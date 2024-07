Multitudinaria charla en la UCR de Vicente López

La Comisión de Mujer UCR de Vicente López realizó multitudinaria charla magistral con máximas referentes del Radicalismo. Allí, Érica Revilla, Elsa Llenderrozas y Sandra París disertaron ante un nutrido público.

Días atrás, el Comité de Distrito UCR de Vicente López realizó a través de la Comisión de la Mujer, la conferencia magistral: “Empoderamiento y Desarrollo Profesional, en los Diferentes Ámbitos de Desempeño”. Evento especial donde disertaron tres máximas referentes radicales con amplia trayectoria y con diferentes perfiles profesionales y de gestión ejemplar, como ser: la Vicepresidente del Comité Radical de la Provincia de Buenos Aires e Intendente de Gral. Arenales, Érica Revilla; la Politóloga oriunda de Carapachay, Convencional Nacional y Directora de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, Elsa Esther Llenderrozas; y la Abogada, Docente Universitaria y Convencional Nacional, Sandra Silvina París.

Asimismo, la Diputada Nacional y Vicepresidente del Bloque de Diputados UCR Karina Banfi expresó su pesar por no poder participar del evento como estaba previsto, debido al tratamiento en ese mismo momento de la Ley Bases en la Cámara de Diputados de la Nación.

La UCR de Vicente López en dicho acto y, desde la Comisión de Mujer ante más de un centenar de asistentes, al cumplirse el pasado 26 de junio del corriente, 133 años de la fundación de la Unión Cívica Radical expresaron: “cumplimos 133 años de historia y de servicio al país. Son 133 años de lucha, de hombres y mujeres, por la justicia, la libertad, la igualdad y los derechos humanos, siempre con un firme compromiso con la Democracia y la República. Somos un Partido que tenemos historia, tenemos presente y también ‘tenemos futuro’. Porque tenemos principios y valores que perduran en el tiempo. Tenemos ideales, proyectos y cuadros políticos con la capacidad para llevarlos adelante. Impulsando siempre un país más justo y libre para todos”.

La Presidente de la Comisión de la Mujer, Laura Valdivia, dio apertura al panel dándoles la bienvenida a las disertantes y distinguió en cada una de ellas, su reconocida trayectoria como militantes, su desempeño académico y su labor en los diferentes ámbitos de gestión. Asimismo, destacó el trabajo y múltiples tareas que realizó la Comisión hasta el momento y presentó a las integrantes de la misma: Melina Marinelli, Susana Oliviero, Elba Sánchez y María Zita Paolini.

Acto seguido, la Vicepresidente del Partido y Concejal de la UCR de Vicente López Analía Continente expresó: “tenemos a estas tres mujeres maravillosas que vienen desde hace muchos años abriendo camino en el Partido, abriendo camino para todos desde lo ideológico en toda la provincia de Buenos Aires, pero por sobre todas las cosas, son mujeres militantes de la UCR. En ellas, en este encuentro y jornada, dejamos abierta esta charla y debate para continuar levantando las banderas de lo que más nos representa como Radicales, defender la Republica, defender la democracia y la justicia social y el bienestar de todos los argentinos”.

Érica Revilla, Elsa Llenderrozas y Sandra París, abordaron un panel de casi dos horas en un ambiente de sumo respeto, atención y calidez, donde se pudo escuchar sus disertaciones extraordinarias en base a la expertise como militantes y mujeres profesionales en sus diferentes ámbitos de acción. Sandra Paris inició el panel haciendo referencia a la participación histórica de la mujer a nivel mundial y su impacto en el marco nacional, en los movimientos feministas que se fueron dando desde fines del S. XIX a principios del S. XXI, donde la mujer luchaba por el acceso a la educación, al voto, por tener el derecho a trabajar, por tener el derecho a la salud física y mental, por tener derechos políticos donde pudiese la mujer elegir y ser elegida, como así también el derecho a la propiedad y a ganar el mismo salario por el mismo trabajo y principalmente destaco: “las mujeres representamos más de la mitad, tanto de la población como de los abogados del país y, estamos tan bien preparadas como los hombres para ser magistradas”.

Y marcando la importancia de la participación femenina en la Corte, manifestó: “es primordial reconocer que la ausencia de mujeres en la Corte no sólo afecta a la calidad de la Justicia, sino que también puede influir en la toma decisiones judiciales, ya que la falta de representatividad llevaría a un sesgo inconsciente y a la perpetuación de estereotipos de género, lo que conlleva a una imparcialidad del sistema judicial”.

Culminando su discurso manifestó: “en una sociedad basada en la igualdad y la democracia, la participación de las mujeres en la justicia es crucial. Hoy las mujeres del Radicalismo nos hacemos presente ante este reclamo en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y decimos: Mujeres a la Corte”.

Elsa Llenderrozas, comenzó su ponencia expresando la emoción que tenía al volver nuevamente a “su Comité de Distrito”, por haber comenzado su militancia en la Juventud Radical como vecina de Carapachay. Continuó dando su perspectiva del empoderamiento de la mujer desde el ámbito académico, donde manifestó que “es un espejo de lo que sucede en la sociedad, en la justicia y en el ámbito de la política. Ya que en la Universidad la mayoría de los auxiliares docentes, son mujeres. La mayoría de los cargos que exhiben de JTP, que es la categoría siguiente al auxiliar, son mujeres. Pero a medida que se va avanzando a los cargos de Profesores, empieza la pirámide y ahí empiezan a quedar los hombres en lugar de las mujeres. Y lo mismo sucede en las postulaciones por concurso de oposición, los profesores que pasan por concurso de oposición en su mayoría son hombres. Es por esto, que en la Universidad los profesores titulares hombres son mayoría respecto de las mujeres”.

Culminando, Elsa Llenderrozas, apeló a que “se trabaje mucho desde los Comité para empoderar a las mujeres y darles seguridad y confianza de que ellas pueden, de que están a la altura siempre. Y no se trata de las mujeres contra los hombres, sino de construir esas alianzas con aquellos hombres que acompañan la causa del apoyo a la igualdad de las mujeres, dentro de una sociedad más justa y más igualitaria en la representación de poder en la política y acceder a los mismos derechos. Se trata de construir esas redes, de construir aliados. Y cada vez más, dentro del Partido, de la UCR encontramos esos hombres que apoyan la participación plena y sustantiva de la mujer en el proceso de toma de decisiones”.

Érica Revilla contó su experiencia como concejal, Senadora y, posteriormente, como candidata a Intendente electa de Gral. Arenales. Revilla remarcó que “el valor de la palabra dada en campaña para con los vecinos, la convicción, las ganas, el valor del grupo humano que me acompañó desde el comienzo, hizo que me llevaran a ser la primer mujer intendente de General Arenales. Y este hecho fue muy importante para mí, porque soy madre y tengo un esposo que me acompaña en todo; y fue en su momento funcionario y sabe de gestión y sabe que veo al Municipio como si fuese una casa, donde tengo que cuidar los recursos, la economía. Donde tengo que pensar en función de los integrantes de esa construcción tan importante”. Respecto de su labor como mujer política e Intendente de un Municipio de la Provincia de Buenos Aires, en situación de minoría porque no llegaban ni a 10 las mujeres intendente respecto de los 135 municipios que integran el Foro de Intendentes, dijo: “no se trata de querer ser mejor o más que los hombres, sino que queremos poner nuestra impronta como mujer. Porque la mujer pone mucha pasión, mucho corazón y trabaja incansablemente también por el vecino”. Y haciendo referencia a su pasión militante, Revilla dijo: “si bien yo trabajé de muchas cosas, soy Abogada, vendí diferentes productos, hice de todo un poco en mi vida, pero descubrí que disfruto y soy feliz con lo que hago desde la política. Y esto me lo dio este Partido, la Unión Cívica Radical, que te da la nobleza y la entereza, para poder aplicar las políticas públicas en donde vivimos”. En este sentido, agregó: “Siempre digo, qué lindo es ser instrumento dentro del Partido. En lo personal, a la Unión Cívica Radical le debo todo, le debo mis ganas, mi alegría, mi pasión, mi vocación y siempre soy muy respetuosa del Militante, porque yo soy una Militante”.

En su elocución Revilla expresó su preocupación por la situación de la Provincia de Buenos Aires y del país y respecto al Partido Radical dijo: “desde la Unión Cívica Radical en éstos años de Historia, en todas éstas luchas, yo creo que hoy en día nos falta la fortaleza primero para unirnos. Entiendo que puedan surgir peleas por poder y por ocupar espacios, pero este país necesita de unidad y de gestos. Y los gestos hacen la fortaleza, ojalá los Radicales estemos a la altura de las circunstancias que el País y la gente necesita. Porque si estamos como estamos, es porque todos somos responsables y, por ello, entre todos tenemos que salir adelante”.

Adhirió al evento el Presidente del Comité Radical de la Provincia de Buenos Aires y Senador Nacional, Maximiliano Abad. Quien apeló en su mensaje a continuar con “la gesta de las reivindicaciones feministas vinculada a cuestiones tan elementales como la paridad de género en términos electorales, salariales, directivos, organizacionales, culturales, domésticos, etc., promueven un horizonte de una real igualdad de oportunidades en el que debemos trabajar de manera sostenida e indeclinable desde la Unión Cívica Radical. Por ello, la actividad de hoy, organizada por el Comité Distrital de la UCR de Vicente López, no sólo reafirma la orientación que debemos seguir como organización política, sino que también se nutre de las experiencias y los saberes de referentes radicales que enarbolan esta causa radical”.

Y culminó su mensaje a la militancia presente, diciendo que cuentan con él para “avanzar en este desafío permanente por visibilizar, instalar y ampliar los derechos”.

Culminando el evento, el Presidente de la UCR de Vicente López Gustavo Di Martino agradeció la presencia y remarcó el prestigio de las tres mujeres panelistas de la Unión Cívica Radical que visitaron la Casa Radical en dicha jornada, como así también agradeció el acompañamiento del público presente. Y en lo atinente a la labor de la Comisión de la Mujer UCR de Vicente López, dijo: “Felicito a la Comisión de la Mujer por tan extraordinario encuentro, cuentan con esta conducción

y con la libertad de siempre para realizar todas las actividades que deseen”.