En el CUT, el Municipio acompañó la entrega de títulos del programa FinES a estudiantes de Tigre

El Plan Finalización de Estudios Primarios y Secundarios es una propuesta de la Provincia de Buenos Aires que tiene como propósito que jóvenes y adultos puedan culminar la educación básica obligatoria. Autoridades locales y provinciales acompañaron a más de 200 alumnos y alumnas de todo el distrito, quienes recibieron el certificado académico.

En el Centro Universitario Tigre (CUT), autoridades municipales y provinciales acompañaron a más de 200 alumnos y alumnas del distrito que recibieron los títulos del programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinES).

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, sostuvo: “Estuvimos en el CUT, con mucha alegría para recibir a los egresados de FinES. Estamos contentos de acompañar a nuestros vecinos y vecinas que por distintas razones no pudieron finalizar sus estudios en el tiempo ideal y hoy están logrando alcanzar esa cuenta pendiente que tenían. Como Municipio nos llena de orgullo ver a miembros de la comunidad que avanzan y hacen crecer a todo Tigre”.

Y añadió: “Hay que reconocer la tarea de los docentes para adultos que saben de los avatares de los vecinos y lo difícil de estudiar. Nuestro intendente Julio Zamora apoya y está comprometido con la educación pública, con que todos los miembros de la comunidad puedan educarse”.

FinES es un programa de la Provincia de Buenos Aires que tiene el objetivo de que mayores de 18 años concluyan la educación básica obligatoria. Creados en 2008, se articula con las ofertas históricas como las escuelas medias, técnicas y los Centros de Educación de Nivel Secundario (CENS). La propuesta se presenta en tres líneas de acción: deudores de materias, trayecto primario y/o secundario. El título es gratuito, oficial y tiene validez nacional.

“Estuvimos en el CUT acompañando la entrega de diplomas de más de 200 estudiantes del programa FinES de la Provincia de Buenos Aires. Es muy importante por las implicancias que tiene, no solamente en lo laboral sino en el proyecto de vida de los vecinos. Nos pareció importante participar con las medallas, diplomas y poniendo a disposición este edificio que puede ser un símbolo de continuidad para los que quieran seguir una carrera universitaria en este mismo espacio”, expresó el subsecretario de Educación, Renso Heredia.

La jornada comenzó durante la tarde con el ingreso de las banderas de ceremonia nacional y provincial. Acto seguido, se entonaron las estrofas del Himno Nacional. La secretaria Gisela Zamora brindó unas palabras, donde destacó el esfuerzo de quienes finalizaron sus estudios y remarcó el respaldo del Municipio hacia la educación pública. Luego, la inspectora regional Amelia Bressan dio un discurso a los presentes. Posteriormente, se entregaron diplomas y medallas a las y los graduados, quienes estuvieron acompañados por sus familiares. La actividad concluyó con una banda de música en vivo.

Carla Duarte, vecina de Tigre centro que culminó sus estudios y fue abanderada del acto, mencionó: “Esto es increíble. Me ayudó en el horario porque también trabajo y se me complicaba. Con mis compañeros somos muy unidos e hicimos un grupo hermoso. Tuvimos cinco docentes diferentes y fueron re copados todos. Estoy contenta, acompañada por mis dos hermanas y mi cuñado”.

Carolina Busatto, vecina del barrio Almirante Brown y graduada del nivel secundario, dijo: “El programa me ayudó a cerrar una etapa de mi adolescencia y para mi es un gran logro terminarlo hoy. Pude abrir otra vez mi mente. No me esperaba esta celebración tan linda y ahora me van a dar la medalla de mejor compañera”.