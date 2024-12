San Fernando celebró la “Semana de la Discapacidad” con charlas, actividades y exposiciones

Incluyó una clínica de Deportes Adaptados Federados, una exposición conjunta entre instituciones civiles y municipales; y charlas en la Universidad del Delta. El programa se diseñó para concientizar y sensibilizar, defender los derechos de las Personas con Discapacidad y se les reconozca su lugar en la sociedad.

El Municipio de San Fernando conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una serie de actividades: charlas temáticas en la Universidad del Delta, una exhibición en la Plaza Mitre para mostrar la producción de los concurrentes a distintos centros, escuelas e instituciones, y una clínica de deportes adaptados federados junto a exitosos atletas sanfernandinos en la Plaza del Bicentenario.

El Secretario de Deporte, Carlos Traverso, explicó: “Es una semana de concientización muy importante para nosotros que venimos trabajando desde hace muchos años con personas con discapacidad; con actividades durante toda la semana como charlas temáticas en la Universidad del Delta con muchos expositores, una jornada con deportistas federados que vinieron a difundir los deportes adaptados, a compartir una jornada abierta a todos los vecinos donde tuve el privilegio de participar”.

“Agradecemos a los deportistas que practican y disfrutan día a día de todos los deportes adaptados que ofrecemos en los Polideportivos, porque son un ejemplo para San Fernando y nos acompañan para seguir difundiendo estas actividades que son muy importantes”, finalizó el funcionario.

Al respecto, la directora del área de Discapacidad del Municipio, Vanina di Silvestro, dijo: “Hoy adherimos al Día Internacional de las Personas con Discapacidad junto a diferentes instituciones, escuelas, Centros de Día, Junta de Discapacidad, Taller Protegido, y todos los que trabajamos dentro del Municipio defendiendo los derechos de las personas con discapacidad”.

“Mostramos la producción de los alumnos de las Escuelas 501, 502, 503 y 504; del Hogar con Centro de Día Convivencias; Centro de Día Senderos; la Asociación TGD Padres TEA San Fernando y el Taller Protegido, sumando un hermoso proyecto de la Escuela Técnica N°2 realizado junto al Centro de Rehabilitación de Ciegos y Disminuidos Visuales: un mapa áptico, y diferentes elementos para uso de personas con baja visibilidad”, señaló la directora.

“Con esta importante propuesta cerramos la Semana de la Discapacidad, buscando sensibilizar y mostrar los espacios que pueden ocupar las personas con discapacidad, que necesitan la ayuda de la sociedad para ocupar el lugar que les corresponde, siendo lo que quieran ser”, concluyó.

En la plaza del Bicentenario, el tenista paralímpico y vecino de San Fernando Ezequiel Casco, dijo: “Fue una jornada de inclusión en cuanto a la discapacidad a nivel municipal, con enorme convocatoria, y muy linda en particular para mí. Desde el primero hasta el último jugaron y corrieron, fue diversión garantizada. Me encanta el deporte paralímpico a distintos niveles como el recreacional y el de competencia, que en San Fernando está en pleno desarrollo y no tiene techo”.

Facundo Labayru, jugador de Tenis de Mesa adaptado, agregó: “La idea es incluir a los chicos y mostrarles que todos somos capaces de ser competitivos en un deporte que nos divierta e incluya y poder desarrollarlo. Es hermoso lo que se genera en este espacio donde se puede entrenar”.

Y Eduardo Gómez, Director Técnico del Equipo Municipal de Básquet en Silla de Ruedas “ADU Wheel Warriors”, contó: “Fui jugador de la Selección Argentina durante más de 20 años, disputando los Juegos Paralímpicos de Seúl, Barcelona y Atlanta. Hoy compartimos una jornada bárbara para que la gente conozca este deporte tan competitivo. Agradezco al Municipio por este día donde mostramos este deporte adaptado que no tiene barreras para nadie. Nuestro equipo terminó en el 5to puesto en la Liga Argentina, y está integrado por 5 jugadores de Selección que incluso juegan en ligas del exterior, lo que es un orgullo”.