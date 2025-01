Hondo pesar por el fallecimiento de Lorena Fabbri

Estuvo a cargo del Hospital Oncológico

La Municipalidad de José C. Paz informó que el intendente municipal de José C. Paz y Secretario Ejecutivo por la Argentina en la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica UNESCO, Dr. H. C. Mario Alberto Ishii, lamenta el fallecimiento de Lorena Zaida Fabbri quien estuvo a cargo del Hospital Oncológico municipal “Victoria Irene”.

El intendente Mario Ishii con mucha congoja expresó en sus redes sociales “Lorena, una luchadora incansable que enfrentó al cáncer con valentía y dedicó su vida a los pacientes. Su legado y compromiso sigue vivo en cada uno de nosotros. Un abrazo para sus seres queridos”.

Lorena estuvo a cargo mucho tiempo del nosocomio desde que abriera sus puertas el 9 de noviembre de 2017, donde recibía diariamente a los pacientes con cáncer de diferentes lugares, enfermedad que ella misma padeciera y por la que partió de este mundo con tan sólo 49 años.