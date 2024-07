San Isidro se suma al programa “Primera Infancia Primero” 

El Municipio, en alianza con la Fundación Navarro Viola, llevará adelante desde julio y hasta noviembre próximo el programa Primera Infancia Primero (PIP), que apunta a fortalecer vínculos y apoyar a familias vulnerables con hijos de 0 a 5 años. En esta primera edición, llegará a familias que residen en el Bajo Boulogne, Sauce, San Cayetano, Uruguay y La Cava.

El programa busca brindar herramientas y pautas de crianza, cuidado y enseñanza a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica desde un abordaje integral y comunitario. Ideado por la Fundación Navarro Viola se desarrolla desde hace siete años, y actualmente está en marcha en 20 municipios de diferentes provincias del país. Al impulsarlo, el municipio de San Isidro se suma a una red más amplia de promoción y protección de la Primera Infancia, centrada en el fortalecimiento familiar.

“Tenemos que seguir reparando, pero también tenemos que trabajar en prevenir, promover y mirar con mucho amor y atención a los niños, teniendo en cuenta que el 82 por ciento del cerebro se desarrolla en los primeros cincos años de vida, sobre todo en los tres primeros años. De allí la importancia de esta propuesta que se complementa con la tarea de los Centros Faro para la Primera Infancia, que son el anclaje territorial de una política de promoción más amplia y ambiciosa”, dijo Mercedes Sanguineti, secretaria de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro, en el lanzamiento oficial de esta primera edición del programa.

Durante la jornada inicial, Analía Fariña y Delfina Terán, referentes de la Fundación Navarro Viola, capacitaron a las diez facilitadoras y a la coordinadora del programa. Para lograr una mejor articulación entre PIP y los Centros Faro, también se invitó a participar de la jornada a las directoras y el equipo técnico de los mismos.

En esta primera edición, alcanzará a 48 familias seleccionadas por la Dirección de Primera Infancia en conjunto con Desarrollo Humano y Educación. El programa prevé evaluaciones al inicio y al final del proceso para medir los resultados a nivel local y continuar con el proceso de mejora que se viene dando entre la Fundación Navarro Villa y los municipios participantes desde el comienzo del mismo.

“Esta alianza es muy valiosa porque da cuenta del compromiso que asume San Isidro con el cuidado de las familias en tiempos complejos y, en especial, de la primera infancia, cuando ocurre ese proceso de desarrollo tan importante que transcurre en tan solo cinco años”, dijo Analía Fariña, directora de Programas de la fundación.

Durante la reunión, las facilitadoras, que serán acompañadas y capacitadas por una coordinadora del municipio, se familiarizaron con los materiales y las guías impresas que usarán durante las 20 semanas del programa en las visitas domiciliarias a las familias, previstas para que se den una vez por semana durante una hora.

Las guías, desarrolladas por la fundación para el programa, ofrecen recomendaciones, herramientas y recursos sobre desarrollo infantil, crianza y cuidado, juego, música, arte, lectura, alfabetización temprana y matemáticas. Un material específico para cada semana al que se acompaña con los libros, juguetes y materiales necesarios para desarrollar cada actividad.

Las visitas domiciliarias son además una oportunidad para que las facilitadoras abran un espacio de escucha activa y vínculo con la familia. Esto permitirá identificar otro tipo de necesidades en las que el municipio pueda dar respuesta.

“Estoy feliz de participar. Esto me va a permitir seguir con la tarea social, que es tan importante en estos barrios”, dijo Sandra Garnica, promotora social en La Cava. Ruth Fernández, que trabaja en un merendero de San Cayetano, acotó: “Es muy valioso todo esto. Me hubiese gustado, cuando fui mamá, que alguien me hubiese ayudado y contenido de este modo. Queremos empezar cuanto antes”.