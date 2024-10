La banda Raviolis estará en la zona norte bonaerense

Raviolis, nominados a Mejor disco infantil en los Premios Gardel 2024 por el álbum “Malos negocios”, comienza su gira de cierre de año, ¡su gran año de 10º aniversario!

Luego de realizar dos shows a sala llena en el Teatro ND y girar por Rosario, Lobos, Pehuajó y Montevideo (Uruguay), Raviolis sigue con su gira 10° aniversario, cerrando el año con cuatro fechas que serán una fiesta.

El 20 octubre a las 16hs celebran el “Día de las madres” en el Centro Cultural San Isidro (Av. del Libertador 16138. Entradas por Passline) ¿Qué mejor regalo que compartir un concierto de rock?. El 3 de noviembre a las 16hs vuelven al Cine Teatro Helios (Blvd. San Martín 3076, El Palomar. Entradas por Plateanet), el 17 de noviembre a las 17hs hacen su desembarco por primera vez en Dandelion (Larrea 350, Lomas de Zamora. Entradas por Meticketonline) y la gira termina el 1° de diciembre a las 17hs en el ND Teatro (Paraguay 918, CABA. Entradas por Plateanet) para despedir el año a todo trapo.

La Misa Raviolera (como la llaman sus fans) tendrá los clásicos de siempre, canciones de los tres discos editados (¿Porqué no te mandé al turno tarde?, Hoy no vino la niñera y Malos negocios) y su más reciente single: Las Fieras.

Raviolis es una banda de rock, para padres, madres e hijxs, que se juntan para hacer música y catarsis sobre el lado B de la crianza. Las miserias y maravillas cotidianas van apareciendo durante el show y así, cada uno de los espectadores sabe que no está solo en esta aventura de maternar y paternar. La mirada real y cínica sobre las implicancias de la crianza, vuelve a Raviolis cómplices, graciosos, y cercanos a los adultos presentes.

Influenciados, criados y estudiosos de la buena música, Raviolis cuentan historias y proponen juegos con el tono, la fuerza y la actitud del rock, y con la calidad de una buena ejecución.

Un nene neoliberal que se quiere comprar todo, una canción para los abuelos que le dejan hacer cualquier cosa a sus nietos, el mal negocio de comprar una mascota, una niñera que no viene y complica todo, la locura pandémica de las burbujas y las clases, un padre que arregla una cosa y automáticamente rompe otra peor, un nene al que no le sale la tarea porque no entiende nada… son algunas de las divertidas historias que proponen las canciones de Raviolis.

En la celebración no faltarán los Hits obligados: Pelotita de ping pong, El Resorte, los Bomberos voluntarios y por supuesto, el himno y bandera que ha sabido instalar la banda: “¿Por qué no te mandé al Turno Tarde?” que es el título de su primer disco.

Foto: Gallo Bluguermann