Está abierta la inscripción a seminario sobre finanzas internacionales y organismos de crédito

Se encuentra abierta la inscripción al seminario “Finanzas internacionales y bancos multilaterales de desarrollo”, propuesta formativa coordinada por la Escuela de Posgrado de la UNPAZ dirigida a graduadas/os con título universitario de grado y egresados/as de instituciones de educación superior no universitaria, de carreras de cuatro años de duración.

A lo largo de 15 encuentros semanales, quienes participen de este seminario aprenderán sobre arquitectura financiera internacional, mercados de capitales, el rol de los organismos de crédito, las deudas soberanas, la movilidad de capitales y -entre otros temas- los modelos macroeconómicos para economías abiertas.

Este seminario -que si bien forma parte de la Maestría en Desarrollo Económico Regional, puede cursarse de forma independiente- está abierto a todas/os aquellas/os profesionales que quieran profundizar en conceptos básicos de economía.

Todos los temas que trataremos en el seminario son “sumamente relevantes porque las finanzas internacionales son muy importantes en cuestiones que tienen que ver con la economía doméstica; no hay que pensar las finanzas internacionales como algo ajeno a la economía y la política local”, destacó Marcelo Bruchanski, coordinador de la maestría.

“Vemos que hay mucha difusión de cuestiones financieras por redes sociales y por vías informales con personas diciendo cosas que a veces no están bien; nosotros queremos darle más profesionalismo al estudio de estos temas y plantear las cosas de manera académica sin por ello darle una formalidad innecesaria que no ayuda a la comprensión”, puntualizó Bruchanski.

Es así como las/os inscriptas/os “recibirán información sobre conceptos básicos del mercado de capitales, para que las personas, antes de hablar de finanzas internacionales, entiendan qué es un bono, qué es una acción, qué es un mercado de capitales, porque sino es muy difícil después llevar todo esto al plano internacional”, explicó.

En síntesis, no se trata de un seminario que ofrecerá “educación financiera para que la gente salga e invierta en acciones -aunque también le vamos a dar herramientas para eso- sino que es algo que tiene que ver con una formación más amplia para llevar a las carreras de grado”.

Por eso, “pensamos que puede ser una buena opción para profesionales que quizás no quieren anotarse en una maestría en finanzas, pero que igualmente quieren saber algo más de economía”.

Durante el seminario “vamos a tener muchos invitados, personas que estuvieron en la gestión pública, para que complementen la teoría con experiencias de la realidad”, concluyó Bruchanski.

(*) Para más información ingresar al link: https://unpaz.edu.ar/node/8789