Final feliz para Platense

Escribe: Oscar Tineo

Platense cierra nuevamente una temporada en casa y sumando tres puntos más para llegar a los 111 (entre las temporadas 2023 y 2024) y arrancar el 2025 con un promedio de 1.350., algo impensado en los torneos de los años 90, donde se festejaba la salvación y Platense se sacaba la soga del cuello en la última fecha.

Ayer la mirada estaba arriba, aunque no se pudo cristalizar la clasificación a una copa, sabiendo que eso era un “bonus track” un regalo por añadidura, pues el real objetivo se había logrado y era afianzarse en la Liga saliendo del último tercio de la tabla.

Hace casi 3 décadas nos volvíamos a casa cantando. “Todos nos llaman el fantasma del descenso pero Platense de primera no se va…”. Ese regreso a nuestros hogares era disfrutar de nuestro campeonato: “zafar de la muerte”.

Todo va girando como el mundo, todo cambió y la gente, esta vez, vino al estadio festejando: La vuelta a Pedraza y Cramer.

Es que no todo es felicidad si la pelota entra o no en el arco del rival, quienes amamos los colores, quienes somos calamares de alma, quienes no adoptamos a Platense como segunda opción, sabemos lo que es sufrir años de decadencia, años de transitar en los oscuros torneos del ascenso. Ayer, solo un punto nos apartó de una competencia internacional, solo un punto. En 1999 caímos a la B Nacional a solo un punto de Ferro, ¿qué diferencia no?

Antes de sentarme a escribir esta editorial quise tomar distancia y no quedarme con algo que me dejó confundido. Casi todos los protagonistas, llámense jugadores /Cuerpo técnico, estaban tristes por no jugar la Sudamericana, ahí me di cuenta que todos deberíamos cambiar el chip y entender que no todos son felices con “participar” en la Liga Profesional, ellos quieren “competir” por algo más, ellos tienen objetivos que están dentro del primer tercio de la tabla general y apuntan a conformar, en un futuro inmediato, un plantel competitivo poniendo a Platense en el lugar que hoy ocupa Vélez.

No es sencillo hacer un balance, no es fácil conformar a todos los que recuerdan que se dejaron puntos contra Banfield de local o Sarmiento en Junín, otros dirán que Barracas y Riestra nos robaron en nuestra propia casa.

Los más optimistas tienen en su memoria triunfos a Central Córdoba en Santiago del Estero, Independiente en Mendoza, Belgrano en Córdoba o ganarle a Boca Juniors en Vicente López.

Todo es válido en un año donde el calamar finalizó en la 13º posición entre 28 equipos, superando por una unidad a nuestro rival de La Paternal y dejando atrás a varios equipos que nos superaron ampliamente en el presupuesto.

Ahora habrá que barajar y dar de nuevo, otro año comenzará y estaremos atentos a la renovación o no de la dupla. Pellegrino se despidió de Platense por nuestros micrófonos y jugará en la V, otros serán solicitados caso Nacho Vázquez, que merece dar un salto económico en su carrera.

Veremos si se concreta la compra de Picco a Colón y Juárez a Talleres. Desde ahí otros volverán a sus clubes y algunos vendrán para seguir este camino de préstamos hasta que nuestras inferiores den algún fruto propio.

En el mientras tanto sigamos avanzando, quemando etapas con éxito, creciendo en un club que en otras épocas se parecía a un pueblo del lejano oeste, aspiremos a que “Platense” sea marca registrada dentro del país Campeón del Mundo.

Buena Navidad, Feliz Año Nuevo y gracias a todos por compartir esta pasión llamada Platense. ¡Lo demás es cotillón!