Primera Jornada de ACIERA – SEDRONAR: “Hacia una cultura preventiva”

Con el auditorio completo en las oficinas de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, días atrás se realizó la Primera Jornada de ACIERA – SEDRONAR bajo el lema ‘Hacia una cultura preventiva’. La misma reunió a autoridades de SEDRONAR, líderes y referentes evangélicos de varias instituciones que trabajan en recuperación de adicciones, ya sea en atención ambulatoria como en hogares de internación con la premisa de mejorar la prevención en el tema adicciones y consolidar el compromiso con la salud y el bienestar de nuestra sociedad.

El mismo tuvo un marco federal, reuniendo más de 230 asistentes entre los presenciales y los conectados vía zoom. Varias provincias presentes como Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, San Juan, Misiones, Chaco, ciudades como San Nicolás, y representantes del AMBA y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros.

A lo largo de la actividad se compartieron la experiencia del organismo de Gobierno mediante la exposición de sus especialistas, la presentación de casos de estudio de las ciudades de Rosario, Misiones y Concordia, provincia de Entre Ríos como así también valiosos testimonios de ministerios cristianos con programas regionales y nacionales.

Concurrieron el secretario de SEDRONAR, Roberto Moro, junto a los subsecretarios Silvia Pisano y Gustavo Segnana y las directoras Silvia Duchi y Lorena Puchetti, el diputado provincial por Santa Fe y pastor, Walter Ghione, el secretario de la APRECOV (Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las adicciones de Santa Fe), Luciano Sciarra, el Director General de Relaciones Institucionales y Comunidades del Gobierno de Entre Ríos, Leandro Jacobi, Roberto Padilla, Subsecretario de Prevención en Adicciones y Monitoreo Territorial de Misiones, Patricia Acuña, coordinadora nacional del Programa ‘Primera Escucha 33.3’ de Misiones, la titular del Concejo Cristiano de la Mujer y de la Dirección de Cooperación de ACIERA, Ligia Wurfel, y el titular del Programa Vida y presidente de la Mesa de Adicciones, pastor Diego Celli. Por la Alianza dijeron presente su titular, Christian Hooft, el Director Ejecutivo, pastor Jorge Gómez, y miembros del Consejo Directivo Nacional (CDN).

El pastor Guillermo Fernández, Director de Relaciones Institucionales de la Alianza, fue el moderador de la actividad en una verdadera jornada histórica y puntapié inicial de futuros encuentros sobre esta temática tan relevante. Fue quien presentó en la apertura al titular de ACIERA, Christian Hooft, quien expresó “Gracias a todos por estar. Para nosotros como le decíamos a la gente del SEDRONAR antes de empezar, es una señal sin precedentes que las autoridades de la máxima organización del Estado, que trabaja el tema de adicciones, y con toda su trayectoria más allá de lo personal del Secretario como los subdirectores y directores estén aquí diciendo vale la pena, no bajamos la bandera, enfrentamos el problema de las adicciones. Estamos de acuerdo que es un problema. A pesar que muchas veces se ha tratado de soslayar, minimizar, esconder, este es uno de los grandes problemas de nuestro país”.

Luego, agregó “Estamos acá porque creemos que hay un futuro y creemos que nuestro trabajo como Iglesia es estar donde está la necesidad. No es mirar para el costado. No es hacer que nada pasa. También sabemos que no hemos hecho lo suficiente. Como Iglesia también nos hemos adormecido frente al flagelo de esta problemática tan grave y tan difícil. Tantos actores que están del otro lado, porque sabemos que hay estructura, que hay dinero. También luchamos contra algo que no se ve, la ideología.”

Y concluyendo, añadió “Estamos para ayudar. Espero que estas charlas que recibimos nos inspiren, fortalezcan, y sigamos dando una voz de esperanza a todo el pueblo evangélico y también al que no cree. Dios los bendiga.”

Por su parte el secretario de SEDRONAR, Roberto Moro, dijo “Argentina tiene cada vez más consumo, y nuestros hermanos necesitan que tengamos los brazos abiertos, oídos atentos, que podamos acompañar, que podamos abrazar, y saber que el proceso va a ser difícil pero saber que hay esperanza y que hay posibilidades.

Y si trabajamos cada vez más juntos, va a ser mejor. Desde que asumí venimos hablando mucho con Christian y todo su equipo es momento de fortalecer, de que las instituciones se sigan sumando a una mirada que tiene el SEDRONAR con la comunidad, siempre organizados”.

Y en el final, agregó “Se del compromiso, del amor que le ponen para que haya esperanza y el camino me parece es este. Seguir uniéndonos y juntos, diciendónos la verdad. Es un placer, un gusto escucharlos y aprendemos a pesar de tener muchos años trabajando y este desafío que tenemos hoy en un contexto muy complejo. Cuenten con todo el equipo de SEDRONAR. Acompañando y aprendiendo. Gracias a ustedes porque son nuestros aliados y son nuestro brazo en el territorio”.

Por la mañana, en el caso de estudios expuesto sobre la ciudad de Rosario, hubo dos voces. Primero el diputado Walter Ghione, señaló de lo importante de la decisión política del gobierno de Santa Fe de luchar contra la narcocriminalidad y el narcoterrorismo y la decisión de invertir en materia de prevención y reconocimiento de la comunidad evangélica como agentes pacificadores y preventores. Luego, Luciano Sciarra, secretario de la APRECOD, agregó entre sus declaraciones el reconocimiento por parte de la prensa del trabajo de la comunidad evangélica en coordinación con las áreas de gobierno como la Penal Juvenil y atención de víctimas, entre otras.

A su turno participó el equipo de SEDRONAR: inició Silvia Pisano, Subsecretaria de Atención y Acompañamiento en materia de drogas, presentando como está conformada la secretaría, políticas y dispositivos. Luego habló Gustavo Segnana, Subsecretario de Prevención, Investigación y Estadísticas en materia de Drogas, quien con datos relevantes del observatorio de drogas del SEDRONAR, resaltó el aumento del consumo entre las mujeres. Y Silvia Duchi, Directora Nacional de Atención y Acompañamiento, presentó al resto del equipo que acompañó en la jornada. Luego cerró Lorena Puchetti, Directora Nacional en Prevención y Cuidado.

En la tarde se presentaron programas regionales y nacionales. Abrió con su exposición, Roberto Padilla, Subsecretario de Prevención de Adicciones y Monitoreo Territorial en Misiones. Destacó el trabajo de años en la provincia, donde se dio rango de Ministerio a la Secretaría de Prevención en donde se reconoció el aporte de la iglesia evangélica como agente de prevención de las adicciones.

Y luego, Patria Acuña, Coordinadora del Programa ‘Primera Escucha 33.3’, presentó este programa que se lleva a cabo junto a ACIERA para su implementación en iglesias de todo el país.

A continuación, el Presidente de Mesas de Adicciones, y titular del Programa Vida, pastor Diego Celli, compartió cómo se compone la mesa y el trabajo articulado que vienen haciendo entre todas las organizaciones como la evangélica, católica, y no confesionales. También habló sobre la red Programa Vida y la articulación con el programa 33.3.

Cerrando la Primera Jornada de ACIERA-SEDRONAR, se presentó el caso de estudio de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, a cargo de la pastora Ligia Wurfel, titular del Centro de Día para la Prevención y Atención de las Adicciones de la ciudad. La responsable también del Consejo Cristiano de la Mujer de la Alianza compartió el trabajo incansable llevado adelante desde hace varios años en la misión Nueva Vida. A través de un video e imágenes, visibilizó la crudeza del entorno de los barrios y asentamientos, mostrando casos inspiradores de fe dando testimonio de vidas recuperadas e insertadas en las familias y entornos laborales. Destacó la importancia crucial del abordaje pastoral en el tratamiento de personas en situaciones de adicciones para su restauración y liberación de adicciones, violencia y abusos.

En el epílogo las palabras de cierre las tuvo el pastor Guillermo Fernández, coordinador general del evento, quien dio lugar a la oración de cierre que realizó el pastor Jorge Gómez, Director Ejecutivo de la entidad anfitriona.