Noticias del Conurbano Norte Bonaerense

Síntesis informativa de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

JOSE C. PAZ

(*) Avanza la obra de la nueva Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica e Inteligencia Artificial

Hay muchos avances en la obra de la nueva facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica e IA (Inteligencia Artificial) ubicada en Marchena y Santa María de José C. Paz.

Esta obra es supervisada por el Intendente Dr. H. C. Mario Alberto Ishii (Secretario Ejecutivo en UNESCO) y se realiza con mano de obra y recursos municipales.

(*) Festejos por el Día Nacional del Tango

Hubo festejos que se desarrollaron en la Plaza de las Artes por el día nacional del tango. Más de 300 vecinos y vecinas pudieron disfrutar de este evento que contó con shows artísticos de primer nivel y clases abiertas de tango gratuitas para toda la comunidad.

Participaron de esta celebración más de 15 CENS de nuestro distrito, los elencos de Tango y Tango Terapia de la Dirección General de Cultura a cargo de sus docentes Romina Diaz y Rosario Beltrán, La inspección de educación Artística a cargo de Analía Mangone y artistas locales también estuvieron presente en dicho espectáculo para toda la familia.

(*) Misa Criolla y Navidad Nuestra

En conjunto con la Dirección General de Cultura, el sábado 14/12 se desarrollarán los cierres de año de los elencos municipales que formamos parte de la Dirección General de Cultura Municipal de nuestro distrito.

A las 18 hs. en la Plaza Manuel Belgrano (Frente a la Parroquia San José Obrero) se presentará la obra ‘Misa Criolla y Navidad Nuestra’.

Participarán, la Orquesta sinfónica municipal; el Coro polifónico de José C. Paz; el Coro de cámara “Santísimo Redentor” y Claudio Sosa.

Entrada libre y gratuita.

SAN ISIDRO

(*) Sebastián Galmarini consideró “una barbaridad” la baja de la edad para la tenencia de armas

(Fuente: INFOBAN) Fuertes declaraciones del dirigente de San Isidro Sebastián Galmarini.

El gobierno de Javier Milei bajó por decreto la edad mínima para ser legítimo usuario de armas de 21 a 18 años.

La controversial medida fue publicada en el Boletín Oficial con la firma del mandatario, su jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Al respecto, el dirigente del Frente Renovador y referente de San Isidro Sebastián Galmarini aseguró que es “Una barbaridad”, en un tuit.

El actual director del Banco Provincia agregó que “esto es realmente peligroso. Tenemos que eliminar las armas de la calle. Los argentinos somos una comunidad pacífica”.

Y concluyó con una reflexión sobre las decisiones del gobierno libertario: “todos los días anuncian huevadas sin sentido”.

SAN FERNANDO

(*) Avon cerró su planta en San Fernando y despidió a 278 trabajadores por teléfono

(Fuente: El Comercio ON Line) La empresa de cosméticos Avon, propiedad de la brasileña Natura, cerró su planta de distribución en San Fernando y despidió a 278 trabajadores, según informaron empleados afectados. La notificación se realizó a través de llamadas telefónicas, aunque los telegramas de despido todavía no fueron entregados formalmente.

El cierre, que forma parte de un plan de reestructuración de la compañía en Argentina, había comenzado con una primera etapa de retiros voluntarios. Sin embargo, en las últimas horas, la decisión de cesar actividades se comunicó directamente a los empleados afectados.

A raíz de este hecho, hay fuertes movilizaciones de trabajadores en la puerta de la planta, en reclamo por la preservación de sus puestos laborales. Pese a que hubo una merma en los despidos hacia finales del año, el sector privado sigue siendo protagonista de despidos masivos, con el Conurbano bonaerense como principal foco de conflicto.

Según trascendió, la decisión formaría parte de un plan de centralización de la logística que la firma Natura estaría implementando. La nueva estrategia incluiría el traslado de las operaciones a una planta ubicada en el partido de Escobar.

Los trabajadores despedidos, que serían alrededor de 278, realizaban tareas bajo convenio colectivo de trabajo en el sector perfumista. Sus actividades incluían el despacho de cosméticos y fragancias para abastecer el mercado local y realizar exportaciones hacia Chile, Uruguay y Paraguay.

(*) Juan Andreotti acompañó una nueva edición del Festival Warmichella en San Fernando

El Municipio de San Fernando recibió nuevamente al Warmichella Lifestyle Festival en el Parque Náutico. El pasado fin de semana del sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre, tuvo lugar la edición navideña del gran evento familiar que reúne lo mejor en tendencias de moda, decoración, arte y foodtrucks, incluyendo shows en vivo, propuestas para los más chicos y muchas sorpresas más.

El Intendente Juan Andreotti recorrió el Festival y dijo: “Es un evento que se realiza todos los años en el Parque Náutico, este hermoso lugar que tenemos los sanfernandinos, en el que todos pueden disfrutar el río y el espacio verde. Al mismo tiempo que los emprendedores presentaron sus productos, hubo actividades para disfrutar en familia. Y muy contentos de haber podido estar con muchos sanfernandinos en esta Warmichella junto al río”

Acompañaron al Intendente Andreotti el Secretario de Deporte, Carlos Traverso, y la organizadora de Warmichella, Belén Moroni.

VICENTE LOPEZ

(*) El Secreto de sus Ojos: La película argentina ganadora del Oscar llega al Cine York

El jueves 12 de diciembre a las 18.30 horas se proyectará de forma gratuita la multipremiada película argentina “El Secreto de sus Ojos”, en el Cine York (Juan B. Alberdi 895, Olivos).

Del director Juan José Campanella esta obra cuenta la historia de Benjamín Espósito, un agente judicial retirado, que decide escribir una novela acerca de un asesinato ocurrido en 1974. Ese año, Benjamín empieza a investigar el crimen de una joven, Liliana Colotto de Morales, brutalmente violada y asesinada dentro de su casa en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Su esposo, ahora viudo, Ricardo Morales, queda devastado por la tragedia; Espósito le promete encontrar al asesino y llevarlo ante la justicia.

El reparto está conformado por estrellas de renombre como Ricardo Darín, Guillermo Francella, Soledad Villamil, Pablo Rago, Mariano Argento, entre otros.

La película obtuvo a lo largo de los años más de 60 nominaciones y fue galardonada con 48 premios en diferentes festivales que reconocen el séptimo arte. Entre los más destacados se puede mencionar al premio a “Mejor Película Extranjera” en los Premios Óscar y “Mejor Película Iberoamericana” y “Mejor Actriz Revelación” en los Premios Goya.

Vicente López continúa brindando iniciativas para fomentar la cultura y el conocimiento del cine nacional. Esta propuesta está enmarcada en el ciclo Vecine-Vecine “Miradas Argentinas”, el mismo este año alcanzó los 222 títulos nacionales buscando ampliar la

perspectiva sobre el cine de nuestro país, alcanzando más de 30.000 espectadores.

La entrada es gratuita y por orden de llegada. Para conocer más sobre la cartelera, los interesados pueden ingresar a https://lumiton.ar/agenda-presencial/

(*) El Festival Anual de Cortos presenta a los nuevos realizadores locales

Comenzó el Festival Anual de Cortos Instituto Cine Contemporáneo, en el Centro Cutural Munro (Vélez Sarsfield 4650).

Durante 2 días se proyectarán cortometrajes realizados por estudiantes de la Tecnicatura Superior en Realización de Cine, TV y Video y de los Talleres de Extensión del Instituto.

El Instituto Cine Contemporáneo es un establecimiento de educación superior municipal y gratuita, con 40 años de trayectoria formando profesionales de cine, televisión y medios audiovisuales.

Actualmente funciona en la sede del Centro Universitario de Vicente López donde cuenta de aulas totalmente equipadas, islas de edición digital, auditorio para 300 personas y todo el equipo técnico necesario para la realización cinematográfica a disposición de un alumnado.

Cuenta con diversas propuestas como la Tecnicatura Superior en Realización de Cine, TV y Video, la Tecnicatura Superior en Diseño de Interiores y cursos de Especialización Extracurriculares como Guión, Realización, Cine Documental, Vestuario, entre otros.

Desde la municipalidad se busca incentivar la producción y la creación de piezas artísticas con el fin de incentivar la cultura y dar a conocer a los nuevos realizadores locales.

Para conocer las propuestas de instituto, los interesados pueden ingresar a https://mvl.edu.ar/establecimientos/instituto-cine-contemporaneo/

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Malvinas Argentinas se declaró como territorio libre de pirotecnia

El Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas aprobó por unanimidad hace unos días el proyecto de ordenanza presentado por el intendente Leonardo Nardini, para declarar al distrito como territorio libre de pirotecnia.

Ahora, el intendente y la secretaria general, Noelia Correa, se reunieron con proteccionistas, familias y asociaciones de personas con discapacidad y representantes de áreas clave del municipio, para dar a conocer la ordenanza N° 2645/24 que prohíbe el uso, la venta, la compra, el almacenamiento, la manipulación, carga y descarga de cualquier tipo de material pirotécnico.

El proyecto, que promueve la política de “pirotecnia cero”, se implementará especialmente en vísperas de las próximas fiestas de fin de año. Esta medida busca proteger a los sectores más vulnerables, como los niños con autismo, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas, quienes suelen sufrir los efectos negativos de los estruendos provocados por la pirotecnia.

“Con esto buscamos el bienestar de las familias, evitar conflictos, porque podemos celebrar de otra manera. Este paso que damos hoy es un compromiso con la seguridad, la empatía y la convivencia pacífica, parte de los valores que queremos intensificar en nuestro municipio”, expresó el intendente al respecto.

Y agregó: “Venimos trabajando esto desde hace muchos años, no es algo repentino para perjudicar una venta. Es un cambio cultural que no es fácil pero creemos que es por un bien común, no para generar un mal a otro”.

Por su parte, Noelia Correa, dijo: “Celebro este momento y avanzar en estas temáticas. No es en vano reunirnos porque se generan dinámicas muy necesarias. Se genera una unión entre vecinos, todos participando por un fin para mejorar la convivencia”.

TIGRE

(*) El Municipio de Tigre firmó un convenio con DEICAL para brindar servicios a la comunidad del barrio Las Tunas

El intendente de Tigre, Julio Zamora, firmó un convenio con el representante de la institución DEICAL, Diego Espeche, mediante el cual el Municipio cede en comodato un predio en Las Tunas, en General Pacheco, para la construcción de un establecimiento de la entidad que llevará servicios y cursos de formación laboral para vecinos y vecinas.

“Con este convenio ratificamos el compromiso del Municipio de facilitar herramientas a los vecinos para acceder a capacitaciones, entre ellas las que están orientadas a lograr un empleo de calidad. Estamos abiertos a las propuestas que llegan de diferentes entidades para que jóvenes y adultos tengan mayores oportunidades de trabajo y que aprendan un oficio”, destacó el jefe comunal en el Palacio Municipal.

En el encuentro -del que también participaron la secretaria de Gobierno, Gabriela Zamora, y el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla- el intendente dialogó con el representante de DEICAL, Diego Espeche, sobre las necesidades del barrio Las Tunas y los detalles del comodato, que durará un periodo de cinco años.

El representante de la entidad y secretario de Organización de la UOMRA, Diego Espeche, sostuvo: “Generamos este acuerdo donde vamos construir un espacio y así poder dar cursos de formación en oficios, lo que es importantísimo para el barrio Las Tunas. Es un proyecto que se generó hace varios años y está dando su fruto. El intendente Julio Zamora nos cedió una parcela de tierra para realizar esta iniciativa. Primero haremos el edificio y luego podremos darle forma a lo que soñamos hacer”.

(*) Comienza la Colonia Náutica para Adolescentes del Municipio Tigre

El Municipio lanza la Colonia Náutica para Adolescentes que se llevará adelante en el Club de Regatas Hispano Argentino de Tigre centro. La inscripción se realizará de manera presencial en el Polideportivo Domingo F. Sarmiento.

El requisito para anotarse en la propuesta es tener entre 12 y 17 años, como así también saber nadar y domicilio en el distrito. La actividad, que comenzará el 2 de enero y se extenderá hasta el 14 de febrero, contará con dos turnos: mañana de 9:30hs a 12:30hs; y tarde de 13:30hs a 16:30hs. Se desarrollarán actividades de remo, natación, juegos y otros deportes.

Por otro lado, el Municipio llevará adelante una nueva edición de las Colonias de Verano bajo el lema “Tigre Juega”. Las actividades se llevarán adelante en los polideportivos del distrito, bajo la coordinación de docentes, guardavidas y médicos. La inscripción también se realiza de manera presencial en el centro deportivo más cercano.

(*) Nueva edición del programa municipal “Encuentro de yoga” en el Microestadio Ciudad de Benavídez

Vecinos y vecinas disfrutaron de una nueva edición del ciclo “Encuentro de yoga” en el Microestadio Ciudad de Benavìdez, ubicado en el Polideportivo Güemes. La propuesta itinerante tiene como objetivo continuar impulsando políticas saludables dentro del distrito.

La clase estuvo a cargo de profesores locales y con la colaboración de Daniela Rivadeneira de Yoga Centro Ghauri. Durante el encuentro se ejecutaron diferentes técnicas dentro de la disciplina. El programa se realiza los segundos sábados de cada mes, rotando por el Polideportivo San Martin, Polideportivo Moreno y Polideportivo Güemes.

Cabe destacar que el yoga permite reducir la presión arterial, ayuda a relajar el cuerpo, dormir mejor y a la digestión, como también mejora la confianza y la coordinación de uno mismo.

Para más información, contactar al área de Deportes Tigre a través de sus redes sociales, Facebook: DeportesTigre, Instagram: @deporte.tigre y Twitter: @DeportesTigre.

(*) Con el fin de promover la cultura popular, el ciclo municipal “Domingos de Peña” continúa recorriendo el distrito para el disfrute de la comunidad

En la Plaza “El Principito” de El Talar, el Municipio de Tigre organizó un nuevo festival itinerante “Domingos de Peña” para el disfrute de decenas de vecinos y vecinas. Se trata de un ciclo que busca promover la cultura popular en cada punto del distrito, con los artistas locales como protagonistas.

En un clima de alegría y mucho baile, el encuentro contó con la participación de los artistas locales: Jonathan Frías, Sebastián Munra, La Turca Rahim, Carlos Cabral y la muestra de talleres culturales y danzas folclóricas. Durante la actividad estuvieron presentes las concejalas Marilina Silva y Adriana Paludi, quienes destacaron la importancia de la propuesta para el disfrute de los vecinos.

El ciclo “Domingos de Peña” tiene como objetivo incentivar la cultura dentro de la comunidad. La iniciativa continúa consolidándose como un espacio de encuentro y expresión de la identidad local, promoviendo el talento de los artistas y ofreciendo momentos de recreación para la ciudadanía.

Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.