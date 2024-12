“Ninguna familia sin Navidad”

Lo expresa Patria Grande – Argentina Humana

Por tercer año consecutivo Patria Grande – Argentina Humana se prepara para celebrar navidad con las personas en situación de calle de San Fernando.

El 25 de diciembre a las 18 hs. se llevará a cabo una cena de navidad con el objetivo de que las personas que viven en la calle o se encuentren en situación de vulnerabilidad puedan pasar la navidad en familia, con una mesa llena de alimentos, abrazos y empuje popular.

En vísperas del evento solidario, los militantes de argentina humana, junto a voluntarios, vecinos e iglesias están organizándose para conseguir comidas (listas para servir), bebidas sin alcohol, productos navideños, servilletas, platos y vasos descartables.

Ana Etcheverry, referente de Patria Grande San Fernando, mencionó al respecto: “Como dijo Juan Grabois hace poco, defender a los pobres es un deber moral y político, no podemos sustraernos de la centralidad de los pobres (…). Es por eso que en San Fernando hace 3 años que dejamos de ver a las personas en situación de calle como parte del paisaje, hace 3 años que comenzamos a involucrarnos en su vida, no solo importan la vianda que servimos todos los lunes, que es más que necesaria, importan sus vidas, cómo terminaron en la calle… nos hemos ocupado de ayudarlos a tramitar sus DNI, a confeccionar currículums, hemos hecho controles de salud, entre otras cosas. Nuestra premisa es que la calle no es un lugar para vivir, pero es necesario que acompañemos esos proyectos de vida para lograr efectivamente una solución habitacional para estas familias”.

Desde Argentina humana proponen que este evento sea una oportunidad para que las familias de San Fernando comiencen a interesarse por esta problemática que aún carece de una resolución efectiva.

Para colaborar con donaciones, las mismas pueden acercarse el día 25/12 a las 17 hs a la Plaza Mitre o bien se pueden hacer aportes al alias NADIE.SIN.NAVIDAD.