El intendente de José C. Paz se refirió a temas nacionales

Mario Ishii reclama por el retorno a los BRICS y continuar la adhesión a la “Franja y la Ruta de la seda” (El Plan de modernización chino que pone en valor a la Argentina).

Por Oscar Dufour (*) Son los desafíos de la integración regional latinoamericana y América Latina frente a la nueva geopolítica global. Allí, entre ideales y realidades emerge el reclamo de Mario Ishii por una asociación estratégica integral con la República Popular de China, al tiempo que apuesta por el retorno de Argentina a los BRICS. “El presidente Xi Jinping es un patriota y un gran líder”, sin vueltas y sin eufemismos plantó de entrada Ishii.

Ishii reclama una geopolítica verdadera y pide retornar urgente a los BRICS, en el marco del plan quinquenal de China. Y subraya 10 puntos:

1) La próxima Cumbre BRICS, integrado ahora por 10 países -Brasil, Rusia, India, China, Suráfrica, Irán, Arabia Saudí, Emiratos, Egipto y Etiopía- se celebrará entre el 22 y el 24 de octubre en la ciudad rusa de Kazán, allí se presentará la nueva moneda del bloque llamada UNIT.

2) “Como secretario ejecutivo por la Argentina en la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica UNESCO, advertí en el encuentro realizado el pasado agosto en Bogotá que China invierte fuerte en Educación y modernización de Africa, logrando un crecimiento del 4% como contracara del 1% en América Latina”.

3) El presidente Xi Jinping, pronunció el 5 de septiembre un extraordinario discurso de apertura en la ceremonia en la Cumbre 2024 del Foro de Cooperación China-Africa. “Fue un discurso noble, claro y esperanzador, con propuestas concretas de desarrollo y respeto mutuo”.

4) Argentina necesita una urgente modernización como los países de Africa, una Patria futura con un horizonte deseable y posible. “Tenemos que superar la lógica del péndulo y el empate hegemónico y conformar un escenario de desarrollo integral”.

5) “Exijo un cambio de matriz en el sistema educativo: promover una educación de calidad con base federal” y proponer “una matriz educativa más moderna porque la que tenemos ya es vieja y obsoleta”, hace más de 100 años que se están dictando las mismas clases en los niveles primarios y secundarios en vez de dedicarse a los temas contemporáneos con mucha tecnología. En definitiva tiene que haber una modernización del Estado como en los países desarrollados, ya que hay deserción por desinterés de la currícula.

6) Latinoamérica tiene un atraso de 20 años con respecto al llamado primer mundo; allí la robótica, Inteligencia Artificial y tecnología de última generación van de la mano con proyectos productivos estratégicos y sustentables. En tanto en nuestro País, no se quiere invertir en Educación y se discute si los pibes tienen que ir a escuelas pagas o públicas, limitando la posibilidad de estudiar según su condición económica. Implica deserción y aprendizaje.

7) Celebramos las inversiones de China en Brasil, al tiempo que “lamentamos que en Argentina desde diciembre pasado no estén dadas las condiciones, por encontrarse reducidas las capacidades de planificación del Estado”.

8) “Mientras en el primer mundo la desigualdad encabeza la agenda global, en Argentina nos encontramos en una ‘encrucijada crítica’ y se profundiza de mil maneras la desigualdad. El camino de salida es con los BRICS”.

9) “Argentina no está en condiciones de meterse en la pelea del mundo, alentamos la histórica postura de neutralidad que impulsaba la paz en el mundo, Argentina es un país de paz y no nos involucramos en cuestiones bélicas ni tomamos posiciones, porque además no tenemos nada que ver en el conflicto de medio oriente, no hay que involucrarse en estas peleas porque pueden llegar a ocasionar un grave riesgo a la Argentina”.

“Los países que en geopolítica más se pelean, son los que más relaciones comerciales tienen. Ejemplo: EEUU y China”.

10) “El problema de Argentina le compete a todos los políticos, es transversal a todos los partidos políticos”. En vez de centrarnos quién tiene la “culpa” de la crisis del país, “empecemos por evitar que la gente pase hambre”.

Ishii expresa, además, que esta inocultable “crisis de representatividad política”, es una oportunidad para reafirmar el compromiso con los valores de libertad, igualdad y fraternidad; como contracara a salidas autoritarias, represivas, xenófobas, punitivitas, o, en todo caso, divergentes de los principios y valores de una democracia moderna y de las indelebles conquistas en materia de Derechos Humanos.

En agosto pasado, Mario Ishii viajó a la República Popular de China con una Agenda de Derechos y Justicia Social, regresó con “convenios que fortalecen la cooperación académica y tecnológica entre nuestras comunidades”. Son lazos de hermanamiento estratégicos con nuevos horizontes y renovados desafíos. Es el milenario País presidido por Xi Jinping que con un Estado presente revoluciona tecnológicamente el siglo XXI.

El Presidente de la República Popular de China pretende que su macroproyecto de infraestructuras y transportes defina los vínculos del gigante asiático en la era global con los estados de su área de influencia, y especialmente con la Unión Europea y Rusia. Apuesta por una revolución total de las obras públicas, un proyecto que incluye muy especialmente a América Latina y sitúa a China como hiperpotencia global.

Allí se encuentra en desarrollo el proyecto de dos ejes, explica en detalle Mario Ishii, “una vía terrestre ya existente -ferrocarril y rutas- que unen a China con Pakistán, Afganistán, Turquía, Moscú, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Europa mediante los Balcanes hasta llegar a París”. En segundo lugar, “el proyecto pretende llegar a América Latina, África y Oriente Medio mediante una ruta marítima”, es la denominada “ruta de la seda”, afirma el jefe peronista.

Son objetivos con patrones innovadores de entradas de capital, reservas de talento y bases de datos de tecnología para construir un gran mercado unificado y hacer un uso completo de los emporios nacionales e internacionales, a través del intercambio cultural y la integración, para mejorar el entendimiento mutuo y la confianza de los estados miembros.

Al mismo tiempo, Mario Ishii recordó que en agosto de 2023 nos habíamos incorporado a la Alianza de los BRICS con el fuerte respaldo de China y que en diciembre de 2024 el presidente Milei renunció a integrarlo señalando a Estados Unidos e Israel como los principales aliados estratégicos de su Gobierno.

Ishii no solo reafirmó la importancia estratégica de los BRICS, sino además subrayó que haber logrado entonces conformar ese bloque junto a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica fue para Argentina una nueva oportunidad que nos fortalecía, destacando también que no excluía otras instancias de integración, y menos todavía la orgullosa pertenencia del país al sistema multilateral de las Naciones Unidas.

También las implicancias de la renuncia Argentina, donde sostuvo que lo insólito es que el Gobierno desaprovecha oportunidades que ya estaban ganadas por gestiones anteriores y que decenas de países aceptarían sin pensarlo. “Le estamos dando la espalda a los países que más crecen en el mundo”, remató Mario Ishii en declaraciones a Agencia del Plata.

Finalmente, Ishii consideró una decisión lamentable la renuncia de Argentina a los BRICS y “una falta de respeto sobre todo a China y Brasil, que empujaron nuestro ingreso”, fundamentó que “el bloque expresa al mundo emergente que crece”.

Como conclusión, puso un ejemplo contundente para sostener su posición: “Desde 2020, los BRICS superan al Grupo de los Siete -Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Canadá- como porcentaje del PBI mundial”.

Mario Ishii reclama así por el retorno de Argentina a los BRICS y continuar la adhesión a la “Franja y la Ruta de la seda”, donde recordó para los tiempos las extraordinarias rutas de expedición marítima del almirante Zheng He: “El Plan de modernización chino que pone en valor a la Argentina”.

(*) Escritor, periodista y ensayista Argentino. Presidente © Grupo Agencia del Plata. Columnista de medios internacionales. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno (Zona Oeste de la Provincia de Buenos Aires).