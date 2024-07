El intendente Julio Zamora inauguró la nueva cancha del Club Social y Deportivo El Álamo de Ricardo Rojas

El jefe comunal de Tigre encabezó la presentación junto a decenas de familias y representantes de la comisión directiva de la institución. “Cuando vemos el crecimiento de este club estamos cumpliendo con la misión que tenemos como gestores de la comunidad”, señaló Zamora.

Junto a la comunidad de Ricardo Rojas, el intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró la nueva cancha del Club Social y Deportivo El Álamo, a través de una obra ejecutada íntegramente por el Municipio. La institución alberga a más de 180 chicos y chicas para realizar diversas actividades deportivas.

“Estamos muy contentos porque a este club lo vimos crecer desde los cimientos. Todavía falta mucho por hacer en este lugar, pero sin dudas sigue avanzando al calor de la población aledaña. Ver la cancha realizada y la alegría de las familias es algo muy lindo para nosotros”, expresó el intendente.

E indicó: “Esta obra es fundamental por lo que impacta; se llena de chicos todos los días. Al ver el crecimiento de este club sentimos que estamos cumpliendo con la misión que tenemos como gestores de la comunidad”.

La apertura se llevó adelante en horas de la noche, con la presencia de decenas de familias de Ricardo Rojas. Previo a la presentación oficial, el párroco de la Iglesia Juan Bautista bendijo la nueva cancha. Luego de dio la apertura con el tradicional corte de cinta.

Damián Farías, presidente de El Álamo, agradeció al Municipio por la obra y dijo: “Este es un sueño hecho realidad. No tengo palabras, solo decirle gracias a Julio Zamora por lo que hicieron. Esto es importante para los chicos pero también para los grandes. Estoy muy emocionado”. Por su parte, Jonathan, entrenador de una de las categorías de la entidad, comentó: “Esto empezó siendo un campito hace 3 años y la verdad que ver esto hoy es hermoso”.

El Club Social y Deportivo El Álamo -ubicado en la calle Ricchieri entre Godoy Cruz y Sargento Díaz – cuenta con la participación de 180 chicos y chicas, quienes compiten en la Liga Municipal de Futbol Femenino, en las categorías: Sub 12, Sub 15, Sub 18 y en la Liga Municipal de Futbol Infantil.