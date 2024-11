Cientos de personas recibieron sus certificados de operadores territoriales en adicciones 

El intendente municipal de José C. Paz y secretario Ejecutivo por la Argentina en la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica UNESCO, Dr. H. C. Mario Alberto Ishii, lleva adelante políticas sanitarias prioritarias estableciendo medidas de prevención en el distrito.

Este jueves 21, se llevó a cabo el acto de entrega de Diplomas a los que se recibieron de Operadores Territoriales en Adicciones dictado por la Dirección del Centro de Emergentes Sociales de la Secretaría de Gobierno municipal, la capacitación fue totalmente gratuita y está enfocada en la formación preventiva de consumos problemáticos para el proceso de recuperación integral de este flagelo en los territorios de la comunidad.

El acto desarrollado en el hall central del edificio CEM UNPAZ, contó con la presencia del Secretario de Gobierno Pablo Mansilla, quien representó al Intendente Municipal y la Directora del Centro de Emergentes Sociales (C.E.S), Instructora Claudia Josefina De María acompañados por más de 320 personas que recibieron sus certificados.

Al inicio de su discurso Claudia De María agradeció “al señor Intendente que sin él esto no sería posible, a nuestro secretario de gobierno que está aquí a mi lado, yo digo que tiene que ser un aplauso muy grande porque gracias a él el Centro de Emergentes tiene hoy su amplitud, gracias Pablo. A las autoridades presentes, a mis compañeros de la Secretaría de Gobierno, a Eliana que ustedes ya la conocen, a mis compañeros que están todos los días luchando para todos y por supuesto para ustedes que hoy se reciben de Operadores Territoriales en Adicciones, ni más, ni menos. A toda la gente que nos ayudó, estamos eternamente agradecidos, es un broche de oro que esté nuestro secretario de gobierno realizando esta entrega”, a su vez De María no dejó de remarcar que esto es “un trabajo alarmante, tenemos que seguir y no bajar los brazos” en referencia a la problemática de las adicciones.

Juan Pablo Mansilla explicó que “este trabajo de Claudia empezó hace 15 años y le dije vamos a darle una nueva impronta” “me emocionó ver los testimonios y las familias recuperadas, porque hay muchos que usan las palabras drogadictos o faloperos, no señores, son enfermos y hay que ayudarlos y acompañarlos” explicó que “nuestro Intendente tiene el centro que da contención con psicólogos, operadores y médicos”; ante esta problemática “no hay que tener vergüenza de tener una adicción, siempre hay que pedir ayuda”. En el Centro de Emergentes de la comuna “Los operadores que tiene Claudia son un gran ejemplo en la provincia de Bs. As. y en José C. Paz, que hacen un trabajo comunitario, a veces sin nada a cambio, tienen que estar muy agradecidos” expresó ante los presentes.

A los estudiantes les recordó que el Intendente Mario Ishii “estará pronto a inaugurar la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial no solo para los paceños, sino para todo el país” en una gestión enfocada en la educación y las obras. “En este último mandato de Mario la ley dice que no puede ser Intendente pero me pidió que les diga él siempre va estar acompañándolos a todos ustedes después de las 480 obras que ha hecho en José C. Paz”. Y finamente ejemplificó el testimonio y la lucha de vida del actor Gastón Pauls, resaltando la importancia de seguir adelante, no bajar los brazos y brindar calidad de vida a la población.

El área de Gobierno tiene un espacio dedicado a abordar estos temas, los vecinos pueden dirigirse a las oficinas ubicadas en Av. Gaspar Campos 6372, casi esquina Altube, de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hs., o escribir al correo a [email protected].