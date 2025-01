Pesar por el fallecimiento de Peter J. Messitte

Era Juez Federal de Estados Unidos y visitó José C. Paz en 2022, siendo recibido por el intendente Mario Alberto Ishii

La Municipalidad de José C. Paz informó que el intendente municipal y Secretario Ejecutivo por la Argentina en la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica UNESCO, Dr. H. C. Mario Alberto Ishii, lamenta el fallecimiento del distinguido juez federal de Estados Unidos Peter J. Messitte, quien en septiembre del año 2022 visitara José C. Paz y fuera recibido por el jefe comunal Mario Ishii, otorgándole las llaves de la Ciudad destacando su amplia trayectoria y afianzando lazos de cooperación entre ambos países.

El Dr. Messite, nacido el 17 de julio de 1941, era juez superior del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland en su amplio recorrido se desempeñó como Juez Asociado del Tribunal de Circuito de Maryland, Sexto Circuito Judicial (Condado de Montgomery). Fue nominado como juez de distrito de los Estados Unidos por el presidente Clinton el 6 de agosto de 1993 y el 20 de octubre de ese año recibió su nombramiento. Asumió el estatus de senior el 1 de septiembre de 2008.

Fue miembro y Asesor Especial del Consejo de la Iniciativa de Estado de Derecho de la Asociación Estadounidense de Abogados para América Latina y el Caribe. También fue profesor Adjunto de Derecho Comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington, donde dirige el Programa de Estudios Legales y Judiciales Brasil-Estados Unidos. Asimismo, ha trabajado también como consultor en proyectos de reforma judicial en América Latina y África, así como en Turquía, y ha publicado artículos sobre una amplia variedad de temas legales, la mayoría de los cuales han aparecido en revistas jurídicas de América Latina.