Hechos delictivos y de seguridad en la zona norte

En San Isidro y Tigre…

(*) EN SAN ISIDRO: Descubrieron infraganti a dos trapitos queriendo robar una camioneta. Terminaron detenidos.

Un hombre dejó su camioneta marca Renault Duster al cuidado de dos trapitos en la calle Sebastián Elcano al 600, en la zona costera de la localidad de Acassuso. Al poco tiempo, se acordó que no había cerrado el vehículo y al regresar descubrió infraganti a uno de los cuidacoches dentro del vehículo revisando sus pertenencias. De inmediato, lo denunció a través de “Ojos en Alerta” y los asaltantes terminaron detenidos por la Patrulla del Municipio de San Isidro.

“Estoy en Sebastián Elcano al 600, estacioné en la calle y se me acercaron dos trapitos, me cobraron estacionamiento y cuando me estaba alejando me acordé que no había cerrado el auto y cuando me asomo para cerrarlo, veo uno metido en mi auto, viendo que tenía. Es un flaco con jeans roto, gorra y chaleco. Si pueden mandar a alguien”, denunció por audio al chat de WhatsApp de Ojos en Alerta que está conectado en forma directa con el Centro de Operaciones Municipal (COM).

Al llegar el móvil, los efectivos municipales encontraron al hombre dentro del auto y a su cómplice, los detuvieron y fueron trasladado a la Comisaría 4° de San Isidro.

“Ojos en Alerta” es el programa de comunicación directa entre los vecinos y el COM para enviar, a través de WhatsApp, mensajes de texto y/o voz, fotos, videos y ubicación en tiempo real, ante cualquier eventualidad que requiera la intervención de la fuerza de seguridad, del área sanitaria o de asistencia municipal. Desde que se implementó en julio, ya se capacitaron unos 5.000 vecinos y se generaron más de 400 alertas que derivaron en 20 detenciones.

El Municipio cuenta además con 1.293 cámaras distribuidas por todas las localidades del distrito, 46 motos y 90 móviles -blindados con GPS y conectados todos al COM- que patrullan las calles del distrito durante las 24 horas, los 365 días del año.

Las tareas de patrullaje aumentaron este año gracias a la incorporación de un nuevo cuerpo de Agentes de Prevención en Vía Pública. Desde inicio de año, se sumaron a la Patrulla Municipal más de 80 nuevos agentes en calle, manejando los patrulleros y operando el COM. Además, se inauguró una nueva base policial con 80 efectivos destinados a barrios populares y se entregaron 16 patrullas a las comisarías de todo el distrito.

(*) EN TIGRE: Dos abrecoches fueron detenidos gracias a las cámaras de seguridad del COT.

Gracias a las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), los agentes locales lograron detener a dos abrecoches que habían sustraído una billetera y dinero en efectivo de un vehículo. Todo quedó registrado en los dispositivos fílmicos del distrito.

El hecho inició cuando la base de moniteoreo alertó la presencia de dos sujetos con actitud sospechosa observando varios automóviles. En las imágenes se ve a los sujetos sobre Larralde y Colectora Oeste, dirigiéndose hacia el partido de San Fernando, donde cometieron el ilícito.

Al ingresar nuevamente al distrito, los efectivos lograron detener a los sospechosos y recuperar lo que habían sustraído del rodado estacionado sobre French y Pasaje González. Las pertenencias fueron devueltas a su dueño.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Permiten actuar con rapidez ante cualquier alarma o situación de emergencia detectada en el COT y contribuir también al patrullaje preventivo.

Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden. Cuenta con el apoyo de los móviles de Protección Ciudadana, Defensa Civil, Tránsito y las ambulancias del SET.