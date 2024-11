Juan Andreotti les tomó un “Compromiso con el Medio Ambiente” a más de 900 estudiantes

El Intendente de San Fernando realizó por primera vez esta promesa de estudiantes de 2do año de escuelas secundarias públicas y privadas. Los jóvenes asumieron su deber ciudadano con la protección de la naturaleza: “Nunca podremos vivir en comunidad, sin respetar a quien nos da todo y al resto de las especies con la que convivimos. Hagamos nuestra parte tratando a la tierra como una madre, cuidándola y respetándola para que los que vienen también puedan disfrutarla”, dijo Andreotti.

El Municipio de San Fernando organizó en el EcoParque -Reserva Ecológica Educativa- un acto en el que más de 900 estudiantes de 2do Año de escuelas públicas y privadas del distrito prometieron cuidar y respetar el medio ambiente protegiendo la biodiversidad y participando en acciones a favor de la naturaleza.

El Intendente Juan Andreotti, quien encabezó la actividad; expresó: “Hoy es el primer día de una actividad que esperamos repetir todos los años y que realmente valoramos, tomando conciencia que hoy vivimos en el mundo creyendo que somos los dueños del planeta, pero simplemente somos una pequeña partecita de él y que tenemos que aprender a convivir”.

“La Tierra es como nuestra madre, porque nos da todo, hasta las cosas más simples que ni pensamos, permitiéndonos desarrollarnos y vivir. Y quién no cuida a su madre, no puede cuidar nada. Entonces tenemos que empezar a cuidar a nuestra madre tierra, entendiendo que somos parte de ella y no la única especie que vive en este lugar”, agregó Andreotti

Y continuó: “Nunca podremos vivir en comunidad, en sociedad, sin respetar a quien nos da todo y al resto de las especies con la que convivimos. Tenemos que ser más conscientes; seguramente los de a pie no somos los que más daño le hacemos al planeta, sino las grandes corporaciones. Hagamos nuestra parte tratando a la tierra como una madre, cuidándola y respetándola para que los que vienen también puedan disfrutarla”.

Finalmente, el Intendente tomó el compromiso del alumnado mediante la fórmula “¿Se comprometen a cuidar los ecosistemas y todas las formas de vida en nuestro planeta, sin importar las fronteras? ¿se comprometen a adoptar hábitos que transformen nuestra sociedad hacia un desarrollo sostenible, asegurándose que las futuras generaciones también tengan acceso a las mismas maravillas naturales de las que disfrutan hoy?”

A su vez, la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente Eva Andreotti, explicó: “Da orgullo ver a los niños y niñas asumir el compromiso con el medio ambiente y el cuidado de la naturaleza. En nuestra casa común, el planeta Tierra, todo funciona en un mágico equilibrio y cuando alguna especie se extingue, ese equilibrio se rompe. Por eso la importancia de este compromiso con la naturaleza y la biodiversidad. Esta jornada se realizará todos los años para que tomen el compromiso de cuidar el lugar donde viven”.

Asimismo, estuvieron presentes la Subsecretaria de Educación, Mariana Miola; el Director General de Medio Ambiente, Gabriel Tato, el Secretario de Deporte, Carlos Traverso, el Subsecretario de Privada y Coordinación Néstor Torchia, el Director General de Cultura y Turismo Rodney Rodríguez Núñez, la Secretaria del Concejo Deliberante, Corina Ramírez junto a Concejales y Consejeros Escolares.

Cabe destacar que mediante su plan integral “EcoSanfer”, San Fernando potencia la realización de acciones de concientización en favor del medio ambiente y el cuidado de los espacios públicos, impulsando entre otras la recolección diferenciada de plástico, vidrio, cartón y papel para su posterior reciclaje, cursos para compost en casa y reparto de bolsas reutilizables. con el objetivo de mantener limpio el espacio público e impedir la contaminación de los cursos de agua, mejorando la calidad de vida.

El programa tiene a su cargo la conservación y gestión de 900km2 de Reserva de Biósfera en el Delta del Paraná; y del EcoParque, Reserva Ecológica Educativa abierta a los vecinos para enseñar la flora y fauna típica de la ecorregión (Almirante Brown y Servetto). También dispone de su propia Planta de Reciclaje Municipal para Separación y Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos Reciclables (Ruta 197 y Puente Taurita).