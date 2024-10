Noticias de la Zona Norte Bonaerense

Síntesis informativa de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y Jose C. Paz.

VICENTE LÓPEZ

(*) La fiesta de la cerveza vuelve a Vicente López

El viernes 25 de octubre se realizará una nueva edición de ‘Vilo Cervecero’ en Vicente López. Desde las 19 a 22 horas se llevará a cabo una visita en bus a fábricas destacadas de cerveza artesanal del municipio, de forma gratuita.

El colectivo comenzará su recorrido en Avenida Bartolomé Mitre & Rastreador Fournier, Munro, y volverá al mismo lugar al finalizar el tour.

Son más de 20 establecimientos los que participarán de esta jornada. Los vecinos podrán conocer el proceso de elaboración y disfrutar de degustaciones. Además, podrás acceder a descuentos en tus compras en las fábricas y disfrutar de su gastronomía.

Desde las 20 horas los bares y cervecerías de VL se sumarán con promos y shows en vivo, algunos son Athor Bar, Maria Mulata Bar, Peaky, CowoBongo, Indiana Vicente López, Weiter, Cerveceria Bro, Parador Antares Vicente López, Haven Cervecería, El Desembarco Olivos, Emily Daniels, Cerveza Último Tiro, ForestDan, Hormiga Negra Olivos, Holzen Bar, Moss Libertador, Beer & wheels, Galpon de White, Il Fungo y Moncada.

El evento está organizado desde el municipio de Vicente López con el fin impulsar y acompañar a los emprendedores locales y ofrecer a los vecinos una experiencia única.

Para realizar la inscripción o más información, los interesados pueden ingresar a https://www.vicentelopez.gov.ar/vilo-cervecero

SAN FERNANDO

(*) Anteojos nuevos para Centros de Jubilados y Murgas

“Seguimos ayudando a las instituciones que tanto bien hacen en San Fernando con nuestro importante programa de salud visual, gracias al Hospital Oftalmológico Municipal. Hace unos días entregamos nuevos lentes a integrantes de clubes de barrio, ahora es el turno de ‘Murgas en Red’ y Centros de Jubilados”, sostuvo el intendente local, Juan Andreotti.

Para consultas y solicitar turnos en el Hospital Oftalmológico: Necochea 1396, San Fernando.

De lunes a viernes de 8 a 17 hs con DNI.

(*) De excursión en el Ecoparque con adultos mayores

El Municipio organizó una interesante visita educativa al EcoParque, de la que participaron los adultos mayores que concurren a los Polideportivos municipales N°2 y N°7, quienes pudieron apreciar la fauna y flora nativas y la importancia de este pulmón verde para el medio ambiente de San Fernando.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien acompañó la recorrida, explicó: “Esperamos recibir a los mayores de todos los polis, conociendo nuestras plantas nativas, polinizadores, mariposas y fauna local como coipos, carpinchos y comadreja. Los abuelos también nos contaron sobre las especies que se veían cuando ellos eran jóvenes y la alegría de poder verlas en este EcoParque donde contamos con tanta naturaleza”.

“Es importantísimo que tanto los adultos mayores como los niños y sus padres puedan venir a conocer la Reserva, porque si conocemos nuestra flora y fauna local, aprenderemos a quererla; y todo lo que conocemos y queremos lo podemos cuidar”, concluyó la funcionaria.

Por su parte, el Secretario de Deporte Carlos Traverso agregó: “Muy contentos por seguir articulando entre las diferentes áreas para que cada vez más adultos mayores conozcan el EcoParque. Es muy enriquecedor y lindo, como estar en una isla del Delta sanfernandino, pero en el continente. Seguirán viniendo adultos mayores de los diferentes Polideportivos para que puedan disfrutar de este espacio único”.

JOSE C. PAZ

(*) Operativo de saneado de basural para José C. Paz

Mediante la Subsecretaría encargada de las erradicaciones de Microbasurales, en articulación con la Secretaría de Obras y Servicios, se llevó a cabo trabajos de limpieza, saneamiento y emprolijamiento para la eliminación del microbasural ubicado en Zuviria y Solís, con el propósito de mantener y promover la higiene en los espacios públicos.

Se han instalado 10 canteros nuevos y plantado 30 plantines, transformando el espacio. También se plantaron 5 árboles, que se producen en el Vivero Municipal.

(*) Visita sobre salud bucal para las escuelas paceñas

En conjunto con el Hospital Odontológico “Eva Perón” se realizaron visitas educativas a las escuelas del distrito. En este caso, la visita al Jardín N° 916 de José C. Paz.

La Directora de dicho hospital, Noelia Rodríguez, brindó charla educativa sobre la salud bucal, técnica de cepillado de dientes y la importancia de una alimentación saludable para el cuidado de los dientes, también respondió las preguntas de los alumnos.

(*) Torneo metropolitano de Goalball 2024

Los deportistas paceños no videntes, vencieron en la 3º fecha del Torneo Metropolitano de Goalball 2024 que se desarrolló en Almirante Brown.

Los resultados fueron: José C. Paz 7 vs. Almirante Brown 2. José C. Paz 19 vs. Lomas C. 13.

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Más de 100.000 personas disfrutaron de la Feria del Libro

La Feria del Libro Malvinas Argentinas culminó con un éxito rotundo, al recibir a más de 100.000 visitantes durante su desarrollo.

En esta 5º edición, 20.000 alumnos de todos los niveles educativos, provenientes de 200 escuelas de gestión pública y privada del municipio, pudieron visitarla del 4 al 13 de octubre.

Este evento cultural se consolidó como un espacio de encuentro, intercambio y aprendizaje para toda la familia.

Los asistentes pudieron disfrutar de presentaciones de libros, charlas con autores reconocidos, talleres y actividades para todas las edades.

Los alumnos del distrito de los niveles inicial, primario y secundario, que concurrieron de manera institucional recibieron un “chequelibro” que pudieron usar en cualquiera de los stands, para que cada chico y adolescente en edad escolar, se vaya de la Feria con un libro.

Fue organizada por el municipio junto a la Fundación El Libro.

(*) Escrituras

“Más de 80 familias malvinenses se preparan para recibir lo que esperaron durante muchos años: la escritura de su propiedad gracias al programa ‘Mi Escritura, Mi Casa’.

Qué bueno poder ver cómo se concreta este trámite importantísimo para todos ellos. El hecho de poder brindar respuestas desde el Municipio de Malvinas Argentinas para que cientos de familias accedan a su escritura es algo que siempre nos reconforta y nos impulsa a seguir trabajando para que cada vez más vecinos logren regularizar su dominio”, sostuvo el intendente local Leonardo Nardini.

SAN ISIDRO

(*) Pileta habilitada

Quedó habilitada la pileta del Campo de Deportes Nº 1 (Intendente Neyer 1220, Béccar). Tiene mejoras en las calderas, vestuarios y accesos.

“Las cosas bien hechas llevan un poco más de tiempo. Gracias por la paciencia Ahora, a disfrutarla”, comentó al respecto el intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

(*) Finalmente, se eliminó la tasa al combustible

Se trata de un impuesto que cobraba el municipio por cada litro que cargaban los vecinos. Y fue convalidado por el Concejo Deliberante.

“Entendemos que la plata que gasta el Estado es plata que tuvo que pagar alguien que se la ganó trabajando. En esa línea, en San Isidro estamos cuidando el mango, bajando el gasto público y eso nos permite empezar a bajar impuestos”, sostuvo al respecto el intendente Ramón Lanús.

La tasa, formalmente denominada ‘Tasa por Servicio de Protección Ambiental’, implicaba un costo para los vecinos de $ 6 sobre cada litro de nafta que cargan. En el caso del GNL, el costo es de $ 4 por litro. Se trata de un tributo que se cobra desde el año 2016.

TIGRE

(*) Alumnos de la Escuela Municipal de Taekwondo de Tigre participaron de la Copa de Campeones en San Carlos de Bariloche

Alumnos de la Escuela de Taekwondo del Municipio de Tigre participaron de la Copa de Campeones en San Carlos de Bariloche. Durante el evento, compitieron 20 deportistas en diferentes categorías y consiguieron: 9 insignias de oro y 4 de plata.

La Copa de Campeones Bariloche VI edición, es una competencia con una gran trayectoria en torneos realizados, avalados por la federación rionegrina de taekwondo. El torneo contó con la presencia deportistas de Chile, Perú, Paraguay y de distintas Escuelas de toda Argentina.

Actualmente, la Escuela Municipal de Taekwondo cuenta con más de 600 niños, jóvenes y adultos. Este arte marcial es dictado en todos los polideportivos del distrito y tiene como objetivo aprender el deporte, practicarlo, entrenarse físicamente y alcanzar un desarrollo pleno.

(*) POLICIALES. La detuvieron por intentar robarle el celular a una vecina: tenía pedido de captura desde CABA

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) visualizaron a una malviviente que pretendió robarle el celular a una vecina en Tigre norte. Los agentes locales actuaron rápidamente para detener a la sospechosa y asistir a la víctima.

El hecho se desencadenó cuando los dispositivos de video vigilancia captaron a una mujer con actitud sospechosa caminando hacia una vecina que se encontraba esperando el colectivo sobre Larralde y Pueyrredón. En las imágenes se ve a la malviviente forcejeando con la víctima, quien arrojó su dispositivo hacia la vereda para evitar el robo.

Acto seguido, un vecino intervino para evitar el ilícito. La base de monitoreo dio aviso a los móviles que patrullaban la zona y tras darse cuenta de la presencia de los efectivos, la malviviente se dio a la fuga a pie pero en cuestión de minutos fue detenida. Luego de las investigaciones correspondientes, las autoridades determinaron que la ladrona tenía pedido de detención desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Permiten actuar con rapidez ante cualquier alarma o situación de emergencia detectada en el COT y contribuir también al patrullaje preventivo.

Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden. Cuenta con el apoyo de los móviles de Protección Ciudadana, Defensa Civil, Tránsito y las ambulancias del SET.