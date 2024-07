Noticias de la Zona Norte Bonaerense

Resumen informativo de la zona norte y noroeste del Gran Buenos Aires (Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz).

JOSE C. PAZ

(*) Obras en el Teatro Municipal por las vacaciones de invierno 2024

Comenzaron las vacaciones de invierno y cientos de niños y niñas visitaron este el Teatro Municipal de José C. Paz para ver “El Show del Circo Mágico”.

Las entradas son gratis y se retiran en la Dirección Gral. de Cultura Municipal, ubicada en Lavalle esquina Roque Sáenz Peña, de Lunes a Viernes en el horario de 9 a 13 hs.

(*) Concierto por el inicio de las vacaciones de invierno en la Parroquia Cura Brochero

Para darle la bienvenida a las vacaciones de invierno, tuvo lugar un concierto de la Orquesta Municipal en la Parroquia Cura Brochero de José C. Paz.

Con sala llena, se interpretaron obras de Beethoven, Márquez, Gilardi y Verdi. Se contó con la presencia del Maestro Sebastián Tellado como director invitado.

(*) Cine gratis en el Centro Cultural por las vacaciones de invierno

En el Centro Cultural de José C. Paz tiene lugar el cine gratuito por las vacaciones de invierno.

Los horarios de las proyecciones son 11, 14.30 y 17 hs. Las entradas son gratuitas y se retiran de forma anticipada en Zuviria 4852.

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Comenzó a vivirse “Malvinas de Vacaciones” y el show inmersivo “IOCUS” ya recibió a sus primeros espectadores

El intendente del municipio de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, estuvo en la primera función de “IOCUS” show inmersivo, en el Polideportivo Braian Toledo de la ciudad de Los Polvorines, una de las propuestas de “Malvinas de Vacaciones”, para este receso invernal.

Leo Nardini, dijo: “Dimos inicio a este espectáculo único que se hizo exclusivamente para Malvinas Argentinas. Una propuesta inmersiva con artistas en escena, baile, música y acrobacia”.

El jefe comunal llevó a su hija Juana a ver el show, y luego se dirigieron a la función de “Malvina y su coronación de invierno” en el Auditorio Municipal. “La familia en general puede disfrutar de las diferentes actividades que se darán en todos los polideportivos del municipio, en las plazas y en diferentes puntos del distrito, hasta el día 28 de julio inclusive”, comentó Nardini y luego agregó: “Es el Estado el que invierte en actividades de calidad para que los niños puedan acceder a la cultura en estas vacaciones de invierno, ayudar a las familias, y que estas atracciones se den cerca de sus casas”.

“IOCUS” se presenta los días: 15, 16, 17, 21, 22, 23 y 24; 18, 19, 20, 25, 26 y 27. Con dos o tres funciones diarias: 14 hs; 16 hs; y 18 hs. Las entradas para este show, se retiran de forma presencial en el Palacio Municipal (Av. Pdte. Perón 4276) y en el Polideportivo Braian Toledo (Darragueyra y Sirio), de lunes a sábado de 9 a 16 h y domingo de 9 a 13 h.

Para conocer el cronograma completo de “Malvinas de Vacaciones” se puede acceder a www.malvinasargentinas.gob.ar

VICENTE LOPEZ

(*) Talleres para la Creatividad: Los Centro Culturales y sus propuestas

En estas vacaciones de invierno, el Municipio de Vicente López, propone actividades recreativas y de aprendizaje en diversos centros culturales a lo largo del partido.

Las ofertas para chicos y grandes, tendrán lugar en el Centro Cultural Villa Adelina, el Centro Cultural Carapachay, la Biblioteca Municipal y la Casa de la Cultura que abrirán sus puertas, del 15 al 26 de julio, para recibir a los vecinos interesados en participar de clases y talleres.

Algunas de las propuestas son clases de Danza Contemporánea, Reggaeton Kids y Lyrical Jazz, en el Centro Cultural Villa Adelina. En el Centro Cultural Carapachay se presentan los Talleres de Encuadernación Artesanal y Máscaras Monstruosas. El Taller de Pop Up, Taller de Exploración Lúdica y Literatura “Superpoderes Vertebrados” y Taller de Poesìa, Rap y Literatura “Escribiendo con Ritmo”, están disponibles en la Biblioteca Municipal. Otras propuestas son el Taller de Construcción de Autitos, ideal para los más chicos y el taller de “Intervení tu Ropa a través del Estampado”, entre otros para los más grandes.

Las actividades tienen como fin explorar la imaginación y la creatividad, fomentar la socialización y enseñanza de nuevas habilidades.

Para obtener más información sobre la duración de los talleres, las edades recomendadas, la modalidad de inscripción y las propuestas disponibles en cada centro, los vecinos pueden ingresar a https://www.vicentelopez.gov.ar/cultura2024 .

(*) Mujeres en Inteligencia Artificial: Comenzó la preinscripción para los cursos de capacitación

En un contexto global donde la tecnología toma un rol fundamental en las sociedades del mundo, es de suma importancia la constante capacitación e innovación en esta área.

Para generar nuevas oportunidades de empleo, el municipio de Vicente López junto a empresas del sector IT, relanza el programa Mil Mujeres IA. Una serie de cursos de modalidad virtual dirigidos exclusivamente a mujeres mayores de 18 años, que inician en agosto. La capacitación se brindará de forma gratuita y se ofrecerán cuatro cursos diferentes, según los intereses y objetivos académicos/profesionales de cada participante.

El programa Mil Mujeres IA es una iniciativa llevada adelante en conjunto con Intel, Positivo BGH y Bounty Edtech y comprende los siguientes cursos certificados por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN): Introducción a la IA, IA para No Tecnólogas, Tecnólogas sin Experiencia en la IA y Tecnólogas con Experiencia en la IA. Además cada participante recibirá una certificación de parte de Intel® y UTN tras haber cumplido el 70% de asistencia y habiendo cumplimentado las actividades propuestas.

Esta propuesta surge con el fin de minimizar la ausencia de mujeres en puestos de liderazgo, que alrededor del mundo solo representan un 27%.

Para participar de las capacitación y obtener más información, los interesados pueden ingresar a la web del Centro Universitario Vicente Lopéz o a https://milmujeresia.com/ .

TIGRE

(*) Más de 1.300 vecinos y vecinas se capacitaron en los cursos de formación laboral del Tigre Instituto Formativo

Más de 1.300 vecinos y vecinas fueron parte en estos primeros seis meses del año de los cursos de formación laboral del Tigre Instituto Formativo (TIF) del Municipio. La propuesta ofreció de forma libre y gratuita múltiples rubros u oficios para que las personas puedan aprender y, de este modo, promover las oportunidades y el desarrollo de la empleabilidad dentro del partido.

Desde la creación del TIF, cerca de 18 mil vecinos y vecinas completaron su formación en los más de 850 cursos de formación como gastronomía, innovación y tecnología, soldadura, textil y estampado, estética, administración, técnicos, informática, construcción y comunicación audiovisual, entre otros.

Cabe destacar que el programa municipal se lleva adelante de forma descentralizada en distintas instituciones y organizaciones de la comunidad, con el propósito de que pueda acceder la mayor cantidad de vecinos posibles.

Para formalizar consultas, pueden comunicarse vía mail a: [email protected]; a los teléfonos 4749-6141/9419/9028; a través de las redes sociales en Facebook Capacitación Laboral Tigre; o en las oficinas ubicadas en Av. Liniers 1601 de lunes a viernes de 8 a 16hs.

(*) Con el programa Servicios a la Comunidad, el Municipio de Tigre continúa acercando la gestión a vecinos y vecinas

En Don Torcuato, el Municipio de Tigre realizó una nueva jornada integral del programa Servicio a la Comunidad. Autoridades locales acompañaron la propuesta, que tiene como objetivo acercar la gestión local a los vecinos y vecinas de cada barrio del distrito.

“Mediante esta actividad, en el centro de jubilados ´Nuestra Señora del Luján´, buscamos que la comunidad de Tigre tenga al alcance los diferentes servicios que brinda el Municipio. Esta es una política pública impulsada por el intendente Julio Zamora que tiene como objetivo estar cerca de los vecinos y vecinas”, afirmó el secretario de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Marcelo Marina.

El operativo contó con stands municipales del área de: Trabajo Social, Gestión Ambiental, Género, Recicla, Salud y Juventud, entre otros. También, se brindaron charlas sobre enfermedades, asesoramiento a programas impulsados por el Gobierno local y profesionales aplicaron vacunas de calendario y realizaron testeos rápidos de VIH y Sífilis.

María, vecina del barrio Aviación, destacó la importancia de la actividad y agregó: “Tener este tipo de jornadas facilita mucho los trámites a los vecinos que, por diversos motivos, se nos complica poder acercarnos a las delegaciones. Estos espacios nos hacen sentir que tenemos al Estado cerca de nuestras necesidades”.

SAN FERNANDO

(*) “Usemos bolsas reutilizables, no de plástico”

Días atrás, fue el ‘Día Internacional de NO Usar Bolsas de Plástico’, En este sentido, ‘Eco Sanfer’ entregó reutilizables en las esquinas más transitadas de la ciudad, una acción que cambia hábitos y cuida nuestro planeta.

“Las bolsas de plástico contaminan y generan residuos que terminan en los ríos. Las “ecobolsas” son más prácticas, amigables con el medioambiente, más resistentes y duraderas ¡Elegirlas es amar el lugar donde vivimos!”, sostuvo el intendente sanfernandino Juan Andreotti.

SAN ISIDRO

(*) Se realizó el encuentro sobre apuestas online y ludopatía en los jóvenes

Cerca de 200 personas, entre docentes, directivos, referentes de centros de apoyo escolar y padres, participaron del taller ‘Apuestas online y ludopatía’ que se realizó en el Colegio Marín. En el encuentro se abordaron las distintas estrategias que emplean las plataformas virtuales de apuestas para captar adherentes, tanto las legales como las ilegales; el rol de las billeteras virtuales en los adolescentes; y también, entre otros ítems, se ofrecieron herramientas proactivas para que los adultos responsables traten esta problemática.

“Es importante que los chicos usen la tecnología, pero este uso tiene algunas contraindicaciones y la ludopatía es una de ellas. Estoy convencido de la necesidad de poner el tema en agenda, porque esta problemática está pasando en la Argentina y también en San Isidro. Como adultos debemos reflexionar, abordar y ordenar esta problemática que nos involucra a todos, padres, docentes y a la comunidad en su conjunto”, dijo Ramón Lanús, intendente de San Isidro, al inicio del encuentro.

La cifra preocupa e impacta. El 16 por ciento de los jóvenes de nuestro país que respondieron a un reciente estudio de la consultora Opina Argentina reconoce su participación en apuestas online, un porcentaje que es casi el doble de la media.

“Esta problemática es nueva y debemos abordarla lo más tempranamente posible, escuchar a los expertos y empezar a activar estrategias y herramientas que tengan que ver con la prevención desde una mirada integral, interdisciplinaria. En ese sentido, las escuelas, las familias y los adultos responsables tenemos un rol central”, dijo Mercedes Sanguineti, secretaria de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro.

Fainboim, licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA), docente universitaria, experta en ciudadanía y crianza digital, habló de las habilidades instrumentales de los chicos, vinculadas con el manejo de los celulares, pero de sus escasas o nulas habilidades reflexivas que tienen sobre cómo pensarse y cuidarse usando ese instrumento.

“Como los vemos tan hábiles en el manejo del celular pensamos que no necesitan de la ayuda de un adulto, pero sí la necesitan, y mucho. Nos daría mucha impresión ver a un chico en las máquinas del casino hasta las 4 de la mañana, yendo a dormir a la escuela cansado y habiendo perdido mucho dinero, pero no nos pasa lo mismo si lo hace desde su cuarto y por Internet. Esto es así porque caló hondo la idea de que lo virtual es menos real, cuando no es así. El daño es el mismo”, aseguró Fainboim.

La experta también habló de los 13/14 años como inicio en las plataformas de apuestas digitales, de la figura de los cajeros que actúan como intermediarios entre los chicos y las aplicaciones, del tiempo que los chicos dedican a elaborar estrategias para tratar de recuperar el dinero perdido, de cómo funciona el sistema de recompensas inmediatas que proponen los juegos de azar y de cómo hoy cada celular en manos de nuestros chicos es un potencial casino.

El camino se inicia con los créditos o bonos que las plataformas regalan a los chicos y sigue con apuestas hormiga que pasan inadvertidas para las familias. “En los chicos y chicas que desarrollan el consumo problemático, el límite llega cuando ya no saben de donde obtener más dinero para seguir apostando”, comentó Fainboim, cofundadora y directora de la consultora Bienestar Digital.

Antes de las preguntas del público, la especialista dio una serie de herramientas para tener en cuenta, sobre todo para los docentes: estar alerta a los cambios de conducta de los alumnos y, en esos casos, barajar la hipótesis de que puede estar atravesando por esta problemática; tener en cuenta que lo virtual es real, ya que “ninguno de estos problemas son digitales, son problemas humanos, convivenciales, vinculares”; la importancia de la alfabetización digital ya que “los chicos deben saber usar Internet, pero desde una mirada crítica, deben entender los mecanismos que generan esas plataformas, y en esto la escuela tiene un rol fundamental”.

También aconsejó generar un espacio de escucha genuino, seguro y empático, donde los alumnos puedan hablar de lo que les pasa y donde el docente pueda validar lo que les ocurre. Si hay un chico que está sufriendo una adicción necesita acompañamiento y tratamiento de salud mental. Ante un signo de alerta, hay que dar aviso urgente a las familias