 Zamora: “El Gobierno puso en crisis la justicia social. Debemos construir un peronismo fuerte”

“Es nuestra obligación hacer una lectura crítica, franca y con sabiduría para darnos cuenta por qué no pudimos estar a la altura de las circunstancias. Debemos ofrecer una alternativa superadora de cara al 2027”, fue el mensaje del intendente, quien acompañó al presidente del Partido Justicialista de Tigre, Lucas Gianella, en el homenaje al Gral. Juan Domingo Perón por el Día de la Lealtad, en Don Torcuato.

El Partido Justicialista de Tigre conmemoró el 79° aniversario del hito histórico conocido como el Día de la Lealtad Peronista. Junto al presidente del Partido Justicialista local, Lucas Gianella, referentes políticos y militantes, el intendente Julio Zamora expresó: “El Gobierno nacional puso en crisis la justicia social, por eso debemos construir un peronismo fuerte que represente los deseos de la ciudadanía”.

“Es fundamental que asumamos que tenemos una rica historia, eso es la contraposición a las declaraciones del Presidente de la Nación. Podemos tener una universidad pública, una mejor educación y es importante entender que la política es el elemento más noble para solucionar los problemas de nuestros ciudadanos. Lo escuchamos, además, al vocero presidencial hablar mal de los intendentes y eso no sirve, no construye nada. Nosotros debemos enfocarnos en cómo expresamos los deseos de la comunidad sin violencia ni discusiones estériles”, continuó Zamora.

Y prosiguió: “El 17 de Octubre es un hito muy importante de protagonismo del pueblo en la toma de decisiones nacional y un homenaje a la figura de una historia hermosa del Gral. Perón y Evita, quienes crearon un modelo de país integrado, con el derecho a la educación pública para todos, así como el trabajo y aspectos básicos como la vivienda. Un Gobierno, por aquel entonces, que tuvo una mirada contemplativa con sectores más humildes. Lo que nos toca hacer ahora, sobre todo con lo que pasó en los últimos cuatro años, es una lectura crítica, franca y con sabiduría para darnos cuenta el por qué no pudimos estar a la altura de las circunstancias. De ese modo vamos a poder ofrecer una alternativa esperanzadora, convocando a otros sectores en este camino al 2027”.

Durante el encuentro -del que participaron referentes políticos locales y militantes- se realizó una ofrenda floral en el busto de Perón y Evita, ubicado en la intersección de la Ruta 202 y Panamericana, en Don Torcuato. Luego, las autoridades brindaron unas palabras a los presentes sobre la importancia de trabajar fuertemente en cada barrio del territorio para estar cerca de los que más lo necesitan en este contexto de crisis.

El presidente del PJ Tigre, Lucas Gianella, aseguró que el Gobierno nacional no pone el eje en los trabajadores y los sectores más vulnerables y agregó: “Solo ponen sobre la mesa un balance de las cuentas de la macroeconomía y atacan lo que han sido las conquistas del peronismo. Quitaron medicamentos de PAMI y crearon una falsa auditoría que quieren llevar adelante con las universidades y eso no es más que un ajuste. No estamos en un país donde se brinden posibilidades para todos, más bien hay un falso discurso de la libertad, que es tenernos a todos esclavizados y en supervivencia. Nosotros estamos en la vereda de enfrente y queremos un pueblo organizado; creemos que lo vamos a lograr de la mano del compañero Julio Zamora”.

En octubre de 1945, Juan Domingo Perón fue obligado a renunciar a los cargos que desempeñaba en el gobierno. En ese momento se hizo evidente el estado de movilización en las masas obreras y en sus estructuras sindicales. El 17 de octubre de 1945, los trabajadores convergieron sobre el centro de la ciudad de Buenos Aires y colmaron la Plaza de Mayo para exigir la liberación del coronel. Este hecho marcó un hito y fue indicado como el nacimiento del peronismo y sus valores más destacados: justicia social, independencia económica y soberanía política.