Maestría en Políticas de Vinculación con China en la UNPAZ 

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

En estos dos últimos años, entre mis múltiples actividades en el municipio de José C. Paz acompañando al intendente Dr. HC Mario Alberto Ishii (Secretario Ejecutivo de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO en Argentina), he tenido el honor de recibir y asistir con el intendente a diferentes delegaciones de China; razón por la que me es muy grato compartirles que ahora soy alumno formalmente de la Maestría en Políticas de Vinculación con China de la UNPAZ (Universidad Nacional de José. C. Paz).

UNPAZ que he visto nacer en aquel lejano 2003 al lado del Centro Municipal de Estudios y he visto aprobar el 2 de diciembre de 2009, inaugurar el 1 de octubre de 2010, nombrar su primer rector normalizador el 28 de diciembre de 2010 y su primer egresado en 2014.