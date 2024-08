Entrega de diplomas a profesionales de la salud que finalizaron su formación en el sistema sanitario 

Funcionarios del Gobierno local reconocieron a más de 30 médicos y jefes que formalizaron su residencia académica en el Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó, el Hospital Oftalmológico Ramón Carrillo y el CAFyS de Troncos del Talar. Se especializaron en Tocoginecología, Oftalmología, Obstetricia, Pediatría, Ginecología, Medicina General, entre otras.

Autoridades del Municipio de Tigre entregaron diplomas a más de 30 médicos y jefes de residentes de la salud que se egresaron en el sistema de sanitario local. La actividad se desarrolló en el Museo de la Reconquista junto a profesionales que llevaron adelante su formación académica en distintos establecimientos sanitarios del partido.

Presente, la secretaria de Gobierno, Gabriela Zamora, expresó: “Entregamos certificados a profesionales de la salud que culminaron sus residencias en instituciones municipales de Tigre como el Hospital Materno Infantil, el Hospital Oftalmológico Ramón Carrillo y el CAFyS de Troncos del Talar. Es importante que elijan el partido porque habla también de la jerarquía que tiene nuestro sistema de salud; el cual ha venido creciendo a lo largo de los años con una fuerte apuesta del intendente Julio Zamora en esta materia”.

Los egresados se especializaron en Tocoginecología, Oftalmología, Obstetricia, Ginecología, Pediatría y Medicina General. Cabe destacar que desde el año 2019 se desarrollan en el distrito residencias municipales en las especialidades mencionadas.

Al respecto, el secretario de Salud, Fernando Abramzon, indicó: “Estuvimos en una colación de profesionales de la salud que han sido formados en nuestro sistema sanitario. Somos sede de la Universidad de Buenos Aires y ellos han decidido transitar una etapa tan importante como es su formación con nosotros. Actualmente, lo más difícil de conseguir son los recursos humanos, es por ello que Tigre, a través de una decisión muy importante del intendente Julio Zamora, definió invertir muy fuertemente en la formación de nuevas generaciones. El Ministerio de Salud nos ha dado la mejor calificación, que es la A, para nuestras residencias. Vamos a continuar por este camino, pensando en las nuevas aperturas que mejoren aún más el servicio, con el nuevo Centro Cardiovascular y posteriormente con el Hospital de Alta Complejidad de Adultos”.

Taida Sierra, médica especialista en Tocoginecología, comentó: “Hice la residencia en el Hospital Materno Infantil. Todos los profesionales nos dedicaron un montón de tiempo y de aprendizaje. Me ofrecieron trabajar en el sistema de Tigre, así que voy a seguir trabajando ahí en la parte de consultorios externos de ginecología y de obstetricia de alto riesgo. Por su parte, la pediatra dijo: “Me encantó el servicio y la complejidad que tiene el materno, me pareció un lugar súper adecuado para terminar mi formación y no me arrepiento para nada de la elección”.