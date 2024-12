Balance deportivo 2024 del Club A. Tigre 

Paupérrimo en cuestión de resultados (puesto 27 de 28 en la tabla anual con tan solo 39 puntos cosechados). ¿Lo positivo?: el bicampeonato logrado por el Tigre Senior +35, algo que llena de orgullo. También la aparición de la agrupación Tigre Pinta, que está llenando de murales alusivos al Club por toda la zona norte.

Escribe: Glenn Miller

La actuación futbolística del primer equipo del Club Atlético Tigre en la presente temporada 2024 fue lisa y llanamente muy mala. Finalizó el año deportivo en ante último lugar conseguido en la tabla anual de posiciones (o sea, puesto 27 de 28), marca que la entidad de Victoria no descendió solamente porque se anularon los descensos.

Desde la intempestiva salida de la dirección técnica del club por parte de Diego Martínez a mediados de 2023, que por entonces navegaba por la mitad de la tabla, hizo que el conjunto de la zona norte se viniera a pique desde entonces. A duras penas y con Lucas Pusineri en el banco Tigre se salvó del descenso dos fechas antes de terminar el certamen y acabó a solo dos puntos del abismo.

Empezada esta temporada 2024 parecía que nuevos bríos llegarían a Victoria y que no se repetirían errores del 2023. Muy equivocados estuvimos. Con mucho esmeró se logró empeorar la campaña del año pasado. Por aquel entonces, asumió una nueva dirigencia encabezada por Martín Suárez y se rumoreaba que Sergio Massa se alejaría del club (algo que por suerte no sucedió). A todo esto asumió Néstor Gorosito como DT y la grey tigrense imaginó igual destino que el 2019. “Don Pipo” trajo muchísimos jugadores. Salvo alguna excepción no rindieron y el equipo fue una máquina de perder. Gorosito debió abandonar el barco de la manera menos pensada y asumió Juan Manuel Sara. Con el mismo plantel empeoró lo del ex jugador de San Lorenzo y al poco tiempo también tuvo que emigar. Cuestión que el Matador sólo cosechó cinco puntos, todo un record, en la Copa de la Liga.

Con otro cuerpo técnico, Sebastián Dominguez (que debutaba en estas lides) Tigre intentó mejorar. Primero dándole confianza a un novato como el ex panelista televisivo, luego tomando conciencia la dirigencia de sus errores de principios de año y debiendo urgente contratar calidad en jugadores para el segundo semestre.

Con un duro comienzo, con mucho trabajo, con adaptación de los recién llegados el equipo, comenzó a mostrar ciertos atisbos de recuperación. Fue de menos a más, tuvo su pico, luego se amesetó y hacia final del certamen, sabiendo ya que no había descensos, volvió a mermar su producción. En síntesis, un año deportivo espantoso, en dónde se mejoró y se salió del fondo del mar donde estaba en el primer semestre. Apenas alcanzó, supresión de descensos mediante, en celebrar eso y quedar 27 de 28.

Es de esperar que se tomen las medidas y las acciones necesarias para que Tigre no navegue por tercer año consecutivo por abajo de la tabla. Ese “lujo” le equivaldría a perder la categoría de manera inexorable. Pedimos atención y reflexión a los dirigentes, mesura y eficiencia al cuerpo técnico y mucho trabajo y esmero a los jugadores que queden y a los que necesariamente llegarán. Que si o si, así sean cinco o seis, deberán ser de calidad para no rifar la categoría. El tiempo será testigo de cómo responden cada una de las partes a los aspectos esenciales que les marcamos para mejorar y optimizar la situación. ¡Tigre y la zona norte lo merecen!

Finalmente, es para destacar lo realizado por los mayorcitos del Tigre Senior (+35), que salieron nuevamente campeones del torneo, al vencer por penales a Bánfield en Victoria, con una muy buena concurrencia de público, que pudo disfrutar una vez más la presencia de grandes figuras que se destacaron en el ayer como Martín Galmarini, Leonel Pernía, Gastón Díaz, Juan Carlos ‘Chimi’ Blengio, Sebastián Rusculleda, Carlos ‘Chino’ Luna y Román Martínez, entre otros.

También es muy buena la iniciativa de los muchachos de ‘Tigre Pinta’, que están embelleciendo paredes de la zona norte con murales alusivos a Tigre y su gente, dos de ellos en el estadio, con el aval y buen tino que tuvo la dirigencia del club para con ellos. ¡Sigan así!