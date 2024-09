San Fernando reconoció a empleados municipales jubilados con muchos años de servicio

El Municipio reconoció a trabajadores de gran trayectoria en el servicio público local que se jubilaron este año. La Secretaria Eva Andreotti los saludó: “San Fernando está tan lindo gracias al esfuerzo de cada uno de los trabajadores municipales. Los felicitamos con mucho cariño por tantos años de esfuerzo y agradecemos su gran labor y contribución a nuestro distrito”.

En un acto muy emotivo que se llevó a cabo en el Palacio Belgrano-Otamendi, el Municipio hizo un reconocimiento a los empleados municipales de distintas dependencias que se jubilaron tras muchos años de servicio.

En el evento estuvo presente la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente Eva Andreotti, quien expresó: “San Fernando está tan lindo gracias al esfuerzo de cada uno de los trabajadores municipales que ayudan en sus plazas, parques, polideportivos, centros de salud, seguridad, administración y todas las áreas. Los felicitamos con mucho cariño por tantos años de esfuerzo y agradecemos su gran labor y contribución a nuestro distrito”.

Uno de los homenajeados, Horacio Galoro, relató: “Nací y vivo en San Fernando, tengo 37 años de servicio en el Municipio. Trabajé en Gobierno, Salud como chofer de ambulancia y luego en Seguridad. Volvería a elegir al Municipio para ayudar a que San Fernando crezca; siento orgullo de ser sanfernandino y por el crecimiento hermoso que tuvo el distrito en las gestiones de Luis y Juan Andreotti”.

Asimismo, Sandra Yáñez, con 42 años de trabajo en el Municipio, recordó: “Trabajé en Contaduría; entré a los 18 años cuando no existían computadoras y se hacía todo a mano. De a poquito fui creciendo y aquí viví de todo: estar de novia, casarme, tener hijos, trabajando junto a muchos compañeros muy queridos. Uno cree que el momento de jubilarse nunca va a llegar, pero llega. Estuvo bueno, me gustaría volver a esos 18 años cuando entré porque fue una etapa muy hermosa junto a mis compañeros. El Municipio me dio mucho”.

Y Ramona Giménez agregó por su parte: “Este es un homenaje muy emotivo, voy a extrañar mucho. Puse todo para que las cosas salieran de la mejor manera en cada área donde trabajé, que fueron casi todas; conozco todos los rinconcitos de San Fernando. Es un lindo reconocimiento, que agradezco mucho al Intendente; estoy orgullosa de ser sanfernandina”.

También Norma, que trabajó en Catastro la mayoría de su vida laboral, dijo: “Obras Públicas es como una familia; estoy muy contenta porque se trabaja muy bien. Tuve muy buenos compañeros que siempre me han tratado muy bien”.

Junto a Eva Andreotti participaron del reconocimiento los Secretarios de Salud Marcelo Campos; de Protección Ciudadana Néstor Pisetta; de Espacios Verdes, Luis Giménez; y de Gobierno, Ignacio Pérez; la Subsecretaria de Deporte Ana Aused; el Subsecretario de Privada y Coordinación Néstor Torchia; y el Director General de Entidades Intermedias Carlos Bergandi.