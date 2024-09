Julio Zamora: “Los jubilados están ante un dilema trágico: comer o comprar sus medicamentos”

Lo señaló el intendente de Tigre en el marco de la celebración por el Día del Jubilado organizado por el Municipio para más de 3.000 vecinos y vecinas. “Debemos hacer un gran llamado de atención a las autoridades de PAMI y al Gobierno Nacional porque tiene que haber una mirada humana sobre lo que está pasando en nuestro pueblo”, indicó Zamora.

En el Polideportivo de la Tercera Edad de Rincón de Milberg, el intendente de Tigre, Julio Zamora, compartió la celebración del Día del Jubilado junto a más de 3.000 de vecinos y vecinas que asisten a las diversas instituciones y centros deportivos del Municipio. Durante el evento, el jefe comunal manifestó que “los jubilados están ante un dilema trágico: comer o comprar sus medicamentos”.

“Más allá de este contexto crítico, es importante festejar este día y que los vecinos se reúnan, se diviertan y compartan. No obstante de ello, pusimos en el centro de escena la situación que están pasando muchos jubilados, quienes están en una cruel disyuntiva. Si no compran los medicamentos, se enferman y se mueren; si no comen lo mismo. Tenemos que hacer un gran llamado de atención a las autoridades de PAMI y al Gobierno nacional porque tiene que haber una mirada humana sobre lo que está pasando en nuestro pueblo. Nosotros ponemos esta señal de alerta; y no tiene nada que ver con una política partidaria sino una cuestión humanitaria”, continuó Zamora.

Y culminó: “El Municipio acompaña con propuestas deportivas y culturales pero no contamos con todos los recursos. Al presidente de la Nación le gusta hablar de la economía macro y detrás de esa economía macro hay personas. Vecinos y vecinas que sufren, que la están pasando mal y que mueren. Esa cuestión debe estar en el centro de la agenda de toda la política”.

La celebración se llevó adelante en un clima de alegría y contó con sorteos, shows musicales en vivo a cargo de Leo Ríos, Gaucha, La Guardia Salamanquera, Querencia Gaucha y Los Charros. Asimismo, Zamora brindó un discurso, donde resaltó la importancia de accionar ante los conflictos y problemáticas de los adultos mayores.

Al respecto, la concejala Gisela Zamora expresó: “Fue una celebración muy linda, como todos los años el intendente Julio Zamora puso en valor a nuestros adultos mayores en una fiesta cálida que nos permitió encontrarnos. Quisimos demostrar la importancia que tienen para este Municipio toda la tercera edad. A su vez, buscamos reflexionar sobre esta situación actual y señalar las injusticias que están atravesando nuestros adultos. Es una etapa de la vida en donde se merecen todo nuestro amor y disfrutar”.

Américo, integrante del Centro de Jubilados Santa Marta, señaló: “Estoy muy conforme con esta actividad y por todo lo que nos brindaron. Nací en Santiago del Estero y ahora estoy viviendo en Ricardo Rojas, me emociona ver tanta gente y es una alegría que el Municipio nos apoye en estos encuentros”.

Durante la jornada, el jefe comunal y su equipo de trabajo recorrieron las mesas y dialogaron con los presentes sobre sus necesidades y problemáticas. Además, el evento contó con profesionales del Sistema de Emergencias Tigre (SET) y una posta del Centro de Operaciones Tigre (COT), donde los vecinos y vecinas se asesoraron sobre las diferentes iniciativas del Gobierno local en materia de seguridad.

Por su parte, Sonia que asiste al polideportivo de Troncos del Talar, expresó: “Estuvo todo muy lindo y muy bien organizado. Estos encuentros tienen mucha importancia para nosotros y, aparte, en los polideportivos realizamos actividades como yoga, gimnasia y folclore”.