Noticias de Vicente López

Soledad Martínez en el 80 aniversario de la Maternidad Santa Rosa. Ultimos días para votar en el Presupuesto Participativo en Vicente López. Rainer Fassbinder: última semana para disfrutar de la filmografía del director alemán. Jornadas de concientización y controles gratuitos en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

(*) Soledad Martínez en el 80 aniversario de la Maternidad Santa Rosa: «Cada vez son más los vecinos que necesitan de la salud pública, por eso seguimos invirtiendo recursos municipales»

Hace 80 años, la Maternidad Santa Rosa de Vicente López abría sus puertas por primera vez. Hoy, este hospital materno infantil de gestión municipal se ha transformado en una referencia para toda la región. En el 2023, se asistió en más de 1600 partos.

Este martes se realizó un acto de celebración donde participaron las autoridades de la Maternidad, el equipo médico, las Damas Rosadas y la intendenta del partido, Soledad Martínez. Allí, destacó la importancia de este lugar: “En los últimos años el esfuerzo que han hecho muchos vecinos con sus impuestos para que este lugar esté mucho mejor. Para mí estar hoy en este 80 aniversario es un honor. Lo más importante es que este lugar siga creciendo y en estos momentos que también son difíciles, cada vez son más los vecinos que necesitan de la salud pública, por eso seguimos invirtiendo recursos municipales».

Dependiente de la municipalidad de Vicente López, la Maternidad Santa Rosa es un hospital materno neonatal integral orientado a la asistencia bajo un enfoque humanista y moderno del proceso de la salud centrado en la familia. Trabaja asistiendo durante el embarazo y puerperio a la madre para generar una experiencia positiva para la mujer. Sus principales lineamientos son la calidad, accesibilidad, eficiencia y respeto por las personas.

Esta institución fue una de las primeras en implementar el modelo de Parto Respetado. Por ello, es reconocido UNICEF como “Hospital amigo de la madre y el niño” y adhiere al programa de Maternidad Segura y Centrada en la Familia de dicha organización. El Parto Respetado es un enfoque humanizado del parto que pone énfasis en el respeto hacia la mujer y su autonomía durante el proceso de dar a luz.

A lo largo de los últimos años, el municipio impulsa un plan de obras para mejorar las instalaciones y ampliar la oferta. En este sentido, recientemente se finalizaron refacciones mediante las cuales se incorporaron ocho nuevas salas de internación. Mediante este plan también se incorporó la nueva Unidad de Terapia Intensiva y nuevos equipamientos de última generación, como los respiradores Dräger y Neumovent.

(*) Ultimos días para votar en el Presupuesto Participativo en Vicente López

Hasta el 31 de octubre los residentes del municipio pueden votar entre más de 160 proyectos presentados por los vecinos para mejorar los barrios.

Toda persona mayor de 16 años que viva o trabaje en Vicente López puede participar de esta iniciativa mediante la cual se elige a qué se destina parte del presupuesto.

El Presupuesto Participativo es una iniciativa de participación democrática mediante la cual los vecinos pueden proponer y elegir cómo mejorar sus barrios a través de una votación. Se lleva a cabo desde 2012 y el año pasado más de 27.000 vecinos se sumaron a esta iniciativa y resultaron electos casi 70 proyectos.

Las propuestas pueden abarcar una variedad de temas tales como mejoras en espacios públicos, tránsito, educación, salud, cultura y deportes, entre otros. Para presentar sus proyectos los vecinos deben ingresar a la web y completar el formulario.

Este año se alcanzará la ejecución de más de 770 iniciativas propuestas y electas por los vecinos.

Para participar, los vecinos deben ingresar a la web: https://presupuestoparticipativo.vicentelopez.gov.ar/. Allí deberán elegir hasta tres proyectos y luego ingresar sus datos para corroborar la selección. Además, a lo largo del mes habrá puestos presenciales de votación asistida en puntos estratégicos del partido donde los vecinos podrán acercarse a emitir su sufragio.

(*) Rainer Fassbinder: última semana para disfrutar de la filmografía del director alemán

Este jueves 24 y domingo 27 de octubre se proyectarán en el Centro Cultural Munro (Av. Vélez Sarsfield 4650), algunas de las películas más emblemáticas del consagrado director aleman Rainer Fassbinder.

Este cineasta, dramaturgo y actor alemán, nacido en Munich en 1945, fue una figura clave del movimiento del Nuevo Cine Alemán. Su estilo cinematográfico oscila entre el realismo y el melodrama camp, una combinación única que le permitió crear experiencias cautivadoras, incómodas y políticas. Su trabajo se caracteriza por fusionar elementos del melodrama de Hollywood con crítica social y técnicas vanguardistas, para explorar temas complejos y controversiales.

El mismo fue reconocido como el ganador del premio “OCIC – Mención especial” en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 1980 por la película “Berlin Alexanderplatz”, inspirada en la novela escrita por Alfred Döblin.

El día jueves se presentará el film “La ley del más fuerte” (+18) a las 18 horas y “La angustia corroe el alma” (+16) a las 20:30 horas. Mientras que el domingo los vecinos podrán disfrutar de “El matrimonio de María Braun” (+13) a las 16 horas y “Querelle” (+18) a las 18:30 horas

Las entradas son gratuitas y se entregarán por orden de llegada.

Para conocer más propuestas cinematográficas en Vicente López, los interesados pueden ingresar a https://lumiton.ar/agenda-presencial/ .

(*) Jornadas de concientización y controles gratuitos en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

El municipio de Vicente López llevará adelante jornadas de salud y controles gratuitos para mujeres durante toda la semana, en diferentes centros de salud a lo largo del partido, con el motivo de promover el cuidado de la salud de los vecinos y concientizar en el Día Mundial de la Menopausia y el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La atención se realizará a demanda inmediata, sin turnos programados de PAP, colpo, control de mamas a partir de parches mamarios y testeos de ITS (VIH – Sífilis – Hep. C). Además de asesorías en prevención de ITS, asesorías en métodos anticonceptivos, control de peso, talla y tensión arterial.

Estas consultas médicas podrán realizarse las siguientes fechas:

23 y 24 de octubre de 8 a 14 horas en el CAPS El Ceibo (Bermúdez y el río, La Lucila).

22, 23 y 25 de octubre de 8 a 12 horas en URI Burman (Ituzaingo 5725, Carapachay).

22 y 25 de octubre de 8 a 13 hs en el CAPS Blanca Acosta (Gervasio Posadas 1276, Florida Oeste).

También se realizarán charlas y control de mamas con los parches mamarios en:

Munro:

21 al 25 de octubre de 8 a 12 horas en el CAPS Sgto. Cabral (Sgto. Cabral 3221).

22 de octubre de 9 a 11 horas en el CAPS Barbero (Sívori 5050).

22 y 29 de octubre de 8 a 10 horas en el CAPS B. Aguirre (Sgto. Baigorria 2461).

Florida:

21 al 24 de octubre de 8 a 12 horas en el CAPS Marcelino (Lavalle 1583, Florida Este).

Olivos:

22 y 24 de octubre de 14 a 15.30 horas en el CAPS Rotjer (DF Sarmiento 3551).

Villa Martelli:

28 al 30 de octubre de 8 a 14 horas en el CAPS Llobera (Estados Unidos 314).

Villa Adelina:

28 y 30 de octubre de 8 a 12 horas en el CAPS Scalise (Cajaraville 4042).

Durante el 2023 y 2024 el municipio implementó un innovador método no invasivo para detectar esta enfermedad en tan solo 15 minutos, Los parches Celbrea. Los mismos son autoadhesivos y utilizan más de 1.000 microsensores capaces de sentir diferencias en la temperatura de la superficie de los senos y detectar patologías. Gracias a esto permiten encontrar tumores de 0,5 cm mediante el uso de inteligencia artificial.

Vicente López es una de las primeras ciudades de la Provincia de Buenos Aires en implementar esta tecnología. Esta medida resulta fundamental para las vecinas.