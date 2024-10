Lo que quedó en el teclado sobre el Plenario del PJ

El pasado sábado 26 de octubre adelantamos algunos conceptos de Mario Ishii sobre el Plenario del PJ local, en ésta nota ampliamos la información y al pié de la misma podrá acceder a un video ilustrativo.

(Fuente: Zona Norte Diario On Line) El intendente de José C. Paz realizó un plenario de la militancia peronista en su distrito y se manifestó en contra de que haya elecciones en el Partido Justicialista nacional. Y respaldó a Axel Kicillof.

Tras hacer un análisis sobre lo que sucede en el sector educativo y a nivel social (del que ya dimos cuenta en Para Todos el sábado) el intendente hizo su lectura sobre la disputa que hace unas semanas se abrió dentro del peronismo por la dirección del partido y que enfrenta a la ex Presidenta y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. “Quiero decirles, con el gran cariño que tenemos con Cristina -que ha hecho mucho como presidenta-, pero creo que esta vez se está equivocando y la están haciendo equivocar y lo debemos saber los compañeros, porque la están asesorando mal”, sostuvo ante la militancia.

Recordó que desde su distrito “siempre fuimos orgánicos” aunque marcó que “esta vez no es así”. Tras marcar que “lo único que está quedando es el Partido Justicialista”. “A todos aquellos que quieren hacer una interna, que saben que no existe porque no hay posibilidad de hacerla porque no se llega, toda la gente sabe lo que está pasando. Traten, por lo menos, de no hacer una interna vergonzosa y de no liquidar al peronismo porque ya han liquidado todo”.

A continuación, consideró que “el PJ no está para hacer una elección cuando la gente, los abuelos están en la calle y los cagan a palos, cuando los alumnos están en la calle pidiendo estudios, educación”, dijo. E insistió con que “la gente no está en condiciones de ir a votar”.

Ishii, también habló de La Cámpora y del diputado nacional Máximo Kirchner: los acusó de haber elegido entre ellos mismos quiénes disputarían los cargos en las elecciones pasadas para “un millón y medio de personas” -que representan a los partidos de José C Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel-, dejando afuera a la dirigencia local. “La Cámpora se agarró los cargos y Máximo fue el responsable de dejar a toda esta región sin legisladores”, sentenció.

“Lo que hicieron con la provincia de Buenos Aires y lo que le están haciendo a nuestro querido Axel Kicillof, que lo voy a respaldar hasta las últimas consecuencias”, dijo. También acusó a la organización dirigida por el diputado nacional de “haberle armado” el gobierno al ex presidente Alberto Fernández: “Hizo un mal gobierno, pero la gente que le pusieron se lo pusieron desde La Cámpora, no lo dejaron trabajar”.

“No nos desconozcamos, fueron responsables, como Alberto, de la caída del gobierno y nos dejaron desesperanzados a nosotros, que confiamos en ellos”, soltó.

Cuando volvió sobre el tema de las elecciones internas en el PJ, hizo un llamado a sus correligionarios para que “traten de no hacer una interna vergonzosa y liquidar al peronismo”, que a su entender “es lo único que queda” y que sólo puede llegar a “dividir más el país”.

“A todos les digo que tengamos la templanza y hermanémonos cada día más, a esos dirigentes que quieren hacer una elección no estoy de acuerdo. El gobernador tiene unos problemas severos para llevar la provincia, está luchando contra todos y encima tiene que luchar contra los de afuera y los de adentro”, cerró.