha 1200 al 1500; Edison 2460; Edison 700; Pasteur del 1000 al 1100; Corrientes 1300; Corrientes 1522; Corrientes 2700; Corrientes 1135; Aristóbulo del Valle (100) y Albarellos; H. Yrigoyen y Saavedra; Castelli 2050; Eduardo Costa y Güemes; Entre Ríos y Castelli; Intendente Alfaro entre Gutiérrez y Goyena; Urquiza y Santa Fe; José C. Paz y Güemes; Echeverría y Guido Spano; Av. Libertador entre Almafuerte y Martín Coronado.

SAN ISIDRO: Diego Palma 900 y 1000; Don Bosco 892; Diego Palma 500 al 900 e/ Haedo y Diagonal Chaco; Formosa 525; Avellaneda y Gral. Paz; Don Bosco del 2100 al 2600 (entre Isabel la católica y J. P. Esnaola); Tomkinson y Av. Andrés Rolón; Marquez y Fleming; Tomkinson entre Santana y Becco; Bacheo Jacinto Díaz y Garibaldi.

BECCAR: Av. Centenario entre Gral. Guido y Mosconi – Veredas; José ingenieros y Virasoro; Juan Bautista de LaSalle y Florencio Varela; Maestro Santana 2250; Intendente Becco 2582 (esq Uruguay); José Ingenieros y Formosa; Misiones entre Avellaneda y O´Higgins; José Ingenieros y Santana; Acassuso e/Uriburu y Ameghino; Av. Sucre e/ Uruguay y J.Ingenieros

VILLA ADELINA: Av. Fondo de la Legua entre L.M. Drago y El Indio/Yapeyú; El Indio 2400 – 2500 Entre dean Funes y Batalla la florida; Batalla la Florida 550; Virrey Vertiz entre Cespedes y Perito Moreno; Virrey Vertiz y Thames; Verduga esq. Godoy Cruz (bacheo entre Loria y Rolón); Verduga 109 esq. Salguero (bacheo entre Loria y Rolón); Verduga 231 entre Godoy Cruz y Plumerillos; Verduga 90 (bacheo entre Loria y Rolón)

BOULOGNE: Av. Sucre y Santa Rita / Esquina 200; Av. Sucre y Iriarte – 238; Av. Sucre y Beiro – 617; Asamblea 550; Jose F Alcorta 2150; Jose F Alcorta y Ravello; Jose F Alcorta y Manuel Obarrio; Camino Real Morón S. Fernando entre Aguado y Santa Rita al 2056; Camino Real Morón S. Fernando entre Aguado y Santa Rita al 2042; Camino Real Morón S. Fernando y C. Tejedor; Figueroa Alcorta entre Cazón y C. R. Morón; Padre Castiglia e/ Betbeder y Capitan Juan de San Martin; Av. C. R. Morón y Junín; Av. C. R. Morón y J. F. Alcorta.