Fuertes declaraciones de Leonardo Nardini

Nardini sobre la educación universitaria: “Un país con más producción y más empleo calificado se logra invirtiendo en educación pública». Luego del veto de la ley de financiamiento universitario, el encuentro estuvo dirigido para poder generar herramientas y proyectos en común, para que los y las estudiantes tengan la posibilidad de seguir avanzando en sus carreras.

El intendente del municipio de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, estuvo en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) donde se reunió con la rectora Dra. Flavia Terigi y el vicerrector Lic. Germán Pinazo. El motivo de la visita, fue manifestar una vez más el apoyo al sistema universitario y, por supuesto, en particular a la UNGS, ya que 1 de cada 4 estudiantes que se forma en esta casa de estudios es de Malvinas Argentinas y además está ubicada en un lugar neurálgico para la región en la ciudad de Los Polvorines de este mismo distrito.

Al finalizar el encuentro, Leo Nardini dijo: “Tuvimos una reunión muy positiva con el rectorado de esta universidad y coincidimos con sus autoridades acerca de cuáles son las problemáticas que atraviesa la universidad y la educación pública superior, teniendo en cuenta la insensibilidad de la mirada del Gobierno Nacional en lo que respecta al financiamiento a la educación de calidad”. «Soñamos con tener un país con más producción, más empleo calificado, y eso se logra fortaleciendo e invirtiendo en educación pública», agregó.

Por su parte Flavia Terigi, señaló: “Lo primero que queríamos era agradecerle a Leo y a través suyo al Concejo Deliberante de Malvinas (HCD), por la declaración en apoyo al sistema universitario y en particular a esta universidad. Una declaración que fue promovida por el centro de estudiantes, el gremio no docente y el gremio docente”.

Durante el encuentro, se expresó la intención de ambas partes de mantener estrechos los vínculos entre el municipio y la universidad, sobre todo en tiempos difíciles. “Creemos que las cosas se van a complicar todavía más y queremos cuidarnos entre todos y todas para sostener los proyectos de los jóvenes de seguir estudiando y avanzar en sus carreras dentro de la UNGS”, comentó Terigi.

También se trataron temas como: el ordenamiento del tránsito en el entorno de la universidad; sobre la actividad comercial y económica del territorio y su desarrollo frente a las actuales condiciones, de cara al 2025; y proyectos que se podrían retomar en conjunto.

Leo Nardini, señaló al finalizar la reunión: “A sabiendas que la situación económica y social está difícil, es importante poder generar herramientas que le den la posibilidad a la gente de tener un mejor futuro. Si soñamos con un país con más producción, con más empleo calificado, eso se logra fortaleciendo e invirtiendo en educación pública”.