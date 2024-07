Noticias del distrito de Tigre

El Municipio de Tigre celebró el 5° aniversario del Teatro Pepe Soriano. Además, conocé sus nuevas propuestas en espectáculos. Comenzó “Diversión en las Plazas”, la propuesta del Municipio de Tigre para disfrutar en familia en estas vacaciones de invierno. “Si Cumplís, Ganás”: se premiaron a vecinos de Tigre por pagar en tiempo y forma sus tasas municipales. El Municipio continúa con el desarrollo del Observatorio Económico de Turismo que permite relevar información sobre los visitantes de Tigre

Con la presencia de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), vecinos y vecinas. El espacio cultural -ubicado en Ituzaingó 2950, en Benavídez – fue inaugurado por el intendente Julio Zamora en el año 2019, a través de una obra ejecutada íntegramente con fondos de la comuna.

“Fue una noche muy emotiva junto a los miembros de SAGAI. Celebramos los primeros 5 años de nuestro querido Teatro Pepe Soriano, acompañados por los vecinos y vecinas como también artistas de nivel nacional y local”, expresó la secretaria de Gobierno de Tigre, Gabriela Zamora.

Y agregó: “En un momento donde la cultura está en crisis, el Municipio, con la conducción del intendente Julio Zamora, reafirma su compromiso con la construcción de dos nuevos teatros: uno en El Talar y otro en Don Torcuato. El sueño de esta gestión es uno por cada localidad porque creemos en la transformación a través del arte como lo hemos visto en la ciudad de Benavídez”.

El evento inició con un panel integrado por el cuerpo directivo del SAGAI, quienes realizaron un homenaje al reconocido actor Pepe Soriano. Entre ellos: Jorge Marrale, Dorys del Valle, Edgardo Moreira, Mariano Bertolini, Silvina Acosta, Pablo Echarri, María Fiorentino y Daniel Valenzuela. Acto seguido, se proyectaron imágenes sobre la inauguración y las actividades que realiza el teatro. Luego, los presentes disfrutaron del concierto de la Camerata de Benavídez, con la dirección de Martín Turco; y junto a la compañía de representantes de la Orquesta de San Isidro.

El presidente de SAGAI, Jorge Marrale, manifestó: “Me encontré con un hermoso teatro. Implica mucho como homenaje a un grande como Pepe Soriano. Es una fecha muy emotiva porque no hace ni un año que él no está con nosotros. El Municipio tuvo una sensible idea de ponerle su nombre a este lugar. Estamos contentos y extrañándolo”.

En el teatro Pepe Soriano de Benavídez, el Municipio de Tigre agranda su propuesta cultural para toda la familia en estas vacaciones de invierno. Desde este viernes hasta el próximo lunes, los vecinos podrán disfrutar de 4 espectáculos infantiles de forma gratuita: “Los hermanos Guerra” el viernes 19 de julio; “La sirenita” el sábado 20; “Odisea bajo el mar” el domingo 21 del corriente mes y “Cachisca en dos actos” el lunes 22.

Para el ingreso, las entradas se entregarán en la boletería del teatro el día hábil anterior a la función de 16 a 19 hs. Se entregarán 3 entradas por persona presentando los respectivos documentos con domicilio en el partido.

Para más información contactarse con el área de Cultura a través de sus redes sociales, Facebook: Cultura Tigre, Instagram: @cultura.tigre y twitter: @CulturaEnTigre.

En el marco de estas vacaciones de invierno, el Municipio de Tigre dio inicio a “Diversión en las Plazas”; la iniciativa familiar que invita a la comunidad a participar de tardes a puro entretenimiento. La actividad volverá a realizarse el próximo jueves 18 en la Plaza Hipólito Yrigoyen, en el Talar.

La primera jornada -organizada en la Plaza Niño Dios, en Rincón de Milberg- contó con decenas de vecinos y vecinas que disfrutaron de actividades recreativas, lúdicas y educativas, como también están informativos sobre las políticas desarrolladas por la gestión local. Asimismo, los niños y niñas pudieron experimentar la diversión con espectáculos musicales, talleres y maquillaje infantil.

A continuación las próximas jornadas de la propuesta:

Plaza Hipólito Yrigoyen (Pasteur 1159), Jueves 18 de 14 a 17hs. Plaza El Salvador (Haití y El Salvador), Martes 23 de 14 a 17hs. Plaza 20 de Junio (Carlos Pellegrini 737), Jueves 25 de 14 a 17 hs.

A través del programa “Si Cumplís, Ganás”, el Municipio de Tigre continúa premiando a contribuyentes del distrito por pagar sus tasas en tiempo y forma. En esta oportunidad, autoridades de la comuna otorgaron televisores LED correspondientes a los primeros cuatro meses del 2024.

Las cuentas a las que se entregaron los premios pertenecen a vecinos del centro de la ciudad, Rincón de Milberg y General Pacheco. En el encuentro, además, salieron sorteados dos beneficiarios de Don Torcuato correspondientes a los meses de mayo y junio.

La iniciativa nació en 2010 con el objetivo de estimular el cumplimiento del pago en la tasa de servicios municipales.

Quienes quieran conocer más detalles de la iniciativa pueden consultar la web: www.tigre.gov.ar, comunicarse al 4512-4549 (Dirección de inteligencia fiscal) o vía correo electrónico a: [email protected].

En el marco del desarrollo del Observatorio Económico de Turismo (OET), el Municipio realizó encuestas vehiculares para conocer la procedencia y obtener información sobre los visitantes de Tigre.

El objetivo es desarrollar una plataforma de estadística que le sirva tanto al sector privado como a la gestión local. La propuesta se llevó adelante por personal del área de Turismo del Municipio, sobre la Av. Ubieto en el centro de la ciudad.

Para mayor información, ingresar a www.vivitigre.gob.ar o consultar las redes sociales: Facebook: Viví Tigre, Instagram: @turismotigre y Twitter: @vivi_tigre.