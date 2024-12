Se distinguió a nuevos egresados de la Escuela Universitaria de Enfermería. Y Otro Tema

Además, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañaron el clásico torneo de fin de año, organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez (ver abajo).

Autoridades del Municipio de Tigre hicieron entrega de diplomas a los nuevos egresados de la Escuela Universitaria de Enfermería que ofrece el Gobierno local. El acto de colación se desarrolló en el Museo de la Reconquista junto a familiares de los estudiantes.

El secretario de Salud, Fernando Abramzon, indicó: “Gracias a la decisión política del intendente Julio Zamora permitimos que gran parte de nuestros recursos humanos se formen directamente en nuestras instituciones, tomando contacto con los vecinos y posteriormente quedándose a trabajar con nosotros para devolverle a la sociedad lo que tanto le han otorgado ellos. En los últimos años, hubo una enorme inversión en el área mediante el crecimiento en equipamiento y recursos humanos”.

La ceremonia comenzó con el ingreso de la bandera nacional, seguido del Himno argentino. Posteriormente, se realizó el cambio de abanderados y luego se llevó adelante la distinción a los alumnos destacados y la entrega de diplomas que cerró con el juramento profesional.

Por otro lado, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, destacó el acompañamiento del Gobierno local a todos los estudiantes y agregó: “Esto es un logro de la comunidad de Tigre que sostiene estos espacios a través de sus tasas municipales y que permiten que muchos vecinos y vecinas puedan capacitarse para así brindar un servicio”.

La carrera no arancelada, que se lleva adelante en el Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó, se desarrolla de manera articulada con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es dictada por profesionales de la Escuela de Enfermería “María Remedios del Valle”. Tiene una duración de tres años y está disponible en Tigre desde 2008.

Una vez finalizada la ceremonia, la egresada en licenciatura, Susan Fernández Pinto, expresó: “Fue un proceso largo, pero siempre tuve el apoyo de mi familia para que pudiera terminar con mis estudios. Es muy gratificante tener esta oportunidad en Tigre. Voy a continuar trabajando en el Hospital Materno Infantil, donde ya soy enfermera pediátrica”.

OTRO TEMA: Torneo de Ajedrez

En la plaza de General Pacheco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañaron el clásico torneo de fin de año, organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez. Participaron más de 120 vecinos y vecinas, incluidos alumnos de talleres, participantes del programa de ajedrez de escuelas, profesores y jugadores provenientes de la Liga del Norte.

“Cerramos un año de grandes éxitos ya que se han desarrollado muchos torneos y actividades en materia de ajedrez en el Municipio de Tigre. Tuve la oportunidad de hablar con Luis Antón, el responsable de la Escuela Municipal de Ajedrez, y me comentaba que más de 8.000 niños, jóvenes y adultos participan en los distintos talleres que se llevan a cabo en todo el distrito. Los mismos se desarrollan en clubes de barrio, sociedades de fomento, escuelas primarias, secundarias, de adultos y especiales, destacándose la participación de niños hipoacúsicos en estas competencias”, afirmó el jefe comunal.

Y agregó: “Es un gran orgullo el crecimiento que ha tenido la Escuela Municipal de Ajedrez. Queremos que cada vez más chicos se sumen a este juego de ciencias, ya que contribuye a desarrollar aptitudes intelectuales clave. El ajedrez nos ayuda en el estudio y fomenta la capacidad de abstracción, algo fundamental para enfrentar cualquier profesión”.

Este torneo simbolizó una instancia de cierre anual para la Escuela Municipal de Ajedrez, reafirmando que el ajedrez es siempre una excelente oportunidad de encuentro, aprendizaje y festejo para toda la comunidad.

“Esto fue una verdadera fiesta porque cada torneo de ajedrez se vive como una celebración. Pero este año, además, fue de gran crecimiento. Detrás hay una política pública que permitió que la actividad creciera de forma sostenida. El ajedrez no lo inventamos nosotros, pero sí le dimos una impronta muy fuerte, con la intención de que llegue a todos. Hemos construido una base sólida, una verdadera pirámide, alcanzando a las escuelas y llevando talleres a todas las localidades de Tigre”, expresó el director de la Escuela Municipal de Ajedrez, Luis Antón.

Cabe remarcar que en el 2021 y por iniciativa del intendente Julio Zamora, se creó la Escuela Municipal de Ajedrez Tigre con el objetivo de promover la actividad en el distrito con talleres gratuitos y abiertos al público. Actualmente, concurren más de 8.000 alumnos estables en instituciones como: polideportivos, merenderos, apoyos escolares, centros de integración social, bibliotecas, clubes y centros comunitarios.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, afirmó: “Este torneo es, de alguna manera, la coronación de un trabajo que se viene realizando a través de la Escuela de Ajedrez. El Municipio de Tigre ofrece 38 talleres en diferentes puntos del distrito, lo que nos permite brindar esta disciplina, junto con muchas otras, a nuestros vecinos. Estas actividades no solo fomentan el encuentro y la amistad, sino que también contribuyen a aprendizajes profundos y al desarrollo personal. Estamos celebrando este gran momento, junto al intendente Julio Zamora, quien recorrió el evento y conversó con algunas familias y con los jóvenes y niños que participaron”.