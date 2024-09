Los Medios Locales, en un nuevo Día Internacional del Periodista

Por: Claudio Omar Antunovich

En 1958, durante el IV Congreso de la Organización Mundial de Periodistas (OIP) llevado a cabo en Bucarest (Rumania), se estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fucik, escritor y periodista checoslovaco, que fue ejecutado por los nazis en 1943.

En la foto de portada de esta nota, vemos a Alejandro Chiodi y Susana Maiorino, titulares de La Ribera, un legendario periódico de la región norte bonaerense, que dentro de 365 días cumplirá 100 años de vida. La foto fue tomada hace doce años, cuando ese medio de comunicación fue distinguido con un premio a la trayectoria por el entonces intendente de Vicente López Jorge Macri.

Destacamos a estos periodistas de la zona porque en esta nota resaltaremos la importancia de los medios locales de comunicación. Aquellos que realizamos periodismo de cercanía.

A través de este trabajo, el lector puede conocer la agenda de los intendentes en toda su amplitud, los avances de las obras en ejecución, lo inherente al plano político local, la guía de actividades de eventos culturales, sociales y deportivos, los aniversarios de localidades, las figuras destacadas de cada ciudad…

“Vivir en un ‘desierto de noticias’ no es vivir en un lugar lejano. Es vivir en una comunidad en la que no existen medios locales de información. Y los ciudadanos que viven en esa condición quedan huérfanos. Aunque ahora las personas tienen muchas más fuentes de información a su alcance con las redes sociales, éstas no llenan el vacío dejado por los reporteros locales. Incluso, en muchos casos, se ha llegado a crear más confusión con la divulgación en redes de fake news. Los medios locales nos cuentan todo lo que sucede a nuestro alrededor, informan y dan voz”, así lo asegura un informe del Center for Innovation and Sustainability in Local Media.

En un debate llevado a cabo recientemente por la TV Pública, se concluyó que “el rol de los medios públicos es brindar una herramienta para poder recuperar las costumbres y la identidad de las culturas locales porque permiten amplificar las voces de los protagonistas en el lugar de los hechos”.

“Los medios de locales de comunicación nos permiten estar informados, saber qué es lo que pasa en las diferentes lugares, solidarizarnos con aquellos que lo pasan mal, reencontrarnos con nuestros orígenes y conocer nuestra historia”, sostiene la periodista María Olga Ochoa García.

Por eso es relevante destacar la importancia del periodismo zonal, que facilitan que la gente pueda enterarse de los avatares políticos y sociales del barrio que habitan; y además funcionan como un canal apto para que el vecino vuelque sus problemas, quejas, inquietudes e ideas.

En ocasiones se es un nexo imprescindible para que un trámite ‘eterno’ pueda tener un final feliz luego de una nota publicada, modificando sustancialmente la calidad de vida de una familia.

Afortunadamente, en el caso de Para Todos, estos años nos han tenido como protagonistas en este sentido. Y podemos contarlo. A manera de ejemplo, mencionaremos cinco:

– El asfalto de la calle Pincirolli (en Victoria). En 1997, luego de interminables solicitudes en el municipio de San Fernando, una señora recurrió a las páginas de Para Todos para explicar su problema; y el trabajo de pavimentación se efectuó en pocos días.

– La iluminación de un barrio en Los Polvorines. En 2002, un grupo de vecinos se cansó de solicitar mejoras lumínicas para las calles Sol de Mayo, Chacay, Bacacay y Esteban de Luca. Y tras la nota: “Luces que parecen velas”, las mejoras llegaron a la brevedad.

– Poda en San Isidro. En 2010, la sombra de tres árboles inmensos en la esquina de Haedo y Avellaneda eran usados como refugio para ladrones. El pedido se elevó al municipio, pero… Los vecinos recurrieron a la prensa y a los cuatro días de publicada esa nota llegó la solución.

– Un bache gigantesco. En 2014, en la intersección de las calles Giacchino y Peralta Ramos, de la localidad de Pablo Nogués, un pozo de enorme estructura impedía la libre circulación de los automóviles en ese lugar. Además, como estaba permanentemente cubierto de agua, la gente corría peligro por el Dengue. Para Todos reflejó en problema: ¡y el municipio lo reparó de inmediato!

–Otro bache de proporciones importantes. En marzo de 2024: un tremendo pozo que ocupaba toda la calzada en San Lorenzo, esquina Avellaneda (Olivos), fue reparado luego de una nota publicada por este medio.

Un humilde aporte, un granito de arena. Cada uno con su impronta, los medios locales de información cumplen un rol vital en la sociedad.

