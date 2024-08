Importantes noticias de la Universidad Nacional de José C. Paz

La UNPAZ (Universidad Nacional de José C. Paz) está ubicada en Leandro N. Alem 4731, José C. Paz, distrito del noroeste del Gran Buenos Aires, cuyo intendente es el Dr. H.C. Mario Alberto Ishii (Secretario Ejecutivo de la Red de Aprendizaje, UNESCO).

(*) La UNPAZ abre su primer Doctorado con una charla abierta a cargo del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni

La UNPAZ (Universidad Nacional de José C. Paz) invita a participar de la conferencia inaugural del Doctorado en Derecho Penal y Derechos Humanos, “Colonialidad penal, una ciencia penal para nuestra América”, con modalidad de charla abierta, el jueves 1 de agosto a las 17 horas, en el Salón Auditorio de la sede central de la Universidad, ubicada en Leandro N. Alem 4731, José C. Paz.

La exposición estará a cargo del director de esta propuesta formativa, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, y contará con la participación especial del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y el rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky. Completarán el panel la directora de la Escuela de Posgrado, Carolina Calvelo, y el coordinador Académico del Doctorado, Lucas Ciarnello.

Esta conferencia, abierta al público en general, constituye al mismo tiempo la primera clase presencial del seminario Historia y filosofía del derecho penal del Doctorado, que tiene como objetivo preparar a juristas altamente especializadas/os en el derecho penal desde la perspectiva de los Derechos Humanos.

La charla será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la UNPAZ.

(*) Escuela de Posgrado: Maestría en Políticas de Vinculación con China

La UNPAZ dio a conocer la puesta en marcha de la primera Maestría de nuestro país en Políticas de Vinculación con China. Esta carrera de posgrado, de 4 cuatrimestres de duración y con modalidad a distancia, brinda herramientas para analizar las potencialidades y los desafíos del vínculo bilateral entre Argentina, Latinoamérica y China al tiempo que ofrece capacitación para el diseño, implementación y evaluación de proyectos de cooperación, integración y vinculación bilateral y regional.

Enmarcada en la Escuela de Posgrado de la Universidad, la Maestría está dirigida por el politólogo y ex embajador de Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja, y cuenta con un comité académico de vasta trayectoria académica y de gestión, integrado por la ex presidenta de Brasil y actual Presidenta del Banco de los BRICS, Dilma Rousseff; el periodista especializado Javier García; el analista internacional Jorge Castro y Xulio Ríos, asesor emérito del Observatorio de la Política China.

“El papel de China en Latinoamérica ha crecido en paralelo al de su importancia en el mundo y quizás todavía más. Pese a todo es evidente que China todavía sigue siendo una desconocida para gran parte de la población mundial y especialmente para Latinoamérica”, señaló Javier García para referirse a la relevancia estratégica de formar profesionales especializados en ese país asiático.

Por su parte, Sabino Vaca Narvaja destacó la importancia de ofrecer esta propuesta de posgrado desde una universidad pública nacional ubicada en el territorio bonaerense. “Me parece muy significativo para seguir fortaleciendo nuestros vínculos y seguir allanando este camino de conocimiento mutuo con una potencia que hoy es nuestro segundo socio comercial pero seguramente en pocos años sea nuestro primer socio comercial”, expresó.

La vinculación entre Argentina y China se viene profundizando desde principios de siglo, “al punto de establecerse una Asociación Estratégica Integral en el año 2014 y, además, de firmar el Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación en el Marco de la Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI en febrero de 2022”, destacaron desde la coordinación de la maestría.

Es así como, en el marco de este desarrollo de integración política y económica, la maestría busca brindar herramientas desde una perspectiva interdisciplinar e integracionista, para el fortalecimiento de los perfiles técnico-profesionales de quienes integran ámbitos de gestión pública o privada relacionada con el país asiático.

El desarrollo contempla una aproximación a las principales dimensiones de China contemporánea, tanto en su desarrollo social y cultural como en su desarrollo productivo y tecnológico y su sistema político.

Las/os interesadas/os en esta propuesta de la Escuela de Posgrado pueden recibir más información en el siguiente link: https://www.unpaz.edu.ar/politicas-vinculacion-con-china

Para completar el formulario de preinscripción ingresar a

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4UxE6ogo6TMOgOMgRHPlkG2jm0AqWKYJ6iTY0IFCGeS-Nig/viewform