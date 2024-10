20° aniversario Asociación Bomberos Voluntarios de José C. Paz

En el acto, presidido por el Secretario de Gobierno paceño, Juan Pablo Mansilla, desfilaron cerca de 40 móviles de los partidos de: Merlo, Moreno, La Matanza, Ituzaingó, Vicente López, Pilar, Campana, San Isidro, San Martín, San Miguel y José C. Paz; bajo la música interpretada por la banda Sargento Cabral de Campo de Mayo, Malvinas Argentinas.

En horas del mediodía, en representación del Intendente Municipal de José C. Paz, el Secretario de Gobierno Juan Pablo Mansilla acompañó a la Asociación Bomberos del distrito en el acto en conmemoración por el 20 aniversario de su creación, donde realizaron un desfile y participaron diferentes destacamentos de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.

Mansilla en su discurso reconoció el gran y arduo trabajo que realizan por el partido, consideró que «los bomberos son como una gran familia» y destacó «todo lo que hacen diariamente, muchas veces dejando a sus familias en Navidad, año nuevo» «honramos a los bomberos caídos y reafirmamos su vocación de trabajo», el funcionario les expresó el saludo especial del intendente municipal y como reconocimiento entregó regalos protocolares al Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Bomberos Voluntarios de José C. Paz, Dr. Angel Antonio Sciancalepare, junto al Presidente del Honorable Concejo Deliberante del distrito, Roque Caggiano.

Con un soleado y festivo día participaron del acto autoridades municipales, legislativas, entidades intermedias como el Centro de Ex Combatientes de José C. Paz, Rotary Club Internacional, Museo Histórico José Altube y vecinos del lugar, todos presentes sobre la Av. Potosí y Chacabuco, donde desfilaron cerca de 40 móviles de los partidos: Merlo, Moreno, La Matanza, Ituzaingó, Vicente López, Pilar, Campana, San Isidro, San Martín, San Miguel y José C. Paz; bajo la música interpretada por la banda Sargento Cabral de Campo de Mayo, Malvinas Argentinas.