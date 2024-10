Reconocimiento a las fuerzas de seguridad del municipio de Tigre

“Es nuestra intención expresarle a la policía, a quienes cuidan y desarrollan esta función tan importante en la sociedad, esta necesidad de expresarles nuestro acompañamiento, de decirles que la tarea que realizan es muy importante”, sostuvo el presidente de ACIERA, Christian Hooft.

La Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de la República Argentina, a través del programa ‘Iglesia Presente’, reconoció a las fuerzas de seguridad del municipio de Tigre.

En las instalaciones de la iglesia Renuevo, de Benavidez, partido de Tigre, se llevó adelante este jueves 10 del corriente la tercera entrega de reconocimientos al personal policial en el marco del programa ‘Iglesia Presente’, que impulsa la Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), en esta oportunidad en el municipio de Tigre. Dicha iniciativa comenzó en agosto en Quilmes, y siguió en el municipio de Almirante Brown.

En este acto estuvieron presentes la Subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad Bonaerense, Solange Marcos, el Superintendente de la Región AMBA I, Comisario Mayor Lucas Borge, el capellán evangélico de la policía de la provincia de Buenos Aires, Diego Espíndola, el secretario de Protección Ciudadana del Municipio, Jorge Alejandro Fernández junto a autoridades de la subsecretaría de asistencia a la víctima, de la Dirección de Culto, Sandra de Roldán y Daniel Rodríguez, y por ACIERA, su titular, pastor Christian Hooft, su Director Ejecutivo, pastor Jorge Gómez, el secretario de la entidad, Alejandro Espínola, el pastor Gabriel Coria, colaborador el programa, el Presidente de Iglesias Unidas de Tigre, Matías Flores y el pastor anfitrión y secretario de la Unión de Asambleas de Dios, pastor Walter Serantes, y demás miembros de la pastoral local de Tigre.

Durante la presentación, el presidente de la Alianza, Christian Hooft, compartió con los presentes “Es nuestra intención expresarle a la policía, a quienes cuidan y desarrollan esta función tan importante en la sociedad, esta necesidad de expresarles nuestro acompañamiento, de decirles que la tarea que realizan es muy importante”. Vivimos de tiempos violentos, de crisis, de aumento de conductas anti jurídicas, y la primera línea de batalla el que primero llega al lugar de los hechos es el policía. El primero que recibe una denuncia el 911, el primero que acude más allá de tener crisis personales, y al primero que llaman es al uniformado, quien tiene que hacer de todo: perseguir al delincuente, estar al lado del necesitado, dar una palabra de aliento, dar un consejo, y muchas veces se sienten con un tremendo stress. Ellos no dejan de ser seres humanos con sus propias necesidades y enfrentan cada mañana distintas luchas, incluyendo arriesgando sus vidas. “

Y luego añadió “Por eso hoy, nosotros queremos decirles a la policía, a todo el personal de seguridad. No están solos. Como comunidad, como sociedad, como ciudadanos, por eso la Iglesia Evangélica está dispuesta a acompañarlos en sus necesidades, por eso vamos a disponer dos iglesias para cada una de las comisarías para que estén atentos a sus necesidades sea algo práctico o espiritual. Sabemos que atravesamos tiempos de mucho stress y es una necesidad hoy reconocer lo que la Biblia nos enseña: que el que está en autoridad, está puesto por Dios. Nosotros como Iglesia Evangélica queremos decirles que estamos de su lado, y nosotros declaramos bendición sobre la policía, para nosotros es bendita policía.”

Entre los interlocutores estuvo Diego Espíndola, capellán evangélico, quien expresó: “Es una bendición que podamos llevar las buenas nuevas de Jesús al personal policial, que tanto lo necesita. Como deci la Palabra, Jesús el camino, la verdad y la vida. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y eso es lo que a partir de este momento los pastores van a llevar a las instituciones y que estén orando por cada uniformado que tanto necesitan de las oraciones del pueblo de Dios. Gracias a la subsecretaria y al trabajo de ACIERA. Nos queda mucho trabajo por hacer. Muchas gracias.”

También la subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad Bonaerense, Solange Marcos, dejó sus impresiones en el acto: “Les traigo los saludos Jorge Alonso, Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y quiero agradecer el trabajo que realiza ACIERA y también al municipio de Tigre, a sus funcionarios, y además al Sub Secretario de Amba, el Comisario Lucas Borge y a los pastores presentes. Para nosotros es fundamental poder construir y generar estas redes, que sientan que estamos para acompañarlos. Desde ya mis palabras son de agradecimiento, tenemos una sección de la capellanía, es algo histórico.”

Posteriormente el director ejecutivo de la Alianza Jorge Gómez, y el secretario de la entidad, Alejandro Espínola, condujeron la ceremonia de entrega de diplomas de reconocimiento al secretario de Protección Ciudadana, directores del Centro de Operaciones Tigre (COT), comisarios y jefes departamentales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El pastor Gómez señaló “como dice la Biblia, las sagradas escrituras, tenemos que dar honra a quien merece honra, y tanto la policía bonaerense como las autoridades de la secretaría de prevención de la ciudad de Tigre, creemos que es importante honrarlos a través de una placa, y este el punto de partida como decía el presidente de ACIERA, para una atención para que la iglesia esté presente en cada lugar que las fuerzas de seguridad cuidan de nosotros.”

Fueron galardonados: la Policía Departamental de Seguridad de Tigre, el Comando de Patrullas de Tigre, Comisaría Tigre Primera, Sub Comisaría Delta, Destacamento Rincón de Milberg, Comisaría Tigre Segunda, Destacamento Las Tunas, Destacamento Los Troncos, Comisaría Tigre Tercera, Subcomisaría Bancalari, Comisaría Tigre Cuarta, Destacamento Villa La Ñata, Comisaría Tigre Quinta, Comisaría Tigre Sexta, Sub Comisaría Ricardo Rojas, Unidad de Prevención local UPPL Tigre, y Comisaría de la Mujer y la Familia. Luego fue el turno de funcionarios de la Secretaría de Protección Ciudadana de Tigre, y Sub Secretarías de Tránsito y Transporte, Asistencia a la Víctima, y Defensa Civil, entre otras.

Varios fueron los pastores que colaboraron en la ceremonia: Juan Canaves, Adolfo Méndez, Mario Arévalo, Natalia Lavia, José Urbano, Sergio González Quintana, Dora González, Paola Moyano, Jorge Percíncula, Javier Moreira, Gabriel Fuentes, Guillermo Prin, Cristian Martínez, Alejandro Pereyra, Héctor Blanco, Osvaldo Cika, Rolando Valenzuela, Osvaldo Del Bueno, Roxana Suárez, Dina Luque, Daniela Segovia, Sandra De Menditte, Néstor Cardozo, Fabrizio Pío, Angel Gabrieli, Norma Coronel, Marcelo Latorre, Ezequiel Cañizares, Julio Salto, Roxana Gómez, Pedro Incicco, Claudio Vergara, Yolanda Martínez, Tomás Villalba, Edgardo Godoy, Cristina Picca, José Francisco Anden, Manuel Alegre, Juan Dente, Juan José De Marco, Sergio Fragala, Héctor Soto, Jesús Colombres y Darío Incicco.

Finalmente la clausura del encuentro la presidió el pastor Walter Serantes, dando un breve mensaje e invocando la paz, la presencia de Dios y su bendición sobre las autoridades presentes.