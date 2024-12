Mario Ishii recibió a comitiva del gobierno chino de la provincia de Lliaoning

La máxima autoridad municipal, Mario Alberto Ishii, recibió a importante Delegación de funcionarios de la Provincia de Liaoning, Ciudad de Dandong.

El Intendente de José C. Paz, Mario Alberto Ishii (Secretario Ejecutivo UNESCO) recibió una comitiva de la provincia de Liaoning, República Popular China, renovando la cooperación permanente, lazos culturales y educativos del Distrito de José C. Paz con el gigante asiático.

La comitiva estuvo compuesta por la Asamblea Popular Provincial de Liaoning Liu Huiyan, Vicepresidente del Comité Permanente; Chen Jian, Director General del Comité Agrícola y Rural; Guo Bin, Subdirector General del Departamento de Comercio; Gao Fei, Subdirector General de la Oficina de Asuntos Exteriores; Yang Yi, Director General del Centro de Servicio de Desarrollo de la Agricultura; Liu Yang, Intérprete de la Oficina de Asuntos Exteriores; de la Asociación Argentina de Botes Dragón Jingang y Natalia Liu y el Representante de la Estación Argentina de Cooperación Internacional de Hubei, Cui Jian Guo.

LIAONING es una ciudad ubicada al noreste del país, limitando con Mongolia Interior, Jilin, Corea del Norte, el mar Amarillo, el mar de Bohai y Hebei; cabe destacar que en agosto de este año el intendente Ishii viajó a China donde rubricó significativos acuerdos para el desarrollo tecnológico de José C. Paz. También, en aquella oportunidad, firmó un nuevo hermanamiento con el Alcalde de la ciudad de Dandong, Jiang Bin, de la provincia de Liaoning, esto permitió al distrito sumarse al quinto hermanamiento con el pueblo oriental, siendo pionera la Municipalidad de José C. Paz, desde el año 1996. Este tipo de viajes son parte de una estrategia de desarrollo para los paceños al lograr convenios que aseguran excelencia en la futura Facultad de Ciencias y mostrar a José C. Paz como tierra prometedora para inversiones.

Durante la jornada de trabajo se contribuyó a un rico intercambio de conocimientos, la ciudad paceña continúa por el camino del fortalecimiento y diálogo basándose en el principio de amistad, igualdad, beneficio mutuo y reciprocidad entre ambos pueblos hermanados, ya sea en los campos económicos, comerciales, culturales y educativos con la Municipalidad.

Luego de la recepción con el jefe comunal, los ilustres visitantes fueron a conocer la mega obra de la futura Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial (IA) que se está construyendo con trabajadores municipales en el predio de Fray Marchena y Santa María.