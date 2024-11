Concierto de Música 

En el Teatro Municipal de José C. Paz

El 22 de noviembre se viene algo único e histórico en José C. Paz, por primera vez los festejos del Consejo Argentino de la Música (con sede en la UNESCO) y la orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Técnologías vendrán a la ciudad. «Vamos a realizar un concierto junto a la Orquesta Sinfónica Municipal, haciendo un recorrido de los sonidos que abrazaron nuestra América. En un viaje interdisciplinario y sensorial se escucharán instrumentos precolombinos reconstruidos y música del acervo folklórico del continente. El concierto será el viernes 22/11 a las 20 hs en el Teatro Municipal de José C. Paz (ex cine paz) Lavalle y Roque Sáenz Peña. Esto es posible gracias al apoyo de la cultura del Intendente Mario Alberto Ishii», sostiene un comunicado oficial.