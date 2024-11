El intendente Ishii recibió a Comitiva de la Universidad de Ubei, República Popular China

La máxima autoridad municipal, Mario Alberto Ishii, recibió a representantes de la Universidad de Hubei, donde avanzaron sobre iniciativas de cooperación e intercambio educativo entre ambos gobiernos.

El Intendente de José C. Paz, Dr. H. C. Mario Alberto Ishii y Secretario Ejecutivo de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO en Argentina, recibió al mediodía en su despacho, importante comitiva de la Universidad de Hubei, República Popular China, renovando la cooperación permanente, lazos culturales y educativos del Distrito de José C. Paz con el gigante asiático. El intendente Mario Ishii por casi tres décadas viene consolidando el diálogo fructífero con China.

Estuvieron presentes el Rector de la Universidad de Hubei (Hubei University) Liu Jianping; el Decano y Prof. de la Escuela de Lengua y Literatura China, Zhang Pengfei; el Vicedecano y Prof. Escuela de Pregrado, Wang Guocheng; la Prof. Asoc. Facultad de Historia y Cultura, Chen Jing; la Directora del Departamento Internacional Deng Xiaoming; la Prof. de la Escuela de Lenguas y Literatura China, Zhang Xiaomeng; la Prof. e Intérprete Escuela de Idiomas Extranjeros, Li Jingyang; el Jefe de la Estación Argentina de Cooperación Internacional de Hubei, Cui Jian Guo; el Rector de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), Abog. Darío Kusinsky y el Dr. Sebastián Nanini.

Este encuentro se enmarca en el hermanamiento de José C. Paz y la provincia de Hubei, rubricado en el año 2017 que incluye intercambios técnicos en agendas de diálogo y acuerdos también con universidades. Las autoridades dialogaron de diversas obras de gestión actuales y compartieron lineamientos y futuros proyectos con el objetivo de fortalecer acciones de ambas naciones, también conversaron acerca de la rica historia de la ciudad paceña con China.

Posteriormente los académicos realizaron un breve recorrido por el polo educativo de la calle Alem integrado por la Universidad Nacional, la Biblioteca Unpaz, el Centro de Estudios Municipal, Edificio Aulario y futuro Comedor y Natatorio. Compartiendo la visión educativa del intendente Ishii se intercambiaron proyectos entre la Universidad de Hubei y UNPAZ, donde firmaron un convenio marco para el futuro desarrollo de líneas de trabajo conjuntas acompañados de docentes, estudiantes e investigadores.