De la zona noroeste bonaerense, a China

El intendente paceño, Mario Alberto Ishii (Secretario Ejecutivo de la Red de Ciudades del Aprendizaje, UNESCO) estuvo de visita en la República Popular de China, donde firmó acuerdos de cooperación con varias ciudades y universidades para fortalecer el desarrollo educativo, industrial y tecnológico en José C. Paz. “Estos convenios son muy importantes para el futuro de nuestra comunidad”, subrayó el intendente de esa importante región de la zona noroeste del Gran Buenos Aires.

“Durante el encuentro firmé un hermanamiento histórico con la ciudad de Dangdong, provincia de Liaoning (China), fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación que iniciamos en 1996. Este acuerdo brinda oportunidades en lo económico, educativo y deportivo para nuestra comunidad.

También recorrí el Parque Industrial BYD en Xiangyang, donde conocí los avances en vehículos de energía renovable y transporte urbano. Además, estamos avanzando en una colaboración con Xiangyang para transformar la industria automotriz en José C. Paz”, dijo Ishii.

El intendente el intendente Ishii firmó un hermanamiento con el Alcalde de la ciudad de Dangdong, Jiang Bin, de la provincia de Liaoning, se suma al quinto hermanamiento que rubrica el jefe comunal con el pueblo chino, siendo pionera la Municipalidad de José C. Paz, en el año 1996.

El documento firmado detalla que con el fin de mejorar la amistad y fortalecer los intercambios entre ambos pueblos, acordaron establecer relaciones amistosas y cooperativas basándose en el principio de amistad, igualdad, beneficio mutuo y reciprocidad para todos, en los campos económicos, comercial, cultural, educativo y deportivo para promover el desarrollo y la prosperidad común, manteniendo el diálogo fluido del departamento de Asuntos Exteriores y el gobierno municipal.

Como Secretario Ejecutivo de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO en Argentina, se estableció una alianza estratégica muy relevante para nuestro distrito que permitirá acrecentar el futuro de ambas naciones.

Tras cartón, el intendente Ishii firmó un convenio con la Universidad de Industria Ligera de Wuhan para establecer intercambios académicos y trasferencia tecnológica, cuyos directivos de la alta casa de estudios hace menos de dos meses visitaban José C. Paz. Acompañado por Lu Yang, Subsecretario de la Oficina de Asuntos Exteriores de la Comisión Provincial de Hubei; Wang Hongxun el Vicepresidente de la Universidad de Industria Ligera de Wuhan y su Director Dong Shijie; recibieron la visita del intendente Ishii, quien agradeció “el cálido recibimiento y la cuidadosa organización de su visita”, y recordó que “la ciudad de José C. Paz tiene más de 30 años de historia de intercambios amistosos con China, he visto como China ha hecho un cambio revolucionario en cuanto a crecimiento y la velocidad de transformación de China”, también describió la experiencia en educación superior que se viene realizando en el distrito resaltando la construcción de la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e IA; y coordinar para que ambas instituciones educativas efectúen una contribución multifacética en el procesamiento de alimentos, la ganadería y la inteligencia artificial y tener un camino común para el desarrollo. Ambos gobiernos firmaron un memorando de cooperación y amistad, impulsando el intercambio internacional en los campos de la educación e investigación científica.

La comitiva visitó el museo de la universidad, participaron de conversaciones y actividades conexas del Instituto de Ciencias y Desarrollo, el Instituto de Educación Internacional, la Facultad de Mecánica, de Economía y la Facultad de Idiomas Extranjeros.

Finalmente, Ishii recorrió el Parque Industrial BYD de vehículos de nueva energía y empresas de transporte urbano de la ciudad hermanada de Xiangyang, intercambiando información sobre la construcción de la informatización de los autobuses alta gama, sus mecanismos y niveles de seguridad y la gestión inteligente de las empresas de transporte público en el desarrollo de la modernización, que trajo múltiples beneficios en la vida de los ciudadanos chinos. Además de las ventajas únicas de estos vehículos eléctricos en el ahorro de energía, medio ambiente y economía.

El intendente también estuvo en las ciudades de Ezhou y Yichang ubicada en la provincia de Hubei. A su vez, el distrito de José C. Paz llevará a cabo una participación técnica y la construcción conjunta de proyectos con Xiangyang, ayudando en la transformación y actualización de la industria automotriz de la región.