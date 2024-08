Ishii recibió a comitiva oficial de la Provincia de Hubei, China 

Se trata de una delegación de seis representantes de la provincia de Hubei, quienes recorrieron diferentes obras del distrito y visitaron al Intendente de José C. Paz, Mario Alberto Ishii.

El Intendente de José C. Paz, Dr. H. C. Mario Alberto Ishii y Secretario Ejecutivo de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO en Argentina, recibió al mediodía en su despacho, la visita de la comitiva del Congreso popular provincial de Hubei, República Popular China, con el objetivo de fomentar la cooperación entre las regiones, fortalecer lazos culturales y profundizar la amistad pre existente con el distrito de José C. Paz.

Relación de amistad concebida desde el año 1996, siendo un municipio pionero de la provincia de Buenos Aires en rubricar hermanamientos con el país asiático, el intendente Mario Ishii desde hace casi treinta años viene profundizando el diálogo constructivo.

Estuvieron presentes el Vicepresidente del Comité Permanente del Congreso Popular Provincial de Hubei, Hu Zhiqiang, y su secretario, Cheng Yong; el Director General de la Comisión de Asuntos Legislativos, Fu Zhengzhong; el Director de la División de Reglamentos Económicos del Comité, Zhang Yan; el Vicepresidente de la Asociación de Amistad del Pueblo de la Provincia con el Extranjero, Si Qingchuan y la intérprete de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno provincial, Zhao Yuyao.

Las autoridades dialogaron y conocieron en recorrida la avanzada construcción de la futura Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial (IA) y Laboratorio Municipal, también observaron el polo educativo donde están ubicadas la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), la Biblioteca Unpaz, el Centro de Estudios Municipal, Edificio Aulario, Comedor y Natatorio, los Túneles de 197 y Pueyrredón, Centro de Zoonosis y Hospital Oncológico “Victoria Irene” donde entraron a conocer el tratamiento Haifu y equipo P.E.T. con tecnología de última generación.

El equipamiento Haifu traído desde China, minimiza el daño a los pacientes siendo un procedimiento libre de cirugías, utilizando una gran energía que se enfoca en el cuerpo dirigida a las zonas con tejidos lesionados.

Luego de la visita institucional las autoridades intercambiaron regalos protocolares e invitaron al mandatario paceño a visitar la provincia de Hubei donde lo consideran “un viejo amigo”.